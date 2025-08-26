Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is – írja a 24.hu. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
A lap kérdésére a cég közölte: azért döntöttek a bezárás mellett, mert szerintük a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőben. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat a magyar kereskedőket hatékonyan integrálja a régiós e-kereskedelmi térbe.
Az eMAG emlékeztetett: már 2024-ben elindult egy átfogó üzleti modellváltás, amelynek részeként elbocsátások történtek, és szinte minden offline bolt bezárt. Az Etele Plázában működő zászlóshajó-üzlet valamivel több mint egy évvel élte túl társait, ám most ennek is vége.
Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Magyarország világviszonylatban is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít: évente 40 millió tésztalevest fogyasztunk el, ezzel benne vagyunk a TOP50-ben.
A digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a vásárlók preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására.
Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket
Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.
Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz...
Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok.
A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol.
