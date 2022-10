Újabb drágulás a magyar húspultokban: 35-40 százalékkal nőtt ezeknek a termékeknek az ára

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a vadgazdálkodás Magyarországon is fontos, így is mindössze kétadagnyi vadból készült ételt esznek meg a magyarok fejenként 365 nap alatt. Emiatt persze nem is lehet minden sarki hentesnél kapni, de azért sokat sem kell érte járkálni, ami viszont az árakat illeti, a tavalyihoz képest azok is szépen kilőttek – írja az Agrárszektor.

Bár a vadhúsok a tradicionális magyar konyha részét képezik, nem igazán eszünk belőle sokat egy évben. És ha észünk is, azt általában étteremben tesszük – jegyzi meg cikkében a szakportál. És bár a vadhúsok egészségesek, sőt fenntartható forrásból származnak, a történelmi éves drágulás bizony ezeknek a termékeknek az árát sem kímélte. És hogy mennyire nem, az jól látszik a tavalyi és idei vadhúsárak összehasonlításából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mennyibe került tavaly és most? szarvascomb (1kg): 2500 forint tavaly, most egészben 2900 forint, csont nélkül, fagyasztva 5000 forint is lehet;

szarvas lábszárhús (1kg): közel 2000 forint tavaly, most 2700 forint;

csont nélküli vaddisznógerinc (1kg): 3200 forint, most 4500 forint;

csont nélküli őzcomb (1 kg): 4000 forintot körül mozgott tavaly, most 4600 forint, de találkozhatunk 7500 forintos árral is.

Címlapkép: Getty Images

