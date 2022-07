Lekvár-horror a magyar otthonokban: a boltban már olcsóbb megvenni, mint odahaza befőzni

Első olvasásra furcsa lehet, de találtunk olyan lekvárt, amit odahaza majdnem kétszer annyiba kerülne elkészíteni, mint a jó minőségűt megvenni belőle a boltban. Mindez azért van, mert a szóban forgó gyümölcs idén gyakorlatilag kétszer annyiba kerül a piacokon, mint tavaly ilyenkor. Ez a gyümölcs persze sokaknak némileg kuriózum lehet, ha lekvárkészítésről van szó, viszont kalkulációink alapján a boltokban lehet találni például olyan baracklekvárt is, aminek kilós egységára olcsóbban jön ki az otthon elkészítettnél. Ami azért meglepő, mert például a kajszibarack ára alig változott valamit a tavalyihoz képest. Az otthoni lekvárfőzés megtérülésének becsületét így az általunk vizsgált három gyümölcs közül csak a szilva volt képes megvédeni. Az ebből készült lekvárt még olcsóbb otthon megcsinálni, mint megvásárolni az üzletláncoknál.

Alig egy héttel ezelőtt számoltunk be a Pénzcentrumon arról, hogy nem a magyar vásárlókban van a hiba akkor, ha ezt érzik, egyre több boltban nem tudnak kristálycukrot vásárolni. Az árstoppal érintett termék bár még nem küzd országos ellátási problémával, azt a legnagyobb hazai áruházláncok is elismerték lapunknak, bizony előfordulhat, hogy 1-1 boltban rövidebb-hosszabb ideig kiürülnek a készletek.

Ennek egyik oka egyébként az is, hogy jelenleg nagyban dübörög a befőzési szezon, így a megnövekedett keresletet nehezebben tudják kiszolgálni a boltok. Az átmeneti cukorhiányokkal foglalkozó cikkünkben fel is tettük félig a kérdés: mi lesz így az idei befőzéssel? Facebookon rengeteg kommentet kaptunk, és ezek egy jelentős része arról szólt, hogy ilyen gyümölcsárak mellett amúgysem igen adnák sokan a fejüket befőzésre.

Kapva az alkalmon ezúttal annak jártunk utána, mennyibe kerül odahaza lekvárt készíteni most (és mennyibe került volna tavaly), de megvizsgáltuk azt is, hogy egy otthoni üveg lekvár előállítási költsége miként viszonyul a bolti lekvárok árához képest. Amit elöljáróban érdemes tudni:

a gyümölcsök kilós ára a PÁIR adataiból származik, 2021 és 2022 29. heti gyűjtésből, a budapesti fehérvári, és a budapesti vámház körúti piac árait átlagolva; ahány ház, annyi lekvárkészítési szokás, mi most úgy számoltunk, hogy 1 kiló gyümölcshöz (szilva, kajszibarack, málna) 33 dkg cukrot adtunk, így 3 kg gyümölcshöz lesz szükségünk 1 kiló cukorra; a lekvárunk elkészítéséhez a gyümölcsön és a cukron kívül más hozzávalót, így például zselésítő anyagot nem adtunk, így a besűrűsödés folyamatát rendesen megvárva némileg kevesebb lekvárunk lesz a végén, mintha használtunk volna egyéb adalékanyagot.

Mennyibe kerül a házi lekvár?

Kezdjük tehát az elején, példa lekvárunkhoz tehát minden gyümölcs (szilva, kajszibarack, málna) esetében 3 kilóra lesz szükségünk. A PÁIR adataiból kiolvasva 2022 29. hetében szilva átlagos kilós ára a két budapesti fogyasztói piacon 589 forint volt, a kajszibaracké 889, míg a málnáé 3 989 (!). Mindebből következik, hogy

3 kiló szilva 1 767 forintba,

3 kiló kajszibarack 2 667 forintba,

3 kiló málna pedig 11 967 forintba kerül.

