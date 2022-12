Ez kerülhet az asztalra a vidéki elitnél: már rég nem a marha a legnagyobb fogás

Az ünnepek alatt akár olyan húsféléket is kipróbálunk, amelyeket az év közben kevésbé vásárolnánk meg. A magyarok részéről nem jelentős sem a hazai vadhúsfogyasztás, sem a halfélék iránti kereslet, azonban ez decemberben változó. Aki pedig ennél sokkal különlegesebb húsra vágyik, az akár még itthon ismeretlen húsfélék közül is válogathat. Mi kerül az elitnél az asztalra?

Azonban vannak a kínálatban még ezeknél is különlegesebb és ritkábban fogyasztott, itthon szinte ismeretlen húsfélék, amelyekből érdemes legalább ilyenkor megkóstolni pár falatot. Igaz, hogy a krokodil, a zebra, a kenguru, a láma vagy a tevehús ára borsosabb a marhahúsénál, de kevésből is olyan ínyencség készíthető, amire egész biztosan egész évben szívesen visszaemlékszik majd a család. Ezek a húsok pedig, bármennyire is hihetetlen, már itthon is elérhetőek bárki számára- emelte ki a Hello Vidék.

Dr. Konrád Szilárd, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezető kommunikáiós szakértője korábban elmondta a HelloVidéknek, hogy a hazai piacon mintegy 800 tonna vadhús kerül forgalomba. Annak ellenére, hogy a vadászat és a vadhúsfogyasztás Magyarországon jelentős történelmi múlttal és tradícióval rendelkezik, a fogyasztói szokásokban negatív trendet figyelhetünk meg, és a magyar vadhúsfogyasztás éves átlagos mértéke alig éri el a 0,2 kg-ot, viszonyításul marha-és borjúhúsból 2 kg/fő/év fogy. A hazai fogyasztók körében még mindig a baromfihús a legkedveltebb (27 kg/fő/év), második helyen a sertéshús áll (16,7 kg/fő/év).

A hazai húsforgalmazók között igazi ínyencségnek számítanak a Matusz-Vad Zrt. termékei, hiszen olyan kuriózumokat is kínálnak az embereknek, mint a krokodil, a zebra vagy épp a kenguruhús. Emelett terítéken vannak náluk a szokásos vadhúsok, a szarvas, a vaddisznó, a fácán, és a tenger gyümölcseinek is egyedülállóan széles választékát kínálják mind a HoReCa szektornak (vendéglátóipar), mind a nagyközönségnek. Prémium marhahúst, tanyasi gyöngytyúkot, csirkét és más minőségi húsfélét is vásárolhatunk tőlük, a palettájuk folyamatosan színesedik, szélesedik. Matusz Balázs, a cég tulajdonosa és megálmodója beszélt arról, hogy melyek azok a húsok, amelyek ilyenkor a legjobban fogynak.