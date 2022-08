Kevés magyar tud a lehetőségről: így kaphat bárki ingyen zöldséget, gyümölcsöt, ruhát, bútort

Nehéz időszak elé néz a magyar lakosság zöme ősztől, hiszen érkeznek az új rezsiszámlák, az infláció pedig a várakozások szerint tovább emelkedik. Sokak életébe köszönthet be egy olyan korszak, amelyben a spórolásé lesz a főszerep és szűkülnek a vásárlási, szórakozási lehetőségek. Nem szabad azonban elkeseredni: rengeteg olyan dolog van, ami egyáltalán nem kerül pénzbe, mégis örömet okoz, teljesebbé teszi az életet, leköt, hasznunkra válik. Ilyen dolgokat gyűjtöttünk most össze gondolatébresztőként azoknak, akiket nyomaszt a jelenlegi szűkösebb anyagi helyzet.

Nem érdemes beletörődni a pénztelenségbe, illetve a fokozatos elszegényedésbe. Addig kell lépni, ameddig lehet, és mielőbb számot vetni pénzügyi helyzetünkkel, mielőtt kellemetlen helyzetben találjuk magunkat. Ugyanakkor a mentális egészségünkre is érdemes odafigyelni, hiszen a jelenlegi helyzetben rengetegen szoronganak, égnek ki, sodródnak a depresszió felé - amikor az emelkedő élelmiszerárakkal szembesülnek nap, mint nap; vagy rettegnek attól, mekkora lesz a következő rezsiszámla. A rossz lelkiállapot pedig bizonyítottan rossz pénzügyi döntésekhez vezethet, ezért ebből is érdemes mielőbb kiutat keresni.

A spórolás és a költségvetés megtervezése, a kiadások vezetése mind-mind segíthet a lelkiállapotunkon. A vásárlásaink felett gyakorolt kontroll erősíti az önbizalmat. Azonban lehetséges, hogy a spórolás oltárán sok olyan kiadást, programot kell feláldozni, ami a napjaink részét képezte, örömforrásként jelen volt az életünkben. Amennyiben le kell mondanunk a mértéktelen nassolásról, az impulzusvásárlásról a diszkontokban, a shoppingolásról a plázában, a vendéglátóhelyek rendszeres látogatásáról, a mozibajárásról, a jógaórákról, a magazin vagy streaming előfizetésekről, vagy úgy általában bármilyen plusz kiadásról, akkor érdemes keresni az olcsó vagy ingyenes alternatívákat. Ugyanis attól, hogy valami ingyen van ugyanis, nem jelenti, hogy ne lenne jó, minőségi, egészséges, vagy hasznos. Sokszor pedig - ahogy a mondás is tartja - a legjobb dolgok vannak ingyen, vagy majdnem ingyen.

Mivel cikkünk elolvasásához internet-hozzáférésre van szükség, ezt már adottnak vesszük, amiért nem kell többet fizetnünk, mint egyébként, csak másra használni. Sok egyéb pont is természetesen akkor van csak teljesen ingyen, ha az ember már rendelkezik bizonyos dolgokkal (pl. könyvekkel, vagy biciklivel).

Ingyen elvihető

Kezdjük az elején: a tárgyaknál. A bontott építőanyagoktól kezdve, a bútorokon, háztartási gépeken át, a ruhákon keresztül a gyerekjátékokig egészen széles azon ingóságok skálája, amelyet általában ingyen hirdet meg a tulajdonosuk. Hogyha szükségünk lenne valamire, akkor érdemes szétnézni az online plázákban, hirdetős csoportokban, nem kaphatjuk-e meg ingyen a vágyott dolgot.

Ha kifejezetten keresünk valamit, a vásárlást viszont szeretnénk elkerülni, a tematikus adok-veszek és cserebere csoportokban is érdemes szétnézni. Így találhatunk könyveket, új ruhát, cipőt, társasjátékot, bizsut, szerszámgépeket, szobanövényeket, sőt kisfákat, cserjéket, farsangi jelmezeket, rengeteg mindent. Sokszor a lakóhelyünknek megfelelő cserebere vagy ingyen elvihető csoportot is érdemes figyelni.

