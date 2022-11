Fontos változás élesedett a dm üzletekben: ennek rengeteg vásárló fog örülni

Idén 21,15 százalékos növekedést ért el, ezáltal növelte a piaci részesedését a dm Kft., az online shop pedig 50,7 százalékkal fejlődött a 2021/2022-es gazdasági évben - hangzott el a cég gazdasági évzáró sajtótájékoztatóján. Az elmúlt üzleti évben 3 új üzlet nyílt, 7 üzlet költözött új helyre, 8 pedig kibővült, felújítás pedig 11 üzletben történt. Októbertől pedig 25 magyarországi üzletben váltak elérhetővé az újratöltő állomások, ahol textilöblítőt és mosógél lehet fenntartható módon vásárolni. A fenntarthatóság idén az energiaválság kezelésében, új márkák, termékek bevezetésében, az üzletek megújulásában is nagy szerepet kapott.

Görgey András ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy az energiaválság megoldására a bérbeadókkal közös akciótervet alakítottak ki, csökkentették a cég gázfüggőségét. 2022/2023-as évi céljuk, hogy leválasszák mindkét központjukat, központi raktárukat, 30 üzletüket a gázról, fosszilis energiáról. Ennek első lépéseit már megtették az elmúlt években és az energiaválságra adott megoldásaikat igyekszenek összekapcsolni a fenntarthatósági célokkal. Olyan beruházásokat - többek között ledvilágítás, vízszűrő és napelem telepítését - már korábban elvégezték, és a jövőbeli célokat is a fenntarthatóság jegyében tervezik megvalósítani.

A cég ügyvezetője azt is elmondta, teljesen meg kívánják újítani az üzletberendezést, 2022-ben már meg is kezdődött az üzletek átépítése. A megújulás része, hogy néhány termék új helyre kerül és "szépség háromszög" kerül kialakításra az üzletekben.

Józsa Mariann cégvezető beszélt azokról a márkákról, amelyeket az elmúlt időszakban bevezettek, és szintén a fenntarthatósági szempontokat érvényesítik általa. Ilyen például a no planet b termékcsalád, mely az élelmiszeriparban fel nem használt melléktermékeket - mint a kávézacc, grapefruit héj - hasznosítja, ez az upcycling. A cégvezető elmondta, hogy elindultak a koncentrátumok irányába is, legyen szó "szilárd" tusfürdőről, vagy felhígítható zabitalról, mellyel csökkenthető a kiszerelés, ezáltal a csomagolás is. Így fenntarthatóbb a termék. Vásárlói igényekre reagálva hozták be a szortimentbe a mosható menstruációs termékeket és pelenkát is.

Nagy előrelépés a fenntartható vásárlásban az idén októbertől 24 boltban elérhető utántöltő állomás, melyet 2020 márciusától kezdtek el tesztelni. Ezeknél az állomásoknál négyféle textilöblítő, illetve mosógél érhető el.

A Pénzcentrum kérdésére Józsa Mariann elmondta, hogy az alapanyaghiány a dm-et is érinti, azonban jelentős problémákat nem okoz, inkább szállítási késedelemmel szembesülnek. Elsősorban a sajátmárkás termékek lehetnek érintettek az alapanyaghiányban, azonban vannak megoldási forgatókönyveikre erre az esetre is.

Kanyó Roland marketing és PR menedzser elmondta, hogy az elmúlt gazdasági év az inspiráció jegyében telt, a művészetre, természetre, emberekre fókuszálva. Beszélt az online shop fejlődéséről és az őszi újdonságról, a dmLive adások bevezetéséről a cég applikációján. A tájékoztató szerint már minden negyedik vásárlás már az online shopban történik, és 14,3 százalékkal nőtt a kosárérték az elmúlt évben. Közel 600 olyan termék van, az összeshez viszonyítva csaknem 5 százalék, amely kizárólag online érhető el. Az online rendelések során a legkeresettebbek a pelenka, babaápolási termékek és háztartási árucikkek.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a bolthálózatnak már 1,7 millió törzsvásárlója van, regisztráltak 1,5 millió 10% növekedés az előző évhez képest. Minden második vásárlás már törzsvásárlói kártyával történik, kuponhasználat 10 százalékkal növekedett.

Csoknyainé Horváth Gertrud ügyvezető igazgató arról beszélt, bizonytalan időkben különösen fontos, hogy egy cég megbízható legyen nemcsak a vásárlók, hanem a munkatársak számára is. Az utánpótlásról való gondoskodás kiemelt cél, a 236 szakmai gyakorlatos tanuló közül az elmúlt üzleti évben csaknem 25 százalék vált utána állandó munkatárssá. Nagy hangsúlyt fektetnek a munkatársak mentális egészségének megőrzésére is.

Arról is beszélt, hogy idén differenciált béremelést hajtottak végre (8-30%), mellyel elsősorban az alacsonyabb keresetű munkatársak bérét emelték magasabb szintre. Ezenkívül cafeteria emelést, valamint 5%-os évközi bérkiegészítést is végrehajtottak. A dolgozók 85 százaléka nő, a cég Családbarát Hely védjegyet kapott.