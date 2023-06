Ezreket spórolhatnak a magyarok: beszállt a SPAR, mostantól innen is vihetjük a megmaradt árut

Féléves tesztelést követően mostantól valamennyi SPAR és INTERSPAR áruházban bekapcsolódhatnak a vevők a tudatos élelmiszermentés folyamatába a Munch-applikációval, amelyen keresztül akár 66 százalékkal olcsóbban, gyorsan és kényelmesen juthatnak hozzá jó minőségű élelmiszerekhez.

Az üzletlánc azt közölte, hogy sok családban még ma is úgy tartják, élelmiszert kidobni helytelen, ugyanakkor szomorú tény, hogy a világon előállított élelmiszerek egyharmada kárba vész vagy hulladékká válik, s ez csak Európában évente közel 90 millió tonna kidobott élelmet jelent. Bár az élelmiszerhulladékoknak csupán 5%-a keletkezik a kereskedelemben1, a SPAR Magyarország ennek csökkentését is fenntarthatósági programja fontos részeként kezeli, ezért is csatlakozott a Munch élelmiszermentő kezdeményezéshez.

A Munch élelmiszermentő vállalkozás tavaly novembere óta stratégiai partnere a SPAR Magyarországnak. A kezdeményezés, amely applikáción és weboldalon keresztül is elérhető, gyors és kényelmes eszközt kínál az élelmiszermentéshez. Csak le kell foglalni a kiválasztott csomagot az ingyenesen letölthető mobilalkalmazáson, vagy a honlapon keresztül, online kifizetni, majd egy meghatározott idősávban át lehet venni az üzletben. Ez lehetővé teszi, hogy a kínálati oldalon megmaradó, de még jó minőségű élelmiszerek a piaci árnál jóval olcsóbban kerüljenek a fogyasztókhoz.

A hazai áruházlánc esetében zöldségek, gyümölcsök, gyümölcslevek, csomagolt és csomagolatlan kenyerek, pékáruk, sós- és édes finomságok, tejtermékek, tészták, szalámik, felvágottak, friss tojás, valamint további, hűtést nem igénylő termékek lehetnek a SPAR Munch meglepetés csomagjaiban, az eredeti ár közel harmadáért, vagyis akár 66%-os kedvezménnyel. Ez a gyakorlatban a nagyjából 3000 forint értékű csomagnál 1000 forintos, míg az 1500 forint értékűnél 500 forintos „munchos” árat jelent.

Az elmúlt fél évben, 2022 novemberétől Budapesten, Szegeden és Hódmezővásárhelyen 19 SPAR szupermarketben és 2 INTERSPAR hipermarketben teszteltük a Munch-alkalmazást, amely vásárlóink körében rendkívül kedvező fogadtatásra talált. Ezért is döntöttünk úgy, hogy immár az egész országban, valamennyi SPAR és INTERSPAR üzletben elérhetővé tesszük ezt a szolgáltatást. A számok beszédesek: ez eltelt hat hónap alatt a kezdeményezésbe bevont üzletekben több mint 26 ezer csomag talált gazdára, amely közel 26 tonna élelmiszer megmentését tette lehetővé

– mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A Munch egy magyar ötletgazdák által létrehozott platform, amelynek célja az élelmiszerpazarlás visszaszorítása, s ezzel a fenntartható, felelős élelmiszer-kereskedelem, vendéglátás és fogyasztás elősegítése.

A céget 2020 nyarán egyetemistaként alapítottuk négyen, ma pedig már három országban - Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában vagyunk jelen. Az elmúlt két és fél évben a Munch alkalmazáson keresztül több mint 800.000 adag ételt mentettünk meg, s ez közel 2 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás megspórolását jelentette. A SPAR-ral elindult stratégiai partneri együttműködéssel újabb szintet léptünk az élelmiszerpazarlás visszaszorításában, hiszen az egyik legnagyobb hazai élelmiszer-kiskereskedő lánc vásárlói révén több tízezer fogyasztóhoz juttathatjuk el az ételmentés lehetőségét

– fogalmazott Perepelica Kirill, a Munch társalapítója. Hozzátette: fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást is, ezért az alkalmazáson belül létrehoztak egy MunCharity terméket, amelynek megvásárlásával rászorulóknak lehet eljuttatni ételadományt.

A munchok nemcsak hasznosak, de meglepetést is jelentenek, hiszen a vásárlók nem tudhatják előre, pontosan mit tartalmaz majd a csomagjuk: mindig az kerül bele, ami éppen az adott napon megmentésre vár. Ezzel a hazai üzletlánc vevői azon túl, hogy ételt mentenek, új termékeket is felfedezhetnek, hiszen az adott alapanyagok felhasználásával új ételeket, recepteket is megismerhetnek – ebben segíthet a közösségi oldalakon már most is aktív Munch-közösség, amelyhez csatlakozva hasznos információkat, ötleteket kaphatnak a vásárlók ezzel kapcsolatban is.