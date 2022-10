Újabb áruházat nyit az Alza Magyarországon: sok újítás élesedik, gyorsulhat a kiszállítás

Október elején nyitotta meg új kereskedelmi egységét Magyarországon az Alza.hu, egyúttal az első AlzaDrive. Itt helyezkedik el az áruház új logisztikai központja is, amely lehetővé teszi, hogy az e-shop jelentős árukészletet tartson raktáron, és így gyorsabb kiszállítást biztosítson.

Az Alza négy évvel budapesti bemutatótermének megnyitása után újabb áruházat nyit, ezúttal Budapesttől délre, Szigetszentmiklóson közvetlenül az M0 mellett. A 80 m2 alapterületű üzlet az áruház első magyarországi logisztikai központjának része.

„Budapesti bemutatótermünk indulása után csaknem napra pontosan négy évvel sikerült megnyitnunk az első magyarországi logisztikai központunkat is, ahol új üzlethelyiség és az igazán egyedi koncepciójú AlzaDrive szolgáltatás is a vásárlók rendelkezésére áll” – nyilatkozta Miroslav Köváry, a webshopot üzemeltető cég igazgatótanácsának alelnöke.

Az új egység, és különös tekintettel a szigetszentmiklósi logisztikai központ megnyitásával újfent közelebb kerülünk vásárlóinkhoz és a "megrendelés a gondolat sebességével, kézbesítés teleportálva" küldetésünkhöz. A helyi raktárkészlet lehetővé teszi számunkra, hogy lerövidítsük a szállítási határidőket, különösen a hazai beszállítóktól beszerzett áruk esetében

– egészítette ki Takács Csaba, az áruház magyarországi vezetője. Az AlzaDrive a gyorséttermekből már ismerős átvételi koncepciót gondolja tovább. Ez az új szolgáltatás azokat a vásárlókat szólítja meg, akik autóval érkezve szeretnék átvenni a megrendelt termékeket és szívesen elkerülnék a karácsony előtti hosszú sorban állást – nem kell parkolóhelyet keresniük, sőt még az autóból sem kell kiszállniuk. Azok az ügyfelek, akik az AlzaShopban szeretnék személyesen átvenni a megvásárolt terméket, szintén elkerülhetik a sorban állást. Az előre kifizetett megrendelések átvétele mobilalkalmazással felgyorsítható. A vásárlók az alkalmazásban látják, mennyi időt vesz igénybe rendelésük elkészítése, így már útközben elindíthatják azt. Így mire a vásárló megérkezik, már várja a megrendelt termék, és várakozás nélkül azonnal viheti.

Az új üzlet mellett található logisztikai központ 8000 m2 -es méretének köszönhetően lehetővé teszi, hogy a webshop sokkal nagyobb árukészletet tartson közvetlenül Magyarországon. Ezzel 14 000 darabra nő az azonnal átvehető árufajták száma, valamint csökken a kiszállítási idő, úgy a csomagautomaták, mint a címre történő kézbesítés esetén is. Az igen széles választékot kínáló raktárkészlet termékei között megtalálhatók a vásárlók által keresett háztartási nagygépek is, ideértve a helyi beszállítóktól származó készülékeket is.