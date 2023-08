Így lett a filléres lecsóból luxusétel 2023-ra: ma már zsebbenyúlós eltenni a magyarok kedvencéből

Ha nyár, akkor lecsó – ezzel az állítással alighanem sokan egyet tudnak érteni. Csakhogy míg pár évvel ezelőtt még egy olcsó ételnek számított a magyarok egyik kedvence, addig tavaly nyáron már arról kellett beszámolnunk, hogy jelentősen megdrágultak a legalapvetőbb hozzávalók, a virsliről és a szárazkolbászról már nem is beszélve. Most ismét megnéztük, hogy mennyibe kerül az étel elkészítése, illetve mekkora kiadásokra számítson az, aki esetleg télire is szeretne elraktározni egy nagyobb adagot.

Sajnálatos módon az elmúlt időszakban tapasztalt rekordméretű infláció az egyik legnépszerűbb nyári étel, a lecsó alapanyagainak az árát sem kímélte. A hozzávalók drágulása nem újkeletű dolog: már tavaly nyáron is arról számolhattunk be, hogy a koronavírus-járvány és a válság előtti időszakhoz, egészen pontosan 2019 nyarához képest jelentősen megemelkedett a paradicsom és a zöldpaprika ára is, a tojásról, a virsliről és a szárazkolbászról már nem is beszélve.

Az egyetlen kivétel a vöröshagyma volt, annak ugyanis 2022 nyarára csökkent az ára 2019 nyarához képest, jóllehet 2021-hez viszonyítva már itt is emelkedés volt megfigyelhető. 2023-ra viszont már ez az összetevő sem képez kivételt: az utóbbi egy évben olyan mértékben ment fel a vöröshagyma ára, hogy mostanra ez is megdrágult 2019-hez képest, ledolgozva a korábbi árcsökkenés mértékét.

A fenti adatok alapján elmondható, hogy 2019 júliusához képest 2023 júliusára

a vöröshagyma 60 százalékkal,

a paradicsom is 60 százalékkal,

a zöldpaprika pedig 48 százalékkal

lett drágább. Bár a vöröshagyma esetében tavaly júliusban még egy 8 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető 2019 júliusához viszonyítva, ám mostanra már ez a hozzávaló is behozta a „lemaradást”, és ugyanolyan mértékben drágult meg mint a paradicsom, a zöldpaprikát pedig le is előzte ilyen szempontból. Ennek ellenére az még mindig elmondható, hogy a lecsó legalapvetőbb összetevői közül változatlanul a vöröshagyma a legolcsóbb.

Lecsó télire

A töretlen áremelkedés persze azokat bosszanthatja a legjobban, akik nem csak nyáron főznének lecsót, hanem télre is beraktároznának néhány befőttes üveggel. Nézzük is meg, hogy mekkora többletkiadásra kell számítanunk ebben az esetben! Számoláskor abból indultunk ki, hogy az alap lecsó egy rész paradicsomot, két rész paprikát és fél rész vöröshagymát tartalmaz. Természetesen egy jó lecsó számos egyéb hozzávalót tartalmazhat, például fokhagymát, tojást, rizst vagy éppen kolbászt is, de most csak a legalapvetőbb összetevőkkel számoltunk, azaz:

4 kiló paradicsomot vettünk egy résznek,

8 kiló paprikát két résznek,

valamint 2 kiló vöröshagymát vettünk fél résznek.

Ha ezeket most, a 2023. júliusi átlagáron vásárolnánk be, akkor a három alapanyag összesen 12 812 forintba kerülne, míg a 2019. júliusi árakkal számolva még csak 8 424 forintot kellett volna kiadnunk a fő hozzávalókért.

A különbség 4 388 forint, ami 52 százalékos drágulást jelent.

A drágulás 2022-höz képest is jelentős, hiszen akkor még 11 024 forintból vásárolhattuk volna meg a fenti hozzávalókat, tehát 16 százalékkal olcsóbban.

Hússal, tojással még drágább

Persze közel sem mindenki elégszik meg a sima, alap lecsóval, hanem ahhoz még tojást, virslit, esetleg szárazkolbászt is hozzáadnak. Csakhogy ezek a termékek is jelentős dráguláson mentek át 2019 júliusához képest.

A fentiek alapján tehát elmondható, hogy 2019. július és 2023. július között 10 darab tojás ára 116 százalékkal, 1 kilogramm virslié 88 százalékkal, míg 1 kilogramm szárazkolbászé 69 százalékkal emelkedett. A tojás esetében ez 457, a virsli esetében 1 540, a szárazkolbász esetében pedig 2 420 forint többletet jelent.