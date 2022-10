120 ezer forintot is bukhat, aki így diétázik 2022-ben: színt vallott az Aldi, Auchan, Lidl, Tesco, Spar

Akár egészségügyi, akár más okból diétázik valaki, a különböző étrendek betartása jelentős többletköltséggel járhat. Az utóbbi években egyre szélesebbé vált a termékpaletta, megszaporodtak a boltok polcain a laktóz-, glutén-, és cukormentes termékek, különböző diétákba illeszthető élelmiszerek. Már éppen elkezdtek közelíteni a mentes és "nem mentes" termékek árai egymáshoz, azonban a koronavírus világjárvány, majd az ukrajnai háború és a gazdasági krízis ismét visszavetette a kedvező folyamatokat. A Pénzcentrum most utána járt, hogy alakult a hazai boltláncok termékpalettája a járvány előtti állapothoz képest, hol tartanak az árak jelenleg, és mennyivel nőttek az elmúlt időszakban a mentes termékek esetében. Mutatjuk, megkímélte-e a mentes termékeket a horrorinfláció, vagy ugyanúgy kilőttek az árak.

Az egészséges életmód, illetve különféle diéták betartása sosem volt olcsónak mondható. Elég csak arra gondolni, mennyibe kerülne, ha annyi gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanánk naponta, amit az Egészségügyi Világszervezet ajánlatosnak tart. Az utóbbi években azonban egyre többen kezdték keresni a mentes termékeket, így a keresletet követve bővült a kínálat is. Egyre több kifejezetten mentes hely nyitott, bővült a pékségekben, cukrászdákban, éttermekben is a mentes kínálat. Ma már a legtöbb kávézóban is tartanak növényi alternatívákat a tejérzékenyek vagy vegánok számára. Mivel több termék közül lehetett már választani, a verseny is élesedett, ami hosszútávon jobb árfekvéshez vezethetett volna. (Azt is már egyre többen tudják, hogy több mint 100 ezer forintos adókedvezmény járhat bizonyos felszívódási zavarok, egészségügyi panaszok esetén.)

A pandémia és annak gazdasági következményei, az ukrajnai háború és az egymást követő válságok, az ellátási láncok sérülése, termékhiányok, valamint többek közt az energiakrízis és a klímakrach - mely idén pusztító aszály formájában csapódott le - megtörték a békeidőben kialakult trendet, hogy egyre szélesedik a mentes termékek választéka és konszolidálódik az áruk. A hazai boltláncok lapunknak küldött válaszaiból az rajzolódik ki, hogy 2019 óta nem bővült jelentősen a mentes termékek köre, az árak viszont kisebb mértékben emelkedtek, mint a nem mentes alternatívák árai. A keresletnövekedés is lassult azóta.

Az Auchan lapunknak küldött válasza szerint a boltokban 2019-ben volt a legnagyobb a kereslet növekedése a laktóz-, glutén- és cukormentes termékkör iránt. Ekkor kétszámjegyű növekedés volt látható a gluténmentes és laktózmentes termékek esetében mind forgalomban, mind pedig darabszámban - közölték.

A Tesco közlése szerint üzleteikben a frissáru-kategóriában a laktózmentes termékekből a 3 évvel ezelőtti eladott darabszám megduplázott, két évvel ezelőtthöz képest 63%-kal nőtt, tavalyhoz képest pedig közel 30%-kal növekedett. A szárazárutermékeken belül 2018 óta kb. duplázódott a gluténmentes és hozzáadottcukor-mentes termékek, valamint a növényi tejek értékesítése. Az előre csomagolt pékáruk forgalma tavalyhoz képest 26%-kal növekedett, míg az értékesített darabszám 16,5%-kal nőtt.

A Lidl azt közölte, hogy a kereslet az elmúlt 3 és 5 évben emelkedett, a 2021-es gazdasági évben az előző évhez képest közel 30 százalékkal nőtt a fenti termékkategóriákat érintő termékek értékesítése az árbevételt tekintve. Az ALDI nem bocsátkozott részletekbe, annyit közöltek, hogy a mentes termékek térnyerése egyértelmű, a kereslet folyamatosan növekszik.

A kereslettel együtt nő a kínálat is?