A lomtalanítási időszak sem ért még véget: sokan vadásznak „kincsekre” a kidobásra ítélt lomok között. Arra azonban érdemes figyelni, hogy csak tényleg olyasmit vigyünk el, ami még használható és szükségünk van rá. A garázsvásárokon szintén találhatunk olyan holmikat, amely az eladónak nem ér semmit, így hazavihetjük ingyen, vagy jelképes összegért.

Kosárba be, kosárból ki

Annak sem kell elkeserednie, akinek kifejezetten a vásárolgatás élménye hiányzik, hiszen bemehetünk bárhová nézelődni, telepakolhatjuk a kosarat, nem kötelező viszont meg is vásárolni a dolgokat. Kutatások bizonyítják, hogy attól, ha online vásárlás esetén a kosár tartalmát végül nem kifizetjük, hanem töröljük, ugyanazok a folyamatok zajlanak le az agyban, ugyanúgy örömforrást jelent maga a válogatás, böngészés.

Érdemes kilátogatni a cserebere piacokra is, hiszen ott nem pénzért vásárol az ember, hanem - bizonyos egyedi szabályok betartásával - cserél, az élmény viszont a vásárláshoz hasonló. Ezenkívül érdemes a családi, baráti körben is feléleszteni a cserekereskedelem szokását: létrehozhatunk egy közös csoportot, amiben ha valakinek felesleges valami, családi-baráti körön belül válhat meg tőle.

Nemcsak a cserekereskedelem volt hasznos régen, hanem a kölcsönadás szokása is. Rengeteg dolgot valójában kölcsön is kérhetne az ember, ahelyett, hogy megveszi, ha ez eszébe jutna. Ezek jellemzően olyan dolgok, amiket időszakosan használunk, nincs rájuk mindig szükség - mint egy fúró, vagy egy könyv, de még az autó is lehet ilyen.

Ingyen étel / olcsó ebéd

Ilyen élelmiszerárak mellett nem csoda, ha valaki azon gondolkodik, hogyan oldhatná meg az étkezését kevesebb pénzből. Rászorultsági vagy életkori alapon járhat bárkinek napi egyszeri melegétel ingyenesen - erről az önkormányzatnál érdemes érdeklődni. A gyermekek ingyenes étkeztetése is rászorultsági alapon kérhető.

Akinek van udvara és tud konyhakertet létesíteni, az tavasztól őszig rengetegféle gyümölcsöt-zöldséget takaríthat be attól függően, mit vet. A kertet persze gondozni kell, locsolni, a magokat meg kell venni, így munka és némi költség is van vele, azonban ez könnyen megtérülhet, ha kiszámítjuk, mennyi zöldséget vettünk meg, amit meg is termelhettünk volna. Ezzel persze idén már majdnem elkéstünk, viszont a kertet - ha eddig nem műveltük -, előkészíthetjük majd a jövő szezonra, vagy eltervezhetjük a veteményes legjobb hasznosítását.

Esetleg az olyan rokonokkal, barátokkal élelmiszert szintén cserélhetünk, akiknek van kertjük, vagy a nálunk megtermett terményeket cserélhetjük másokéra. Arról pedig ebben a cikkben írtunk korábban, hogy milyen olcsóbb alternatívákat, helyettesítőket vezethetünk be az étkezésünkbe, ezzel is pénzt megtakarítva.

Közlekedj ingyen vagy olcsóbban

A közlekedésre rengeteg pénzt (és időt = pénzt) áldoz az ember, ezért nem érdemes ragaszkodni a megszokotthoz, ahelyett, hogy új vagy ősrégi megoldásokat próbálna ki az ember. Autó, tömegközlekedés helyett - főként ha a jelenleg érvényes benzinárstop is megszűnik - közlekedjünk gyalog, biciklivel, rollerrel, vagy más emberi erő meghajtású járművel. Ha eddig mindig megvetted a havi bérletet, érdemes kiszámolnod, biztos az a legköltséghatékonyabb megoldás, vagy mivel keveset utazol, a jegy, vagy rövidebb időre szóló bérlet jobban megéri. Főként, hogy Budapesten már időalapú jegyet is lehet vásárolni. A bliccelés viszont erősen ellenjavalt - nemcsak azért, mert szeptembertől emelkednek a kiszabható bírságok összegei.

