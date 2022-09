Készülj fel az inflációs katasztrófára: ide menekítik most pénzüket az élelmes magyarok

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

A 2022-es év a koronavírus világjárványnál is nagyobb kihívás elé állította hazánk és a világ piacait. Az orosz-ukrán háború által generált válság és a jegybank változó monetáris politikája rég nem látott ütemben változó gazdasági klímát teremtett Magyarországon is. Bár ezen folyamatok a befektetési piacok volatilitását is megnövelték, így egyre nehezebb jó döntést hozni arról, hol tartsunk pénzünket, a készpénz garancia arra, hogy pénzünk értéke az infláció ütemében romoljon tovább. Nem véletlen, hogy egyre többen tartják értékpapírokban, államkötvényben, vagy akár részvényportfóliójukban megtakarított pénzük legalább egy részét. A változó piacokon azonban hónapról-hónapra változhat, mibe érdemes fektetni és mi az, amin nagyobb eséllyel még bukunk. A Pénzcentrum ezért most a piac szakértőit kérdezte arról, hogy milyenek egy leendő kisbefektető lehetőségei az év utolsó harmadában.

A jelenlegi inflációs környezetben egyre kockázatosabb dolog készpénzben tartani megtakarításainkat. Nem véletlen, hogy magyarok tömegei keresik a módszert, hogyan őrizhetik meg pénzük értékét. A legbiztosabb megoldás persze az, ha keresünk egy olyan befektetést, aminek segítségével vagyonunk tartja értékét, de lehetőleg a hozamai meg is haladják a pénzromlás mértékét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem véletlen, hogy a magyar társadalom ma már a korábbinál nyitottabb a pénzügyi befektetésekkel szemben. Egyre népszerűbbek a különböző befektetési alapok és részvények mellett például az állampapírok is. A fordulatot a statisztikai adatok is megerősítik. A tavalyi évben lakossági megtakarításokba 4009 milliárd forint áramlott, ennek 40 százaléka folyószámlabetéten maradt, 24 százaléka került állampapírba, 20 százaléka befektetési alapba, és mindössze 10 százaléka maradt készpénzben. Mindig kérdés persze, hogy jelenleg mibe érdemes fektetni pénzünket? A jelenlegi, bizonytalan pénzügyi helyzetben ugyanis a különböző befektetési lehetőségek hatékonysága is hónapról-hónapra változik. Szakértői segítség nélkül pedig kemény feladat meghozni egy ilyen döntést. Az egyre szembetűnőbb kockázati tényezők miatt az állampapírok népszerűsége az elmúlt két évben valamelyest csökkent, a kockázatvállalási kedv pedig az infláció miatt erősödött. Számos alacsony kockázatú megtakarítás hozamai ugyanis ilyen mértékű pénzromlás mellett már nem elég vonzóak. Az infláció persze nem állt meg és az elmúlt néhány hónapban az azt követő, esetleges recesszióról is egyre több szó esik. A Pénzcentrum most megkereste a téma szakértőit, akik elárulták, milyen befektetési lehetőségekkel járhat jól egy lakossági kisbefektető 2022 végén. Kockázat nélkül egyre nehezebb Alacsony kockázat, vagyis a befektetett tőke csökkenésének esélye nélküli befektetések eszköze az állampapír. Az állampírhozamok viszont az infláció szintje alatt vannak, ez igaz az 1 éves diszkontkincstárjegyre is. Hosszú kötvényekkel is bukta van, de 3-4 év mulva egy 10 éves kötvénnyel már reálhozamot lehet elérni - árulta el Bence Balázs, a Portfolio szakértője. Ha a kis kockázatra megyünk, ott 2026/J inflációkövető állampapír - mondja Elek Péter, a Dialóg Alapkezelő befektetési igazgatója. Ez februárig 5,85 százalékot hoz, utána kb 13,5+0,75, vagyis 14 százalék fölötti hozama lesz. Ugye vélhetően a jövő évi átlagos infláció sem lesz egyszámjegyű, sőt lehet, még az idei átlagosnál is magasabb lesz. Vagyis utána is magas hozamon fog ketyegni. Állampapírt csak akkor venni, ha 5 éves lejáraton belül 14% feletti lesz a hozam. Amire van lehetőség - magyarázza a szakértő. Az állampapír és a rövid kötvények teljesen jó megoldás. Csakis ezekbe érdemes fektetni, ha alacsony kockázatot keres az ember, pláne, hogy végre ismét vannak hozamok. Magyar kötvényekben is, de az amerikai infláció követő állampapír, a TIPS például jelenleg amerikai infláció + 1% hozamot biztosít, tehát dollárban 1% reálhozamot - egészítette ki a lehetőségek körét Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője. De mi a helyzet, ha a pénzünk értékének megőrzése helyett a gyors haszon az elsődleges célunk? A szakértőktől azt is