Ezekhez a mennyiségekhez minden esetbe további 1 kiló cukrot adunk hozzá. Az árstoppal érintett kristálycukor kilós átlagára a KSH legfrissebb adatai szerint júniusban 259 forint volt. Ezt az összeget tehát még hozzá kell csapnunk a gyümölcsökhöz.

Mielőtt ránéznénk a számokra érdemes kiemelni, hogy a 3 kilónyi gyümölcs jelen esetben magos gyümölcsöt jelent. Illetve a PC-s lekvár készítésekor a levet teljes mértékben elfőzzük, nem zselésítjük, így végeredményben „kevesebb” lekvárunk marad. De pontosan mennyi? Természetesen 3 kilónyi gyümölcsből magozás után nem 3 kiló termék marad, amihez ha még hozzávesszük a zselésítő anyag hiányát, nagyából úgy számolhatunk, hogy

1 kilónyi magos gyümölcsből és 33 dkg cukor együtteséből kb. 1 db 6dl-es üvegnyi lekvár jön ki, értelemszerűen 3 kg esetén 3x6 decinyi lekvárunk lesz.

Érdekes megnézni viszont azt is, hogyha szilváról vagy barackról van szó, akkor gyakorlatilag idén olcsóbb elkészíteni a lekvárunkat, mint tavaly (!). Hiszen mint látjuk a szilvalekvárunk 20 forinttal olcsóbban jön ki, a barackunk pedig 123 forinttal lett olcsóbb az idei 29. héten, mint a tavalyin. Aki viszont málnalekvárra adná a fejét (bizonyosan kevesen vannak), annak nagyon mélyen kell a zsebébe nyúlni.

A málna kilós átlagára ugyanis a két fővárosi fogyasztói piacon csaknem a duplájára emelkedett tavaly óta. És még 2021 29. hetében a lekvárfőzésünk kijött volna 6 690 forintból, addig idén ez már 11 967 forintba kerülne. Ehhez képest tény, hogy a klasszikusabb lekvároknak számító szilva, illetve barack, olcsóbban kijönne most, mint tavaly.

Házi vagy a bolti lekvár a drágább?

Az eddigi számításaink szerint tehát 3 kiló gyümölcsből, és 1 kiló cukorból körülbelül három 600-650 grammos üvegünk lenne. Ha 600 grammal számolunk, akkor a lekvárunk egy kilós átlagára 2022 29. heti, piaci adatok szerint:

szilvalekvár esetén 1 126 forint,

baracklekvár esetén 1 482 forint,

málnalekvár esetén 6 648 forint lenne.

Ezért az árért nagyjából 60 százalék körüli gyümölcstartalmat kapnánk (a magozás ugyanis csökkentené a megvásárolt gyümölcsünk lekvárba kerülő mennyiségét) és ehhez képest természetesen 40 százalék körüli cukrot. Nincs más tehát hátra, minthogy összevessük, a legnagyobb hazai láncoknál mennyibe kerülnek a lekvárok. Mustránk során próbáltunk mi is 60 százalék gyümölcstartalommal rendelkező lekvárokat válogatni:

Szilvalekvár: a beltartalmi követelményeinknek megfelelő lekvárokat több hazai áruháznál is találtunk, a legolcsóbb kilós ár azonban 3 509 forint volt, ami háromszorosa a mi házinknak. Voltak ugyanakkor még tételek 4 900 – 5 000 forintos áron is.

Baracklekvár: követelményeinket szem előtt tartva a baracklekvárok esetében is találtunk bolti alternatívát. Itt azonban a legolcsóbb tétel (amit egy hiperben lehet kapni) olcsóbban jött ki, mint a mi házi baracklekvárunk. Egészen pontosan ennek a darabnak a kilós ára 1 214 forint volt, miközben a mi házi baracklekvárunknak 1 482 forint. Igaz, ebben a termékben van zselésítő anyag és citromlé sűrítmény is, de a sárgabarackvelő tartalma így is 60 százalékos. Ennél a terméknél azonban csak drágább tételekkel találkoztunk, volt kilós ár 3 300 – 3 600, de 4 700 – 4 900 forintos áron is. Utóbbi már 3-szor annyiba kerülne, mint a mi otthoni lekvárunk.

