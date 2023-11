Jöhet a december 24-i boltzár Magyarországon: nemsokára döntenek a súlyos kérdésről

Akár már a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) következő ülésén megszülethet a döntés arról, hogy december 24-e egységesen pihenőnap legyen-e a kereskedelemben dolgozók számára. Az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke lát esélyt arra, hogy támogató döntés szülessen az ügyben.

A kereskedelemben dolgozók többsége örülne, ha szenteste napján nem kellene dolgozniuk, és most van rá remény, hogy ez megvalósulhasson. Ugyan szeptemberben nem került megtárgyalásra a jobbikos parlamenti képviselő, Balassa Péter javaslata, most mégis szó van róla, hogy a kereskedelmen dolgozókat is felmentsék a munkavégzés alól december 24-re - derül ki az InfoRádió adásából.

A rádióban Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke azt mondta, hogy jelenleg körülbelül 250 ezer ember dolgozik a kiskereskedelemben és az élelmiszer-kereskedelemben, ők és családjaik a mostani kezdeményezés érintettjei, valamint hozzátette, hogy

sok más munkakörrel ellentétben a kereskedelemben dolgozók nem pihenhetnek a hosszú hétvégéken sem

- mondta Bubenkó Csaba. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a szféra munkaerőhiányban szenved, ami tovább növeli a munkavállalók terheit, valamint egy korábbi törvénymódosítás alapján megemelték a túlóraszámot is.

A vasárnapi boltzár bevezetése 2015-ben széles körben váltott ki elégedetlenséget az üzletvezetők és a vásárlók körében is, így alig egy év elteltével visszavonta az Országgyűlés a törvénymódosítást, így felmerül a kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyulnának a fogyasztók. Majd elmondta, hogy a vásárlók szemszögéből is készítettek egy felmérést, amely alapján kijelenthető

a társadalom nem elutasító ezzel a felvetéssel kapcsolatban

- jelentette ki a szakszervezet elnöke. A kezdeményezők szerint most kiderülhet, hogy a vállalkozások figyelembe veszik-e a munkavállalók igényeit, Bubenkó Csaba úgy véli, „a döntésükben benne lesz a válasz”. Emlékeztetett, hogy a kereskedelmi törvény alapján Magyarországon egy kereskedelmi vállalkozás akkor nyit ki és akkor zár be, amikor akar, ehhez nem kell kormányzati hozzájárulás, tehát "csak egy munkáltatói döntés szükséges”.