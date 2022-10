Egyre nagyobb bajban az online kereskedelem: elkezdték visszafogni magukat a magyarok

A megugró infláció, a rezsiköltségek emelkedése és a fogyasztók körében tapasztalható bizonytalanság hamar éreztette hatását az online kiskereskedelmi forgalomban is: szeptemberben az e-kereskedelmi cégek 49 százaléka tapasztalt visszaesést a forgalmában, 33 százalékuk esetében ennek mértéke elérte a 30 százalékot is – derül ki az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál gyorsfelmérésében részt vevő közel száz internetes áruház válaszaiból.

A válaszadók 41 százaléka a visszaesés fő okaként a vásárlóerő csökkenését - a magas infláció, illetve a rezsikiadások növekedése miatti kényszerű spórolást – jelölte meg, további 20 százalékuk az általános piaci bizonytalanságot emelte ki, ami a vásárlókat jelenleg kivárásra, a jövőre irányuló takarékoskodásra készteti. Az online kereskedők 91 százaléka értékelte úgy, hogy a forint euróhoz és dollárhoz mért jelentős gyengülése negatívan befolyásolja működését, 63 százalékuk szerint ez a hatás jelentős mértékű.

Az online kereskedők 57 százaléka nyilatkozott úgy, hogy áruhiányt, vagy egyéb fennakadást tapasztal az ellátási láncban. Az ukrajnai háború kitörését követő hetekben végzett korábbi hasonló felmérésben ez az arány még csupán 23 százalékos volt. Minden ötödik e-kereskedelmi cég azt nyilatkozta, hogy a fennakadások jelentős mértékűek, számos olyan termék van, amelyet jelenleg nem lehet, vagy jóval nehezebb beszerezni, mint a korábbi időszakokban.

A jelenlegi kihívások a karácsonyi szezont is alapvetően forgathatják fel. Bár a legnagyobb webáruházak nem térhetnek ki előle, a felmérésben részt vevő webáruházak 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy idén nem készül külön akciókkal a karácsonyi bevásárló időszakot bevezető Black Friday idejére. Ez jelentős fordulat tavalyhoz képest, amikor a többség kampányokkal is megtámogatott leértékeléseket hajtott végre a Black Friday idején.

Az idei karácsonyi szezon legnagyobb kihívása az online kereskedők szerint az alacsony fogyasztói kereslet lesz: 87 százalékuk tartja ezt problémának.

43 százalék tartja kihívásnak az elszálló marketingköltségeket. Az áru- vagy chiphiány 29 százalék szerint befolyásolhatja negatívan a karácsonyi szezont, a megfelelő mennyiségű futár hiányától ugyanakkor a webáruházak 20 százaléka tart.

Komoly fordulat: első alkalommal eshet vissza reálértéken az e-kereskedelem éves volumene

Arra a kérdésre, hogy az adott webáruház idei árbevétele hogyan alakul majd az előző évihez képest, mindössze a cégek 27 százaléka jelzett 20 százalék feletti növekedést. Az infláció jelenlegi mértékét tekintve ez azt jelenti, hogy az online kereskedők közel háromnegyede arra számít, hogy forgalma reálértéken elmarad majd a tavalyitól. 31 százaléknyian jelezték azt, hogy nominálértéken is visszaesést várnak. Mindez egybecseng a hazai piackutató cégek által közzétett várakozásokkal: a GKID például egy hete legfeljebb 8-10 százalékra becsülte az online kiskereskedelmi forgalom bővülését, a Reacty Digital a Kürt Akadémiával közös felmérésében szintén jellemzően 6-10 százalék közti növekedési kilátásokról számolt be egy hónappal ezelőtti elemzésében.

A jelenlegi válság ugyanakkor lehetőséget is tartogat az online kiskereskedelem számára: az árérzékenység növekedése újabb rétegeket terelhet át a boltokból az online webáruházak világába, ahol sokkal nagyobb lehetőség nyílik az ár-összehasonlításra is. Emiatt az online kiskereskedelem részesedése a teljes kiskereskedelmi forgalomból a vártnál hamarabb kerülhet a 10 százalékos küszöbérték fölé: ha kisebb tortából is, de vastagabb szeletet hasíthat ki magának

– tette hozzá Dévavári Dezső.