Érdemes számításokba bocsátkozni, mennyit lehet spórolni azon, hogy az autót kevesebbet, a tömegközlekedést vagy egyéb alternatívákat többet használunk. A carsharing, vagyis autómegosztás szintén egy olyan opció, amivel időt és pénzt lehet megtakarítani, ha utazásról van szó, ráadául a fenntarthatóság szempontjából sem utolsó választás. Nem is szólva arról, hogyha valaki a saját autóját osztja meg, és munkába ezentúl úgy indul, hogy másokat is elvisz valamennyi ellentételezésért, akkor akár nullára is kijöhet. Ebben az esetben is érdemes erősíteni a baráti, rokoni, munkatársi kapcsolatokat: az egy helyre igyekvők ne utazzanak külön autóval, legyen szó rendszeres, vagy alkalmi közlekedésről, hanem osszák fel, mikor ki fuvarozza a többieket.

Szórakozz, kapcsolódj ki ingyen

A kikapcsolódás mindenkinek mást jelent, valakinek egy akciómozi, másnak wellnessezés, vagy sport vagy bekuckózás otthon, esetleg sütisütés, társasjátékozás, kirándulás vagy séta, olvasás, vagy kreatív tevékenység. A szórakozás, kikapcsolódás gyakran sok pénzt képes felemészteni: attól függően, mivel tölti a szabadidejét, rengeteg pénzt elkölthet sportfelszerelésre, múzeum-, színház-, mozijegyekre, fürdőbelépőkre, könyvre, társasjátékra, videojátékra, kreatív hobbi alapanyagokra, hangszerekre, stb.

Ez egészen addig nem is probléma, amíg ezek a kikapcsolódási formák nem válnak anyagi teherré. Viszont teljes mértékben lemondani sem kell róluk, hiszen szinte minden időtöltésnek létezik olyan alternatívája, ami ingyen van, vagy alig kerül pénzbe. Felfedezhetjük a kirándulóhelyeket a saját lakóhelyünk közelében, szép időben még kilátogathatun a szabadstrandokra, kocsmázás helyett tarthatunk házibulit, újabb könyvek-játékok vásárlása helyett elővehetjük a régieket.

Aki szeret kreatívkodni, alkotni, annak is azt javasoljuk, hogy fedezze fel a természetben rejlő lehetőségeket, gyűjtsön és szárítson vadvirágokat, leveleket, terméseket, és más alapanyagokat az alkotáshoz. Aki sportolna, az is igénybe veheti a köztéri edzőparkokat, bérletek helyett tornázhat, jógázhat otthon - rengeteg az ingyenes elérhető videó ehhez. Hogyha le kell mondania valakinek ezekről a kiadásokról, a lényeg, hogy ne hagyja abba a sportot, ne adja fel a hobbiját: keressen olcsóbb vagy ingyenes megoldást, hiszen ez nem lehetetlen.

Mindig lesznek ingyenes kulturális események, filmvetítések, ingyenesen látogatható galériák, előadások, workshopok, rengeteg program. A következő időszakban törekedjünk rá, hogy felfedezzük ezeket, járjunk nyitott szemmel. Amennyire pedig pénztárcánk engedi, költsünk azért valamennyit a kikapcsolódásra, szórakozásra - ez fontos a lelki egészség szempontjából, és így tehetünk azért is, hogy az általunk kedvelt intézmények, létesítmények, vállalkozások fennmaradjanak.

Játék, időtöltés a gyerekekkel nulla forintból

Hiába köztudott, hogy egy kisgyermeknek elég adni egy botot vagy egy követ, egy óráig eljátszik ezekkel is, sokszor a gyermekek válnak a "legnagyobb fogyasztóvá". Rengeteg játék, mesekönyv, ruha "fogy" egy kisgyermekes háztartásban, ugyanis a gyermek életkorával gyorsan változnak az igényei is. Érdemes ez esetben is figyelni a cserebere-csoportokat az interneten és az ingyen elvihető hirdetéseket. Akár még bontott pelenkák, tápszerek, gyógyszerek és egyéb hasznos felszerelések is előfordulhatnak ezekben a csoportokban.

A családsegítő szolgálatoknál is mindig adnak le gyermekek számára hasznos holnikat, de gyakran a vésőnői szolgálatok is gyűjtik önkéntes alapon az adományokat, majd továbbadják annak, akinek szüksége van. A baba-mama csoportokban is gyakran adják tovább a kinőtt, megunt holmikat. Mesékből pedig nem lehet hiány, csak ha elfogy az internet.

