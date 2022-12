Megszólalt a Törley-vezér: könnyen készlethiány lehet a pezsgőknél az év végére

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A háború mostanra a pezsgőpiacot is elérte: az üveg és drótkosarak kapcsán is ellátási problémák keletkeztek. Bár ez azóta stabilizálódott, de rengeteg csomagolásgyártó kapacitás kiesett, ami Európában extrakeresletet eredményezett a palackok iránt – számolt be a Világgazdaság, kiemelve, hogy ez akár készlethiányhoz is vezethet az év utolsó napjaiban.

Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy már közel egy évvel ezelőtt, a háború kitörésekor is voltak problémák a szektorban az ellátással, leginkább az üvegek és a drótkosarak kapcsán. Szerencsére azonban a helyzet hamar stabilizálódott, azonban így s sok csomagolásgyártó kapacitás megszűnt. Mindeközben a kereslet a palackok irányában pedig megnőtt, amivel közvetlen fennakadás keletkezett az ellátásban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Éppen ezért nem érdemes várni a pezsgővásárlással az utolsó pillanatig. Bár Müller Kornél elmondása szerint általános hiány nem várható, ennek ellenére a jelentősen növekvő kereslet okozhat készlethiányt az utolsó napokban. Ezért azt javaslom, hogy akinek konkrét elképzelése van arról, hogy milyen pezsgőt szeretne az ünnepi asztalon látni, az ne halassza a vásárlást az utolsó pillanatra – tanácsolta a szakértő, aki a pezsgők árának a növekedéséről is beszélt. Meglátása szerint az átlagos élelmiszerinfláció mértékéhez képest a pezsgőárak jelentősen kevésbé emelkedtek az idén. Az áruházakban, kiemelten december hónapban számos akcióval találkozhatnak a fogyasztók akik buborékos italokat keresnek az ünnepi időszakra. Ennek is köszönhetően a tartályos erjesztésű pezsgők nagyon szép eladási számokat hoznak. Az év eleji erősödő kereslet mellett, novemberben és decemberben a prémium termékek is kiemelt figyelmet élveznek a vásárlók körében, az ünnepi asztalon szeretünk valami különleges italt kínálni családunknak és vendégeinknek – mondta el Müller Kornél.

