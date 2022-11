Működik a legális rezsitrükk: súlyos pénzeket jelent ez a beállítás a mosógépen

Több mint 60 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt a mosógép ha 40 fokról levesszük 20-ra a mosási hőmérsékletet - derült ki a tesztekből. A szakértők szerint a mindennapi mosáshoz ez is bőven elég, de a koszosabb ruhák esetében sem kell feltétlenül a 40 fok. A modern mosószerek már 30-on is kiválóan működnek, ami kb. 40 százalékkal kevesebb energiát igényel, minthogyha a legelterjedtebb, 40 fokos hőmérsékleten használnánk a gépet.

Az energiaszámla csökkentésének egyik legegyszerűbb lépése a ruhák mosási hőmérsékletének csökkentése. Kevesen gondolnák, de a mosási beállítások finomhangolásával rengeteg pénzt lehet spórolni!

A The Sun szerint már annyi is elég, ha 40 fok helyett 30 fokon rakod be a ruhákat a gépbe. Will Owen, az Uswitch energetikai szakértője is arról beszélt, hogy nagyonis érdemes a legtöbb esetben 30 fokon, vagy még annál is hidegebb hőmérsékleten mosni.

Csak a különösen piszkos ruhák, a makacs foltok vagy az alsónemű esetében van szükség melegebb hőmérsékletre. Az erősen szennyezett ruhák, tárgyak esetében a 30 vagy 40 fokos mosás valószínűleg hatékonyabb

- magyarázta a szakember. A szakértők tesztjei szerint a hőmérséklet 40 fokról 20 fokra történő csökkentése drámaian, átlagosan 62 százalékkal csökkentette a mosógép áramfogyasztását. Az energiafelhasználást 38 százalékkal csökkentheti, ha 40 fokról 30 fokra állítjuk át a gépet.

Bár a tisztítási teljesítmény 20 fokon kissé rosszabb volt, mint 40 fokon, de ezen a folyékony mosószerre való áttérés segített, a mindennapi mosáshoz bőven elegendő az alacsonyabb hőmérséklet

- mondta Will Owen. Hozzátette, az alacsonyabb hőmérsékleten mosás a ruhák színének megőrzésében is segíthet. Megjegyezte azonban, hogy ha az alacsonyabb hőmérsékletű mosást választjuk, fontos a havi karbantartó mosás, magasabb hőmérsékleten, hogy a gép tiszta maradjon. Ugyanakkor vannak olyan textilek, amelyeket jobb, ha 20 foknál magasabb hőmérsékleten mosunk, például a pamut ágyneműket, a babaruhákat, a törölközőket és a sportruhákat.

A lap kiemelte, hogy az egyik legjobb tipp az alacsonyabb hőmérsékleten történő folteltávolításhoz az, hogy mosás előtt egy csepp mosószerrel előkezeljük a foltokat, finoman dörzsöljük be őket.

Itt a hőmérséklet-kisokos

Egy másik, mosógépjavítással foglalkozó cég szerint a 20°C-on történő mosás akár 66 százalékkal csökkentheti a működési költségeket a 40°C-on történő mosáshoz képest. A 60°C-os mosás a 40°C-oshoz képest jelentősen növeli az üzemeltetési költségeket, de a zsíros foltok eltávolítására ezt érdemes használni. Röviden összeszeték, mi mindent kell tudni az egyes hőfokokról:

20°C: A különböző mosógépekkel végzett tesztek azt mutatták, hogy a hőmérséklet 20 Celsius-fokra való leállítása jelentősen, átlagosan 66 százalékkal csökkentette a teljes üzemeltetési költséget.

30°C: ez körülbelül 46 százalékkal csökkenti a költségeket a 40 fokos programhoz képest, és az erősebben szennyezett ruhák is tisztábbak lesznek, mint 20 fokon.

40°C: ez a leggyakrabban használt hőmérséklet, mivel a mindennapi ruhadarabok többségének mosására akalmas, sok gépen ez is az alapbeállítás.

50°C: ez a mosási hőmérséklet leginkább pamutkeverékekhez, poliészterhez, pamuthoz, nejlonhoz alkalmas, de a legtöbben úgy tapasztalják, hogy a modern mosószerek 40°C-os mosási hőmérsékleten tökéletesen megfelel az igényeknek.

60°C: ez a hőmérséklet általában valamivel jobb tisztaságot biztosít, mint a 40 fokos mosás, és különösen jó a törölközők és ágyneműk esetében, bár egyes tesztek arra a következtetésre jutottak, hogy a mosógépek kétharmada valójában egyáltalán nem érte el ezt a hőmérsékletet.

90°C: ez a maximális hőmérséklet, amelyet a modern gépek többsége tud, és csak nagyon koszos, fehér pamut és ágyneműk esetében célszerű használni. A korszerű mosószerek és a szintetikus anyagok elterjedése miatt azonban a legtöbb ember ritkán mos ezen a hőmérsékleten.

A szakemberek szerint összességében a 30°C leeht a legjobb választás a mindennapi mosásra: nem kell megijedni, a modern mosószerek ezen a hőfokon is kiválóan működnek. Emellett javasolják, hogy ne indítsuk el a gépet, ha nincs teljesen tele, hiszen az fölöslegesen pazarolja az energiát.