Ha pedig játékokról van szó: sokszor a legjobb játék éppen az, ami teljesen ingyen van. Nagyobb gyerekeket is le lehet kötni egyszerű papírrepülő - vagy hajó hajtogatással, kártyajátékokkal, labdajétkokkat. Kavicsokkal is rengeteg játékot lehet játszani, csak a szabályokat kell tudni. Az interneten számos olyan játékleírás található, amihez pár kavicson, vagy papíron, tollon kívül más nem is szükségeltetik, vagy éppen még ennyi sem: csak fantázia.

A tanulás kifizetődik

Onnantól kezdve, hogy rendelkezésünkre áll az internet, rengeteg olyan tartalom, tudásanyag áll a rendelkezésünkre ingyen, amellyel nemcsak leköthetjük a szabadidőnket, hanem új készségeket fejleszthetünk, új dolgokat tanulhatunk. Hogyha hasznosan akarjuk tölteni az időnket, azonban pénzt nem akarunk belefektetni, számos ingyenes kurzus áll a rendelkezésünkre. Nemcsak a youtube-csatornákon, hanem akár világhírű egyetemek honlapjain teszik közé ezeket a szakemberek - ehhez persze nem árt valamilyen szinte angolul is tudni. Nyelvtanulásra is van viszont lehetőség online, ingyen.

Érdemes ilyen helyzetben nem csak a fejleszthető készségekre koncentrálni, hanem a lelki egészségre is. Amikor szorongással teli időszak elé néz valaki, akkor érdemes mentálisan is felvérteznie magát a viszontagságok ellen. Az önfejlesztő cikkek, videók is nagy számban érhetők el ingyen az interneten, erre is érdemes időt szakítani.

Munka, önkéntesség

Talán nem okozunk nagy meglepetést azzal az állítással, hogy a munka nemhogy nem kerül pénzbe, hanem még keresni is lehet vele. (Természetesen vannak kiadások, amelyek a munkája miatt terhelik az embert, azonban ez jellemzően kevesebb, mint a fizetés.) Azért tartjuk mégis fontosnak megjegyezni, mert ha pénzszűke miatt kell lemondanunk bizonyos programokról, tevékenységekről, amikkel korábban az időnket töltöttük, akkor akár dolgozhatunk is helyette. Most hogy jön az ősz, vállalhatunk valamilyen betakarítási idénymunkát, akár 1-1 napot is, kipróbálhatunk olyasmit, amit eddig sosem.

Az már többeket meglephet, hogy bizonyos munkák akár szórakozást, kikapcsolódást is jelenthetnek, és akár a mentális egészséghez is hozzájárulhatnak. Az önkénteskedés például kutatások szerint hozzájárul az önbizalom növeléséhez, a pozitív önképhez, építhetünk általa új kapcsolatokat és önmagában a jótékonykodás is boldogabbá teszi az embert. Ráadásul számos önkéntes munka - mint például nyáron, a fesztiválokon - jár valamilyen előnnyel, kedvezménnyel, ezt is kihasználhatja, aki szívesen töltené segítségnyújtással az idejét.

Beszélgetés, közösség, kapcsolat

Gyakran, ha azt halljuk, hogy "a legjobb dolgok vannak ingyen", akkor olyasmire gondolunk, mint néhány jó szó, egy mosoly, egy ölelés. Utoljára, de nem utolsó sorban, említenénk ezért az emberi kapcsolatokat. A kapcsolattartás rokonokkal, barátokkal nem kerül feltétlenül pénzbe, azonban nagyban emelheti a közérzetünket, hozzájárulhat lelki egészségünkhöz.

Ezenkívül bármilyen közösséghez csatlakozva, amely érdeklődésünknek, világnézetünknek megfelel, jobban érezhetjük magunkat, enyhíthetjük szorongásunkat. A közösségek megtartó erejére pedig most különösen nagy szükség lehet - főként hátrányos helyzetűek, idősek esetén. Ezért azt javasoljuk, hogy erősítsük, építsük kisebb és nagyobb közösségeinket, ápoljuk emberi kapcsolataonkat.