Elérte a drágulás a magyarok egyik kedvenc gyümölcsét: 7 ezerért is kínálhatják kilóját

A dió túlzás nélkül a magyarok egyik kedvenc gyümölcse, megunhatatlan süteménytöltelék és ropogós rágcsálni való, ráadásul még egészséges is! A Hello Vidék most utánajárt, mit tesz a testünkkel a rendszeres diófogyasztás, hogyan hasznosítjuk a magyar gasztronómiában, illetve mi a tökéletes diós töltelék titka, amitől még azok is megkedvelik a süteményünket, akik alapvetően hadilábon állnak a dióval.

Szeptember vége felé járunk, a legtöbb magyar kertben már hasad a burok a dión, mindez azt jelzi, hogy itt az idő begyűjteni az érett, friss termést, hogy bespájzoljunk belőle a folyamatosan közeledő, hideg időszakra. A dió rendszerint szeptember vége-október eleje tájékán érik, mindezt befolyásolhatják az éghajlati tényezők. Általánosan elfogadott álláspont, hogy addig nem szabad leszedni, míg a zöld burok alatt a dió héja meg nem barnul. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Országtól és szokástól függően el lehet kezdeni a diószüretet korán (pl. Franciaországban szeptember 20-án kezdik), de hagyhatjuk egészen későre is. A dióhéj barnulásának kezdetekor a dióbél víztartalma még magasabb, olaj- és energiatartalma alacsony, majd ahogy a dió zöld héja (a dió „kopácsa") elkezd kirepedni, sötétedni, úgy válik növényi zsírban, illóolajokban gazdag, érett terméssé a dió. A folyamat a dióhéj érése és a kopács repedése közt 1-4 hétig tart. Ahogy a legtöbb gyümölcsféle esetében, a diónál is szembetűnő az elmúlt évek során mért brutális áremelkedés. Habár sosem volt olcsó, tavaly 1 kg tisztított dióbél a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 4630 Ft volt. A dióbél kilós ára 2019 óta folyamatosan 4000 Ft fölött ingadozik, idén a boltokban nem ritka a 6000-7000 Ft/kg-os ár sem – vagyis elmondhatjuk, hogy 2022-ben a diót már tényleg „horroráron" mérik. Nem mindegy tehát, hogy friss diót vagy érett diót szüretelünk! A friss dió héjának még nincs meg a közismert diószíne, sötétebb, nincs úgy kiszáradva – ezt a fajtát frissen kell fogyasztani csemegedióként, remek kiegészítője sajttálaknak, borkóstolóknak, passzol hozzá a szőlő is. Ha mindent tudni akarsz a magyar dióról és néhány jól bevált receptre is kíváncsi vagy, olvasd el a Hello Vidék teljes cikkét.