megkérdeztük, érdemes-e jelenleg úgy befektetni, hogy az idei év végéig szeretnénk hasznot realizálni? Nem érdemes a gyors haszonra apellálni 3 hónapra előre, vagyis rövidtávon inkább a találgatás talaján mozognak a prognózisok. Ha valaki ilyen rövidtávon akar befektetni, vegyen állampapírt. Egyelőre még tart a medve piac, lehet a következő negyedévben is folytatódik az áresés, ez is nehezíti a csináljunk rövid távon profitot elképzeléseket - véli Bence Balázs Szerintem a piac most a teljes bizonytalanságban van, infláció vs. recesszió, geopolitikai problémák stb. Ezért mi azt hisszük, hogy a következő negyedévben a „cash is king" a legjobb megoldás, ami jelenthet persze 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy vagy valami rövid lakossági kötvényt. De alapvetően most nem az az időszak van, amikor érdemes kockázatot vállalni - árulta el Elek Péter. Nagyon rossz taktika szerintünk negyedéves hozamra lőni. Olyan, amivel hosszú távon inkább pénzt veszít az ember, mint nyer. Annak meg nem jó a hozama. Nagyon olcsó részvény már sok van szerte a világban, de az csak annyit jelent, hogy hosszú távon remek hozamuk lesz. Attól még 3 hónap alatt sokat eshetnek. Negyedéves távra a DKJ-t ajánljuk, már egészen nagy a hozama - mondta erről Balásy Zsolt. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Evidenciának hangzó, régi tapasztalat, hogy az infláció megdobja a nemesfémek árát. Egyelőre jelenleg viszont nem látni ezt a hatást. Ezért azt is megkérdeztük a szakértőktől, hogy mennyire reális, hogy az elhúzódó infláció szignifikánsan idővel valóban megdobja a reál befektetések, köztük is a nemesfémek értékét. A bizonytalanság nem kedvez a nyersanyagoknak Az, hogy az infláció a mostani 8-9%-os szintről (USA) gyorsan lecsökken az várható, de lehet, hogy 4% környékén ragad hosszabb ideig, és a magasabb kamatok miatt alig lesz gazdasági növekedés. Ez a stagfláció. A nyersanyagok emelkedéséhez dübörgő gazdaság kéne, valamint Kínának is talpra kéne állnia - árulta el Bence Balázs. Egyelőre a nyersanyagárak, arany lefelé halad. Ebbe benne van a dollár erősödése is, De az arany esetében minden bizonnyal az is, hogy igazából az infláció visszaesésére többen fogadnak egyelőre - véli a Portfolio szakértője Az infláció felfelé hajtja a nyersanyagok értékét, de a mostani recessziós és kínai félelmek pedig lefelé. Viszont mivel az infláció immár hosszabb távon velünk maradhat (ha nem is ennyire magas szinten), míg recessziók jönnek-mennek, ezért akár az olaj, akár a nemesfémek vélhetően jó befektetés lesznek hosszabb távon. Igazából a nemesfémek gyengesége a jelenlegi környezetben egy elég érthetetlen jelenség - mondta Balásy Zsolt. Az infláció, a recesszió réme és az egyéb piaci félelmek igen kockázatossá tehetik nem csak új, de már meglévő befektetéseinket is. De időben a zavarosban halászva lehet a legnagyobbat fogni. A kockázatos és a befektetésre érdemes területekről is megkérdeztük hát a szakértőket. Zuhanóban az ingatlanpiac A kockázatok úgy tűnik, nőttek, viszont éppen emiatt kapjuk meg ezeket az eszközöket sokkal olcsóbban. A magyar kötvények a legjobb példa rá. Egy éve még úgy tűnt, fut a szekér, magasak voltak a kötvényárfolyamok, alacsonyak a hozamok. Ma 10-11 százalékos hozamot nyújt egy 5 éves kötvény, ami egy éve 3 százalékot - árulta el Balásy Zsolt Ez azt jelenti, hogy az árfolyama 25%-ot esett. És ugyanezek a folyamatok játszódtak le egyes ipari cégek részvényeiben is, csak nagyobb mértékben. Szóval ma hiába tűnik úgy, hogy minden kockázatosabb, valójában inkább egy éve volt az, mert akkor drágák voltak ezek az eszközök. Azt javaslom, olyan eszközt vegyünk, amibe már sok kockázatot beáraztak, tehát sokat estek. Az ingatlan nem ilyen - összegezte a Hold szakértője Az ingatlanpiacnak most több szegmensében jöhet árcsökkenés is, ez globális jelenség. A részvénypiac árazása sokkal alacsonyabb most, mint 1,5 éve. hosszú távon ezért az ilyen zuhanó árfolyamos időszakok jobb lehetőségeket teremtenek, mint a száguldó árfolyamok - Erősíti meg Bence Balázs. Egy évvel ezelőtt még részvény bull piac volt. Ennek vége, és egy darabig nem is fog visszajönni. Szóval szerintem ha pénzünk értékének megőrzése a cél, a kulcs az alacsony kockázat, a megoldás pedig az inflációkövető lakossági állampapír, esetleg valamennyi devizakitettség, utóbbi inkább „fedezeti” céllal - teszi hozzá Elek Péter.