Málnalekvár: az igazi meglepetés a málna esetében következett be. Annyira drága ugyanis idén a málna, ne feledjük a tavalyi 29. héthez képest majdnem 100 százalékkal nőtt az átlagos ár a két fővárosi piacon, hogy az otthoni lekvárunk kilós ára kb. 6 648 forint lenne. Ehhez képest kutatásaink során találtunk olyan bolti málnalekvárt, aminek a kilós ára 3 600 – 3 800 forint úgy, hogy 60 százalék gyümölcstartalommal rendelkezik. Tehát gyakorlatilag fele annyiba kerül, mint amennyiért mi otthon meg tudnánk csinálni. Persze ennél drágább málnalekvárt is lehet kapni a boltokban, találtunk is egyet 5 000 – 5 200 kilós áron, szintén 60 százaléknyi gyümölcstartalommal, de mint látjuk, még ez is akár 1 600 forinttal is olcsóbb, mint amennyibe a házi lekvárunk kerülne.

És a befőttes üveg? Való igaz, ha elkészült a lekvárunk, akkor azt üvegbe is kell rakni. Ennek is természetesen van költsége, de egy akkora méretű üveg, ami nekünk egy adagra elég 200-300 forintért beszerezhető. Ez a költség érdemben egyetlen végeredményünket sem befolyásolja.

Lekvár, de házi vagy bolti?

Ahogy a Pénzcentrum számításaiból látszik, gyakorlatilag jelenleg szinte csak szilvalekvárt éri meg otthoni körülmények között csinálni, az ugyanis úgy tűnik jóval olcsóbb, mint a boltiak. Igaz, a legtöbb baracklekvár esetében is igaz ez, viszont ebből a termékből tudunk venni 60 százalékos gyümölcstartalmút olcsóbban, mint amennyiből a mi házink kijönne.

A házi lekvárfőzés abszolút gigavesztese azonban egyértelműen a málna. Senkinek sem ajánlott tehát most odahaza málnalekvárt főznie, hiszen a kilós ára ennek a műveletnek több mint 6 000 forintra jönne ki, miközben a boltban 60 százalékos gyümölcstartalommal már 3 600 forint környékén is tudunk vásárolni. Mindennek az az oka, hogy jelenleg, számításaink alapjául szolgáló 29. heti fővárosi fogyasztási piacos ára 4 000 forint a málnának. Ez tavaly 2 200 volt!

Természtesen érdemes újfent megjegyezni, hogy a Pénzcentrum kalkulációjában szereplő lekvárok nem tartalmaznak semmi egyebet csak gyümölcsöt és cukrot, a bolti termékekben pedig egytől egyig van például sűrűsítő anyag, leginkább petkin. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a házi málnalekvárunkban némileg több gyümölcstartalom lenne, mint a szilva vagy barack esetében, hiszen ezt a gyümölcsöt nem kell magoznunk. Ezen felül fontos azt is megjegyezni, hogy példakalkulációnkba amennyire lehet, egyszerűsítettük a képleteket, így lehet, hogy egy kiló barackból nem pontosan ugyanannyi lekvárunk lenne odahaza, mint málnából, és így tovább.

Mindent egybevetve tehát azt mondhatjuk, bizonyos gyümölcsök és a belőlük készült lekvár esetében bizony igaza lehet a Pénzcentrum Facebook-kommentelőinek, nevezetesen, ilyen árak mellett nem éri meg az otthoni lekvárkészítés cukorhiány ide vagy. De mint látjuk, ez koránt sincs minden gyümölcs esetében így. Arról pedig nem is beszéltünk, hogy akinek van odahaza szilva-, vagy barackfája, esetleg málnája, akkor nem kell a gyümölcsöket piacon beszereznie, így nagyon olcsón belevághat a lekvárkészítésbe.