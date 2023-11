Itt a parlamenti döntés a december 24-i boltzárról: ezzel pont került a vita végére?

A Vállalkozásfejlesztési Bizottság elutasította Balassa Péter képviselő önálló indítványának tárgysorozatba vételét, melynek témája a Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5921. szám) volt. Ezúttal sem tárgyalják a kérdést.

A kereskedelmi láncok nem zárkóznak el a december 24-i boltzárról, ezt bizonyítja, hogy a Lidl már be is jelentette: egy üzletük sem nyit ki Szenteste. Más láncok is hajlanak rá, azonban viszont szeretnének valami garanciát arra, hogy egységesen nem nyitnak majd ki az üzletek.

A Lidl mind a 200 üzlete zárva tart majd Magyarország egyik legnagyobb keresztény ünnepén, december 24-én - derült ki a Civil Összefogás Fórum és az Egyenlő.hu közleményéből. A felek egyöntetű véleménye szerint ez egy úttörő lépés a kereskedelemben dolgozó magyar munkavállalók és családtagjaik számára, akik így békességben, nyugalomban tölthetik a teljes ünnepet szeretteik körében.

Azonban a kérdés nem kerül a parlament elé: a Vállalkozásfejlesztési Bizottság ugyanis elutasította Balassa Péter képviselő önálló indítványának tárgysorozatba vételét.