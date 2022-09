Véleményt mondtak a magyarok a repohárról: ezért tartják sokan óriási lehúzásnak

Egy friss kutatás eredményei szerint a 2021. augusztus 26. – 2022. augusztus 26-ig tartó egyéves vizsgálati időszakban összesen 2 588 említés és több mint 19 000 interakció keletkezett az online térben a repoharakkal kapcsolatban. A téma megjelenése ugyan eltörpül a világban és hazánkban zajló jelenlegi problémák mellett, azonban a szórakozni vágyó, környezettudatos felhasználók körében igencsak felkapott lett az elmúlt időszakban. A véleményeik és benyomásaik azonban igencsak megoszlanak a repoharakról.

Greenwashing, környezetszennyezés vagy fenntartható megoldás? Az Ynsight Research csapata ezen kérdésekből kiindulva vizsgálta meg a netnográfia módszertanával az elmúlt egy év online diskurzusát, hogy kiderüljön miként vélekednek a felhasználók az egyre több helyen bevezetésre kerülő repoharas megoldásról. A kutatás során az online térben a témával kapcsolatban megjelenő minden nyilvános tartalom elemzésre került: így a hírportálok cikkei, a blogok, a TikTok-videók, fórumbeszélgetések, valamint a nyilvános Facebook- és Instagram-bejegyzések és kommentek is.

Itt az ideje, hogy beszéljünk a repoharakról

A repoharak iránti online érdeklődés 2022 májusában kezdett felívelni, amikor a téma berobbant a Redditre. A kifejezetten repoharas visszaélésekről szóló fórumbeszélgetésekben a felhasználók a visszaváltási lehetőség hiányát, a tokenrendszer használhatatlanságát és a környezettudatosságnak hirdetett átverést sérelmezték. A felhasználók abban egyetértettek, hogy fesztiválokon és egyéb rendezvényeken a korábbi eldobható műanyagpoharak helyett jó dolog a repohár használata, valamint ismét megjelentek azok a negatív hangok, akik az indokolatlanul bevezetett repohár-rendszert kritizálták. A fórumokon célzottan a repohár-rendszer környezettudatos mivoltát vitatták meg: valóban zöld megoldás, vagy greenwashing? A fesztiválszezon kezdetével a repoharak még nagyobb nyilvánosságot kapott, főleg a rájuk nyomtatott felelősségteljes alkoholfogyasztásra buzdító üzenetek miatt emlegették a hírportálok.

Júniusban és júliusban a felhasználók között egyre inkább a repoharakért kapott token lett a központi téma, mely a Red Hot Chili Peppers budapesti koncertbeszámolójával kezdődött. A koncerthelyszínen ugyanis a poharakért tokent kaptak vissza a látogatók. Általános probléma a tokenekkel kapcsolatban, hogy nem mindenhol váltják őket vissza, illetve több beszámoló szerint gyakori eset az is, amikor egy-egy buli végén elfogynak a „zsetonok”, így nem lehet rendesen visszaváltani a poharakat. Emellett olyan negatív élményekről is beszámoltak, hogy valahol órákig tart a poharak visszaváltása, illetve olyan helyekről is meséltek, ahol simán elhajtanak, ha szeretnéd visszaváltani a poharad.

A repoharakról szóló diskurzus augusztusban csúcsosodott ki. Ezt megelőzően a hírportálokon és a vendéglátóhelyek internetes kommunikációjában a repohár a növekvő felhasználói elégedetlenség ellenére is fenntarthatóság zászlóshajójeként jelent meg. A repoharas rendszerben értékesítő pultosok által tapasztalt nehézségek, a vendégek felől tapasztalható ellenállás már az online térbe is átszivárgott. A fordulópontot a G7 július 28-ai, a repoharakkal kapcsolatos visszaélésekről szóló cikke hozta el, amiben részletesen foglalkoznak a jelenséggel, illetve a legelterjedtebb hazai repoharakkal foglalkozó cég, a Cup Revolution által nyújtott megoldások környezetkímélő jellegét kérdőjelezi meg. Az írás hatására a következő pár napban szinte minden nagyobb hazai hírportál foglalkozott valamilyen módon a témával, valamint a Cup Revolution is reagált, teljes mértékben elutasított a felmerült vádakat, ami így jelentős internetes figyelmet generált.

Míg a politikai-közéleti témák esetében az online diskurzus legnagyobb részét a hírportálokon megjelenő cikkek és a rájuk érkező felhasználói reakciók teszik ki, a repoharak esetében ez nem így alakult. Ebben az esetben a felhasználói beszélgetéseké a főszerep, akik a legtöbbet a fórumokon (különösen a Redditen) és a Facebookon beszélgettek a témáról

Csak lehúzás fenntarhatóságba csomagolva?

A felhasználói kommentekben a nyár utolsó hónapjára fokozódtak az indulatok: a hozzászólások alapján a hazai repohár-rendszer ebben a formában elfogadhatatlan, és nem több egyszerű greenwashing-nál. A kommentelők szerint a repohárrendszer egy jó megoldás lehetne, azonban itthon nem több lehúzásnál. Ehhez a véleményhez leginkább a tokenek bevezetése, és azok a már említett szórakozóhelyek járultak hozzá, ahol a korábbi üvegpoharakat repohárra cserélték. Az online diskurzusban számos érv született a repoharak mellett és ellen, bár az elégedetlen hangok voltak többségben.

A netezők alapvetően megegyeztek abban, hogy külföldön vannak jól működő repohár rendszerek és a hazai bevezetésük is jó ötletnek indult, majd „magyar szokás szerint” a poharak nyújtotta plusz bevétel hajszolása került előtérbe, amivel az egészet elrontották. Ha azonban a token helyett a repohárért kifizetett pénzt visszaadnák és a poharakat tényleg elmosnák és újrahasználnák, valóban környezetbarát megoldás lenne.

Az elégedetlenek feketelistával és bojkottal harcolnak a repohárrendszer ellen

A repoharak körüli problémák előtérbe kerülése képes volt cselekvésre is ösztönözni a netezőket: 2022. július 29-én Facebook-csoport alakul STOP Repohár Token! néven. A közösség mára már több mint 3,4 ezer tagot számlál, a résztvevők pedig tevékenységüket koránt sem tervezik az online térre korlátozni. A növekvő tagság feketelistát vezet a tokenrendszeres vendéglátóhelyekről a bojkott érdekében, repohár token-ellenes kihívást és matricázást tervez, sőt még nyílt levelet is írtak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak és a Gazdasági Versenyhivatalnak címezve. Mint levelükben megjegyzik, a tokennel működő repohárrendszerrel a vevőket “fizetős klubba kényszerítik” a vendéglátóhelyek, amelyből “nincs mód a kilépésre, nem lehet elállni tőle, ha a fogyasztók elégedetlenek a rendszerrel vagy nem szeretnének tovább tagok lenni”. A csoport szerint a tokenrendszer megkárosítja a turistákat, a vidékieket, valamint az alkalmi vendégeket is, hiszen számukra a továbbiakban nincs lehetőség tokenhasználatra.