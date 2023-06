Vadiúj gyorsétteremlánc tarolhatja le Magyarországot: retteghet a Meki, KFC, Burger King?

Egy felmérés szerint a magyarok kilencvenöt százaléka változatosabb gyorsételekre vágyik a tipikus amerikai fogások helyett. A gyorséttermi szokásokkal kapcsolatban készült felmérés szerint átlagosan heti egynél többször nem ezt választanánk.

Hamburger, sültkrumpli és frissensültek – a legtöbbször ezt választjuk a gyorséttermekben egy nemrég készült felmérés szerint. A reprezentatív felmérés szerint a megkérdezettek több mint kilencvenöt százaléka igényelne változatosabb, tradicionálisabb és egészségesebb ételeket egy gyors étkezésre, akár beülnének egy gyorsétterembe, akár az autós átvételt választanák.

„Reprezentatív felmérést végeztünk, hogy feltérképezzük a gyorséttermi – és főként a „drive trough” - szokásokat. A válaszok alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a nagy többség, azaz több mint 95 százalék igényelne változatosabb, tradicionális és egészséges ételeket útközben vagy akár elvitelre" - fogalmazott a felmérést készítő cég ügyvezető igazgatója, Kis Péter.



Kilencven százalék fölött volt azok száma is, akik heti egynél többször nem választanák a tipikus gyorsételeket, ha lenne módjuk mást kérni helyette. Sokan említették a megkérdezés során az egészségesebb ételek iránti igényüket is

- tette hozzá Kis Péter. A felmérést egy új „drive trough” étteremhálózat létrehozása miatt készítette el a Pick&Drive, akik nemrég megnyitották első éttermüket a Móricz Zsigmond körtéren. „Ez egyelőre egy Pick&Eat étterem, azaz nincs autós behajtás, de hamarosan megnyílik az első Pick&Drive éttermünk is Csepelen" - tette hozzá.

Az új étteremlánc már reggelire is többféle variációt kínál, többek között bundáskenyeret, tojásételeket és szendvicseket, de a főmenüt is az előzetes fogyasztói igények alapján állították össze. A Pick&Drive azt tervezi, hogy franchise rendszerben több éttermet nyit hamarosan nem csak Budapesten, de országszerte is.