Megkérdeztük a hazai boltláncokat, a kínálat is jelentősen bővült-e az elmúlt 3, és 5 évben. A válaszokból inkább az rajzolódik ki, hogy volt bővülés, viszont inkább a szortiment alakult át az igények jobb kiszolgálása érdekében. A SPAR azt közölte a kínálat növekedésével kapcsolatban, hogy a termékkínálat folyamatosan bővül, egyre több gyártó ismeri fel az igényt a termékek iránt. Hozzátették viszont, hogy ezen termékeknek a forgalmi fejlődése dinamikusabb, mint a cikkelemszám bővülése.

A Tesco frissárutermékek kínálata 5 évvel ezelőtthöz képest duplájára nőtt, majd fokozatosan bővült. Közlésük szerint ez a kategória folyamatos növekedésben van, ahol a jelenlegi gazdasági környezet hatása egyelőre nem érzékelhető. A tudatosan táplálkozó, illetve ételintoleranciákkal rendelkező vásárlók egyre növekvő igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a napokban 50%-kal bővítették frissárutermékeink palettáját, mely kategória gerincét továbbra is a laktózmentes termékek adják, de jelentős bővítést végeznek a hozzáadott cukor nélküli termékek körében és a vegán desszertek területén. A szárazárukínálat a polchely növekedésével tudott nőni kb. 15%-ot, viszont a választék kb. 60-65%-a kicserélődött új termékekre. Évente nagyjából 150 új termék érkezik-cserélődik a polcon.

Az Auchan azt közölte, kínálatunkat az aktuális fogyasztói trendekhez igazítják, a gluténmentes kínálatuk idén áprilisban újult meg, kiegészülve az addig csak online elérhető, valamint import sajátmárkás termékekkel. A gluténmentes termékkör főleg összetételében változott az elmúlt öt évben, a laktózmentes kínálat pedig 4%-kal bővült is.

A Lidl is igyekszik maximálisan kiszolgálni a fogyasztói igényeket, ezért folyamatosan bővíti az egészségtudatos és speciális étrendet támogató termékeinek számát. Állandó és az időszakos kínálatában már közel 350 laktóz- és gluténmentes, valamint vegetáriánus, vegán és bio termék található meg - közölték.

Az ALDI állandó és szezonális kínálatának jelentős részét teszik ki a mentes termékek, közel 350 mentes és egészségtudatos élelmiszer szerepel az állandó és szezonális kínálatban. A vállalat 2020-ban külön jelölőrendszert is bevezetett a mentes termékek könnyebb azonosítására: az árcédula mellett piktogramokkal jelölik a laktóz- vagy gluténmentes, csökkentett cukortartalmú, hozzáadott cukrot nem tartalmazó, pálmaolaj-mentes, vegán, vegetáriánus vagy bio élelmiszereket.

A kevesebb idén több?

Nemcsak azt kérdeztük meg a boltoktól, volt-e bővülés, hanem hogy pontosan hány terméket is kínálnak a mentes kategóriákban. Így a most kapott válaszokat össze tudtuk vetni a három évvel korábbi válaszokkal is. A Pénzcentrum járvány előtti, 2019-es cikksorozatából kiderült ugyanis, hogy a korábbi években nagy fejlődésnek indult a mentes, bio, vegán, stb. termékkör, a választék bővülése nagymértékű volt. Több áruházlác külön részleget is létrehozott a speciális étrend, életmód termékeinek.

A válaszokból az látszik, hogy 2019 óta keveseb változott, egyes esetekben némileg nőtt, más tekintetben viszont még csökkent is a termékkínálat. A számok helyenként becsapósak is lehetnek, mert a boltok közlése gyakran nem volt pontos, hanem körülbelüli összeg, illetve lehetséges, hogy 2019-ben beleszámoltak még olyan termékeket az egyes kategóriákba, amelyeket 2022-ben már nem. Valamint egyes termékekkel most már több kategóriát is le tudnak fedni.

A frissáruk területén a gyártók kiemelten törekszenek egyszerre több igényt, intoleranciát lefedő termékek fejlesztésére, mint pl. egyszerre vegán (természetesen laktózmentes) vagy laktózmentes és hozzáadott cukor nélküli, illetve egyéb allergén anyagoktól mentes termékek

- közölte a Tesco.

