Zsugorodnak a magyarok karácsonyfái is 2022-ben: ez idén a vásárlók kedvence

Az advent elérkeztével egyre többen indulunk el a szokásos beszerző körútra, hogy hazacipeljük a legjobb vételnek ígérkező karácsonyfát. De vajon mennyit kell fizetnünk érte az idén? Melyik a magyarok kedvenc fajtája, melyik típus milyen előnyökkel és hátrányokkal bír? És miért lesznek idén kisebbek a karácsonyfák? Szakértő segít a válaszadásban.

Akik rutinos favásárlók, már tudhatják, hogy nem minden évben ugyanazon az áron juthatunk hozzá a karácsonyfához. Az időjárás évről évre nehezebbé teszi a fenyőtermelők dolgát: az aszályos tavasz az elültetett csemeték akár 60-70 százalékát megsemmisíti, a szárazság lassítja a növekedést. De hogyan alakulnak az árak az idei évben?

“Az árak nagyban változtak az eddigi évekhez képest. Sajnos a háború nagyban befolyásolta negatívan rengeteg termék árát. Erre még rájöttek az energiaválság miatt megemelkedett rezsi árak. Ez kihat a fenyőfa termesztésre is, mint minden másra. Például a gyomirtó és a műtrágya árak a négyszeresére nőttek, de az üzemanyagárak és a bérek is sokat emelkedtek. A permetszerek árai is emelkedtek, így a főleg ezüstfenyőt veszélyeztető rozsdagomba elleni védekezés is sokkal nehezebb és költségesebb lett. Sok termelő ezért nem is neveli 2 méternél nagyobbra az ezüstfenyőket illetve a lucokat sem, mivel nem éri meg. Ennek tükrében a nagyobb ezüst és luc fenyőkből idén kevés lesz a piacokon. Mint mostanában minden évben az aszály szintén sokat ront a helyzeten. Sajnos drágábbak lesznek a fenyők idén” - mondja Udvardy Zsolt, fenyőfaszakértő.

A nordmannál 9-10 ezer az ezüstnél 6-7 ezer a lucnál pedig 4-5 ezress méterárakra kell készülni

- mondja a www.fenyofa.com tulajdonosa. Udvardy azt is elárulta, melyik típus a magyarok kedvence: “Évről évre megfigyelhető, hogy a nordmann fenyő iránt nő a leginkább a kereslet, ez várhatóan idén sem lesz másképp. Az ezüstfenyő a második helyen szerepel az eladásainkban, és a lucból adjuk el a legkevesebbet.”

Hol és milyen fát érdemes beszerezni?

A fenyőfaszakértő elmondja: a nordmann fenyő levelei puhák, és sokáig megmaradnak, viszont szinte semmilyen illatanyagot nem áraszt. A lucfenyő illata karakteres, ám ez a fajta hullajtja el a leveleit a leghamarabb. Talán ezért is keresik jobban az ezüstöt, amely illatos, tartósabb, de szúrós levelű. Jó kompromisszumos megoldás, ha a nordmann fenyő mellé lucfenyő ágakat vásárolunk. De hogyan tehetünk a környezetünkért is, ha fontos számunkra a fenntarthatóság?

“Én mindenképp a hazai termelőket ajánlom, mert az importfenyő több száz kilométerről érkezik, így az útja során jóval több szennyező anyag jut a levegőbe, ráadásul hamarabb vágják ki. Ha hazai termelőtől vásárolunk, akkor a magyar gazdaságot erősítjük! A műfenyő sem környezetbarát megoldás: a műanyag előállításával rengeteg mérgező anyag jut a környezetbe, ráadásul ez sok energiát igénylő folyamat. Miután pedig a fák kidobásra kerülnek, sokezer év, mire lebomlanak.”

A szakértő szerint egy fenyőárus készletének 5-10 százaléka megmarad, ez országos szinten sok ezer feleslegesen kivágott fenyőt jelent minden évben. Éppen ezért döntöttek úgy nyolc évvel ezelőtt, hogy még a kivágás előtt fotózzák le és teszik megrendelhetővé a fákat a webáruházukban. Évről évre egyre népszerűbb a vásárlók körében a fenyők online rendelése, hiszen otthonról, kényelmesen tud fát rendelni, főképp, ha fénykép alapján választhat.

“Csak azt a fát vágjuk ki, amit már megrendeltek. A többi marad, és majd jövőre talál gazdára! Az oldalunkon fajták és méret szerint tud válogatni a vásárló. Házhozszállítást is vállalunk, de működnek átvevőpontjaink is, ahol a vevők személyesen tudnak eljönni a fáért. Szerencsére évről évre egyre többen élnek a lehetőséggel” - zárja.