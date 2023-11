Brutális büntetések repkedhetnek a Black Friday akciókon: erről minden vásárlónak tudnia kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A közelgő Black Friday és karácsonyi időszakban az online vásárlók megfelelő kiszolgálása a kereskedők elemi érdeke. Nem elég jó áron, jó minőségben, de időben is hozni kell az elvárásokat és van hova fejlődni. Egy friss hazai felmérés szerint minden második online vásárló tapasztalt már kiszállítási késedelmet (49%) az elmúlt évben, minden harmadik késés a 2 napot is meghaladta. A legtürelmetlenebbek akkor vagyunk, ha élelmiszert rendelünk, akkor 2 órát is alig bírunk várni. Az is kiderült, ingyenes visszaküldést szeretnénk a legtöbben, ha valamin változtathatnának.

A közelgő Black Friday és karácsonyi roham előtt végzett felmérésben a Cégmenedzser Szoftver Kft. azt vizsgálta, mi kell ahhoz, hogy mind a vásárló, mind a kereskedő elégedettebb legyen a legnagyobb forgalmat lebonyolító időszak után. Egy több mint 600 online vásárló bevonásával készült felmérés egy kevésbé vizsgált faktorra, az időre is rákérdezett. A válaszokból kiderül, a fogyasztók felének késett már a megrendelt csomagja az elmúlt évben. Az előre meghirdetett szállítási időhöz képest az átlagos késés 23 óra volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az időfaktor azért is kritikus, mert a kiszállítási türelmi idő egyre fogy, mind globális, mind hazai trendek szerint. A The Future Shopper Report** felmérése szerint világszerte a fogyasztók közel fele (48%) gyorsabb kiszállítást szeretne, ha egy dolgot megváltoztathatna az online vásárlása során. A fogyasztók által elvárt átlagos globális szállítási idő a 2022-es 2,36 napról 2023-ra 2,15 napra csökkent. Nemzetközi porondon az elvárások termékkategóriánként nagyban eltérnek: az egészségügyi és gyógyszeripari termékek, valamint az alkohol és a pénzügyi termékek esetében is az átlagosnál gyorsabb szállítást várnak el a nemzetközi színtéren vásárlók, a várható szállítási idő ezekben az esetekben 1,59 és 1,73 nap között mozog. A grafikon másik végén a gépjárművek és kiegészítők, valamint a ruházat és divat kategóriák találhatók. A fogyasztók ezekben a kategóriákban mutatnak nagyobb türelmet. A Cégmenedzser felmérése a magyar piacot vizsgálta. Az eredmények szerint az ételkiszállítást érthető módon szinten azonnal kérjük (93% várja 2 órán belül), de a magyar válaszadók megdöbbentő, 37%-a nyilatkozott úgy, hogy az élelmiszerszállításra is csak 2 órát hajlandó várni, hasonlóan a nemzetközi számhoz, ami 40%. Az egyéb FMCG-termékek, például az egészségügyi és gyógyszeripari termékek vagy az alkohol nálunk is TOP helyezést értek el, itt is ultragyors kiszállítást várunk; a fogyasztók közel fele 24 órán belüli szeretné megkapni ezeket a termékeket. Meglepő, hogy minden kereskedelmi területen vannak vásárlók, akik 2 órán belül várják el a szállítást, illetve, hogy a megkérdezettek közel egyharmada a játékok, szépségápolási termékek kiszállítását is egy napon belül várná el. Az időfaktorral kapcsolatos szállítási problémák hátterében gyakran a vállalatok belső folyamatainak és erőforrás-kezelésének hiányosságai állnak, amelyek hosszútávon befolyásolják a vásárlói elégedettséget, a hírnevet, de középtávon hatnak a cég árbevételére is - mutatott rá Jagodics Tamás, a Cégmenedzser Szoftver Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Kereskedők, ezekre figyeljetek! A Cégmenedzser felmérése arra is rákérdezett, mitől lennének még elégedettebbek az online vásárlók, azaz milyen területen fejlődhetnének még az online kereskedők. A vásárlók válaszai egyértelműen jelzik, hogy az online vásárlásokkal kapcsolatos elvárások növekednek. A fogyasztók több mint 60%-a ingyenes visszaküldést vár el, de hasonló arányban szeretnének hiteles(ebb) véleményeket olvasni az online piactereken, és az egyszerűbb termékvisszaküldés is kulcsfontosságú faktor már. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A válaszadók közel harmadának (28,3%) fontos, hogy lássa az aktuális készleteket, és gyors információkat kapjon a megrendelés státuszáról (24,7%). A gyorsabb kiszállítás minden 5. embernek kulcskérdés. A vásárlók információ éhsége olyan, amit azonnal ki kell elégíteni, hogy ne veszítsük el őket; egy vállalatirányítási rendszer képes kezelni a készletezési, termékkezelési folyamatokat, így lehetővé téve a termékek gyorsabb kiszállítását, ill. cseréjét. Az automatizmusok összességében a teljes e-kereskedelmi folyamatot hatékonyan támogathatják - kommentálta a Cégmenedzser Kft. vezetője. Szerinted kell a szentestei boltzár? Szavazz! A Pénzcentrum ismét a véleményedre kíváncsi: a Lidl már bejelentette, hogy az üzletei Szenteste, december 24-én biztosan zára tartanak. Szerinted a többi boltnak is így kellene tennie?