Az is látható, hogy például a laktóz- és gluténmentes termékkörben ott volt jelentős bővülés, ahol korábban kevesebb terméket tartottak. A Tescóban például sokszorosára nőtt az ilyen áruk száma, míg a SPARban - az online shop tanúsága szerint - és Auchanban visszaesés mutatkozik. Az ALDIban szintén dinamikus a bővülés, azonban az előzőekkel nehezebben lehet összevetni a számaikat, hiszen eleve másként oszlik meg a termékkínálat, kisebb a bolt, kevesebb a termék. A Lidl viszont pontos számot nem közölt idén, így azzal sem tudtuk összehasonlítani az aldis bővülést.

A számokból az is kiderül, hogy kezd beállni egy bizonyos szint az elérhető termékek számában, amely feltehetően képes kiszolgálni a hazai keresletet bármely boltban. A termékszám csökkenése azt is jelezheti, hogy már elérték a boltok a nagyjából ideális szintet, illetve a közlésekből kiderült, hogy a termékek állandó számuk mellett is folyamatosan cserélődnek az igényekhez igazodva. Lehetséges az is, hogy jelenlegi a gazdasági válság, ellátási gondok, termékhiány is tehet a mentes termékkör csökkenéséről egyes boltokban, azonban ez csak feltételezés.

Az árak lesben állnak

Korábbi körképünkben az árkülönbség is jelentős volt. A tehéntej és a növényi italok között majdnem 90 százalékos árkülönbség volt, a gluténmentes kekszek, tészták, lisztek, pékáruk nagyjából 2-3-szoros árfekvésűek voltak, mint a nem mentes termékek. Természetesen ez termékfüggő, de a legkisebb árkülönbség is 15-20 százalék volt a glutén- és latózmentes termékek esetében.

A cukormentes - hozzáadott cukor nélkül készült, édesítőszeres, csökkentett energiatartalmú stb. - termékek esetében pedig nagyban függött a különbség a termék típusától. A cukornál az édesítőszerek 10-szer drágábbak voltak, a cukormentes lekvárok 4-5-szörös áron voltak, a csokoládék árában 2-3-szoros volt a különbség. A kekszek, nassolnivalók esetében viszont nem kellett minimum a dupláját fizetni a cukormentes változatoknak.

Idén is kiváncsiak voltunk rá, mennyibe kerülnek az egyes mentes termékek boltonként. Az volt a feltételezésünk, hogy a mentes áruk hasonlóképpen, vagy jobban megdrágultak, mint a nem mentes kategóriák, hiszen eddig is drága volt speciális étrend szerint étkezni Magyarországon. Ezért a kapott válaszok részben meglepőek voltak.

A laktózmentes termékeknél például az áremelkedés csekély, figyelembe véve a jelenlegi inflációt: három év alatt a legolcsóbb laktózmentes tejek átlagosan 26 százalékkal, a tejfölök 68 százalékkal, a joghurtok 94 százalékkal drágultak. Hangsúlyozzuk: 2019-től 2022-ig drágultak ennyit. Ehhez képest a KSH adatai szerint 2019. augusztustól 2022 augusztusáig a pasztőrözött ESL tejből a 2,8%-os 72, a 1,5%-os 74 százalékkal kerül többe, a 20%-os kisdobozos tejföl 86, a 12%-os 67 százalékkal drágult, a gyümölcsjoghurt pedig 47 százalékkal. Összességében tehát a nem mentes termékek ára sokkal drasztikusabban emelkedett!

Persze ettől még a legolcsóbb nem mentes tehéntej nem lett drágább, mint a laktózmentes változat, vagy a növényi italok. Mindössze az történt, hogy a drágább mentes termékek ára közelíteni kezdett a nem mentes élelmiszerekéhez - ebben nagy szerepe lehetett az idei folyamatoknak, amikor is az alapvető élelmiszerek tulajdonképpen "hozzádrágultak" a speciális élelmiszerekhez.

A gluténmentes termékek esetében már nagyobb volt a szórás, a kapott válaszokat az online kínálattal is próbáltuk összevetni, hogy érdemi összehasonlítást végezhessünk. Több esetben láthattunk árcsökkenést, például az csomagolt friss pékárunál a 2019-es árakhoz képest. Láthatjuk, hogy a lisztkeverékek árai sem drágultak olyan drasztikusan - miközben a KSH szerint a finomliszt 35, az árstoppal nem érintett rétesliszt pedig 114 százalékkal drágult átlagosan! Viszont a gluténmentes lisztek így is 3-5-szor drágábbak a nem mentes termékek átlagáránál.

