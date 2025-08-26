Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is

Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is – írja a 24.hu. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.

A lap kérdésére a cég közölte: azért döntöttek a bezárás mellett, mert szerintük a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőben. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat a magyar kereskedőket hatékonyan integrálja a régiós e-kereskedelmi térbe.

Az eMAG emlékeztetett: már 2024-ben elindult egy átfogó üzleti modellváltás, amelynek részeként elbocsátások történtek, és szinte minden offline bolt bezárt. Az Etele Plázában működő zászlóshajó-üzlet valamivel több mint egy évvel élte túl társait, ám most ennek is vége.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA