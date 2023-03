Itt a hivatalos bejelentés: nem tervezi a kormány az árstop kivezetését, velünk marad április végéig

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hónapok óta mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy pontosan meddig is maradnak velünk az árstopos termékek. Erről többféle információ is napvilágot látott az elmúlt hetekben, de a jelek szerint a kormány egyáltalán nem tervezi az élelmiszer-árstop kivezetését. Így legalább április 30-ig velünk maradnak a hatóságiáras termékek, de ha az infláció mértéke nem kezd el csökkenni még tovább is.

Még sokáig velünk maradnak a hatósági árak Nagy István szerint, aki a Magyar Nemzetnek adott interjút. Az agrárminiszter elmondta, hogy az árstop a magyar lakosságot hivatott megvédeni, így az intézkedés addig marad velünk, amíg az inflációt csökkenő pályára nem tudják állítani. Jelenleg ez a dátum április 30. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nagy István azt is leszögezte, hogy nem tervezik előrébb hozni a szabályozás kivezetését és a piac is erre készül. A napilap hétfői számában a tárcavezető kiemelte, hogy a kormány 20 intézkedést hozott nemrég csak azért, hogy le tudja törni az inflációt, ezeknek a hatása pedig már márciusban meg fog látszani az inflációs adatokon. A szakértő szerint az élelmiszer-infláció hamarosan túllesz a csúcson, miután a mezőgazdasági termékek és az energiaárak mérséklődtek az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően pedig már vannak olyan termékek, amiknek csökkent az ára.

Tényleg olcsóbb Szlovákiában bevásárolni? Kiderült az igazság, ennek sokan nem fognak örülni

Megszólalt a Kifli új vezére: óriási fegyver van a boltok kezében, ezen múlik, mi lesz az árstop után Nagy István cáfolta azokat az elméleteket, amik szerint elkerülhetetlen volt az áremelkedés a kiskereskedelemben az árstop miatt. Ugyanis az árrögzítés nem okozott akkora bevételkiesést a boltokban, ami ezt indokolta volna. Ráadásul az agrárminiszter szerint az üzletláncok könnyedén tudták kompenzálni az árstop hatásait a termékkínálatuknak köszönhetően, így a vidéki, kis boltok kerültek hátrányba leginkább, amit egy támogatási programmal próbáltak kompenzálni.

Címlapkép: Getty Images