A kekszek esetében egy konkrét keksz árát néztük meg minden boltban, hogy aktuálisan mennyibe kerül, ez a Gullon gluténmentes keksz csokoládé darabokkal (200g). Szinte mindehol ezer forintot kérnek érte a boltokban: ugyanannyit, mint egy csomag sima háztartási kekszért, ami 800–1000 gram. Viszont, ha kakaós kekszek között szétnézünk, úgy 250-1000 forintig találunk hasonló kiszerelésű termékeket, tehát azért ebben az esetben, akárcsak a liszteknél, megmaradt az árkülönbség.

A Tesco lapunk kérdésére azt közölte, a jelenlegi infláció mentes termékkategóriától függően kb. 19 és 40% között mozog.

Az Auchanban a cukormentes háztartási keksz már elérhető 299 forinttól, a legdrágább csokoládés keksz 1 349 forintba kerül. Találunk a kínálatban étcsokoládét 439 forintért, míg ebben a kategóriában a legdrágább cukormentes csoki 1 369 forint. A dzsem esetében az árak 529 forinttól kezdődnek és 2 479 forintba kerül a legdrágább termék.

A Lidlben a legolcsóbb cukormentes keksz 719 forint, a legdrágább 859 forint, vagyis nincs nagy különbség a skála két vége között. Hozzáadott cukor nélküli lekvárt adnak mér 749 forintért, cukormentes táblás csokoládét viszont nem is árulnak.

A Tescóban jelenleg a sárgabarack- és szilvalekvár édesítőszerekkel 1299 forintba kerülnek (370g), míg a cukorral édesített nagykiszerelésű baracklekvár kilós ára ennyi. Egy 60 gramos diétás étcsokoládé édesítőszerrel 439 forint, míg egy 90 gramos, nem mentes 389 forint. Akadnak tehát még különbségek bőven, főként a glutén- és cukormentes termékek esetében a hazai boltokban.

Könnyebb most a speciális étrendet követni?

Annyival biztosan jobb helyzetben vannak a vásárlók 2022-ben, mint 2019-ben, akik a mentes termékeket keresük, hogy ha nem is bővült, sőt enyhén még csökkent is a kínálat, a szortiment alkalmazkodott az igényekhez. Egyre több az olyan termék, amely több étkezési ajánlást is le tud fedni, mint pl. a vegán termékek. Az is megállapítható, hogy a mentes termékek esetében nem volt olyan drasztikus az árnövekedés, mint a nem mentesek esetében - és a boltok visszajelzése szerint a kereslet sem esett vissza.

Egyre többen tudják azt is, hogy a cukorbetegek, laktózintoleranciások, cöliákiás betegek - és még számos más nehézséggel élők - jogosultak adókedvezményre, így összességében az ország lakosságának 35 százaléka is érintett lehet.

2022-ben, mivel a minimálbér 200 ezer forint, éves szinten ennek 5%-a jár minden hónapban, vagyis egész évre 120 ezer forint. Ehhez egy orvosi igazolás szükséges, amelyet a NAV-hoz kell benyújtani. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk:

Havi 10 ezer forint azonban még feltehetően azt a többletet sem fedezi, amit a bevásárolások jelentenek, és akkor a gyógyszerekről még szó sem volt. A semminél azonban mégiscsak több, így aki egészégségügyi okokból nem fogyaszt bizonyos élelmiszereket, annak érdemes érdeklődnie a kezelőorvosánál, járhat-e számára az adókedvezmény.

Összességében annyiban valóban könnyebb dolga lehet 2022-re a diétázóknak, hogy a választék nagysága elfogadható, és egyre több helyen kiemelten figyelnek, hogy legyenek mentes alternatívák. A drágulás sem volt olyan mértékű, mint a nem mentes termékek esetében, azonban maga az árkülönbség még mindig nagy. Talán az is fontos lehet, hogy egyre több a sajátmárkás mentes termék a boltokban, így a legolcsóbb alternatívák nagyjából egy árszintre kerültek, ezért hasonló termékek mindenhol elérhetők - a boltok pedig sokkal inkább odafigyelnek a speciális vásárlói igények kielégítésére, mint valaha. Attól viszont még messze vagyunk, hogy hasonló árban legyenek a mentes és nem mentes termékek.