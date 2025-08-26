2025. augusztus 26. kedd Izsó
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. április 9.Az Etele Pláza, Buda legnagyobb üzleti- és szórakoztató komplexuma, a fõváros XI. kerületében az Etele téren. Az 55 ezer négyzetméter hasznos alapterületû bevásárlóközpont várhatóan õsszel nyitja meg kapui
Vásárlás

Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 19:03

Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is – írja a 24.hu. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.

A lap kérdésére a cég közölte: azért döntöttek a bezárás mellett, mert szerintük a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőben. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat a magyar kereskedőket hatékonyan integrálja a régiós e-kereskedelmi térbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eMAG emlékeztetett: már 2024-ben elindult egy átfogó üzleti modellváltás, amelynek részeként elbocsátások történtek, és szinte minden offline bolt bezárt. Az Etele Plázában működő zászlóshajó-üzlet valamivel több mint egy évvel élte túl társait, ám most ennek is vége.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#cég #üzlet #emag #bezárás #üzletek #piactér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:44
19:31
19:03
18:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
1 hónapja
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
3
6 napja
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
4 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
2 hete
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:31
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:03
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 19:29
Valami nem stimmel az ukrán almával: durva, ami az országban van