Hajmeresztő drágulás csap le idén télen a magyar háziasszonyokra: mindenképp fizetniük kell

Csúnya világban köszöntött ránk a hagyományos, karácsonyi nagytakarítási szezon előtt: a mosószer például a KSH szerint egy év alatt több mint 40 százalékot drágult, csak január óta több mint 35 százalékot emelkedett az ára. Nem úszta meg a csúcsdrágulást az öblítő és a folyékony tiszítószer nem. Sőt, az olyan tisztálkodási cikkek, mint a fogkrém, a sampon és a tusfürdő szintén bőven a 21,1 százalékos általános infláción felül drágult meg.

Rengeteg tisztítószer ára szaladt az egekbe, és bizony, alaposan zsebébe kell nyúlnia a magyarnak, ha tisztaságot szeretne az otthonában. Korábban írtunk arról, hogy magyar háztartások 38 százaléka 2-4 hetente, 37 százaléka 2-3 havonta vásárol takarítószereket, ez pedig átlagosan évi 12 800 forintjukba kerül. Míg a gyermektelen háztartások tisztántartása 11 700-ből jön ki egy évben, a gyermekesek átlag 15 270 forintot költenek ugyanerre. Hasonló a helyzet a mosószerekkel is, 38 százalék 2-4 hetente pótolja az otthoni mosószer készletet, 34 százalék 2-3 havonta. A gyermekeseknek érthető módon több a mosnivalója, egy évben átlagosan 19 935 forint megy erre a célra, a gyermektelenek 15 081 forintjával szemben.

Az ár a legfontosabb szempontunk egy termék kiválasztásánál, a felmérésre a válaszadók 81 százalékának nagyon fontos vagy fontos kérdés – a három legfontosabb szempont egyikének 78 százalék választotta. A második legfontosabb szempont - a kiszerelés nagysága - is a gazdaságos vásárlással van összefüggésben: a válaszadók 69 százalékának fontos vagy nagyon fontos, és 50 százalék számára van benne a három megfontosabb tényezőben. A harmadik helyezett - a hatóanyagok, konkrét összetevők - csak a válaszadók 51 százalékának fontos vagy nagyon fontos a vásárláskor.

Már ez is vagyonokba kerül

A KSH adatai alapján megnéztük, hogy mennyibe kerülnek azok az alapvető tisztító- és tisztálkodási szerek, amelyeket minden háztartásban megvásárolnak. A mosogatószer, öblítőszer, mosópor, folyékony tisztítószer szinte minden háztartásban megtalálható, csak úgy, mint a tusfürdő, fogkrém, sampon és folyékony szappan. Az árváltozást 2018 októberétől figyeltük meg.

Az árak alapján látható, hogy a mosogatószer jelenleg 68.84 százalékkal drágább, mint 2018 októberében, 2019 októberéhez képest 62,76 százalékkal, 2020 októberéhez képest pedig 49,88 százalékkal volt drágább.

2021 októberéhez képest is 41,40 százalékkal drágább most a mosószer, de idén januárhoz képest is már 36,46 százalékkal emelkedett az ára.

Az öblítő 2018 decemberéhez képest jelenleg 142 százalékkal drágább, míg a mosópor 51,83 százalékkal drágább. 2019 decemberében egy 1600 militeres kiszerelésű öblítő 130 százalékkal volt olcsóbb, míg a mosópor 45,15 százalékkal. 2020 októberéhez képest jelenleg az öblítő 43,75 százalékkal, a mosópor ára 47,96 százalékot emelkedett, míg tavaly októberben ugyanezek a termékek 31,97, valamint 40,78 százalékkal voltak olcsóbbak. Idén pedig januárban az új adatokhoz képest az öblítő 29,84 míg a mosópor 38,10 százalékkal volt olcsóbb.

Ha egyébként a mosáson spórolnánk, nem érdemes a mosóporon tenni azt, helyette érdemesebb a hőfokon állítani, hiszen, ahogy azt korábbi cikkeinkben megírtuk, mosáskor rengeteg energiát és vizet spórolhatunk, ha alacsonyabb hőfokon és öko programon mosunk.

A folyékony tisztítószer ehhez képest nem drágult olyan brutálisan, hiszen 2018 októberéhez képest jelenleg mindössze 34,14 százalékkal drágult ez a termék. 2019 októberéhez képest 35,75, 2020 októberéhez képest 27,66 míg 2021 októberéhez képest jelenleg 25,35 százalékkal fizetünk ezért többet. Idén januárhoz képest pedig mindössze 23,97 százalékos a drágulás, ami eltörpül az öblítő, vagy a mosópor drágulása mellett.

A tisztálkodás sem olcsó

Tisztálkodási szereknél, kozmetikai cikkeknél határ a csillagos ég. Arról írtunk, hogy egyre drágább hajvágás, manikűr, pedikűr ez a szépségiparnak még mindig nélkülözhető szegmense. Azonban a rendszeres tisztálkodás nem az, sampont, tusfürdőt, folyékony szappant sokan vásárolnánk, így az itt bekövetkező drágulások bizony sokakat érintenek.

2018 októberéhez képest jelenleg 39,74 százalékkal fizetünk többet egy doboz tusfürdőért, 40,29 százalékkal többet a fogkrémért, 41,85 százalékkal többet a samponért, míg a folyékony szappanért 42,18 százalékkal kell többet fizetnünk.

2019 októberéhez képest 32,50 százalékkal kerül most többe a tusfürdő, 36,11 százalékkal többe a fogkrém, 31,34 százalékkal fizetünk többet a samponért, és 38,53 százalékkal kerül többe jelenleg a folyékony szappan. 2020 októberéhez képest 32,08 százalékkal drágább most a tusfürdő, 34,51 százalékkal kerül többe a fogkrém, 32,55 százalékkal drágább a sampon és 35,97 százalékkal drágább a folyékony szappan.

A tavalyi évhez képest jelenleg 27,69 százalékkal drágább a tusfürdő, 26,10 százalékkal drágább a fogkrém, 27,20 százalékkal a sampon míg a folyékony szappan 31,76 százalékkal drágább jelenleg. Idén januárjához képest pedig a tusfürdő már 28,27 százalékkal drágább, a fogkrém 25,87, a sampon 27,04 míg a folyékony szappan 38,53 százalékkal drágább.

A kimutatásból az is látszódik, hogy a folyékony szappan és a fogkrém, a két legdrágább termék, drágul a lgnagyobb ütemben is.

Ezzel is spórolhatunk

Amennyiben ezek után nem szívesen vásárolnánk tisztítószereket, hanem inkább a házi praktikákban bíznánk, úgy akár ecettel és szódabikarbónáttal is takaríthatunk. A laboratóriumi tesztek alapján az ecet legalább olyan hatékony, vagy még hatékonyabb takarítószer, mint a legnépszerűbb bolti termékek, árulta el lapunknak korábban a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Nem utolsó sorban pedig jóval olcsóbb, mint az üzletekben kapható tisztítószerek többsége, hiszen a Domestosnak 750 forintba kerül litere például, de a Sanytol univerzális fertőtlenítő még drágább, hiszen 1850 forintba kerül litereknként. Az ár mellett pedig az is fontos szempont, hogy a legtöbb bolti tisztítószer számos, egészségre és a környezetre nézve ártalmas hatóanyagot és adalékanyagot tartalmaz.

