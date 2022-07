Így lett 400 forint egy gombóc fagyi Magyarországon: mutatjuk, kinek a zsebét tömöd

Egy gombóc fagylalt ára idén mintegy 25-30 százalékos áremelkedésen ment keresztül tavalyhoz képest. A jelenlegi drasztikus emelés legfőbb oka a megszaladt alapanyagárak, illetve energiaköltségek. De nem is gondolná az ember, mennyi tényező határozza még meg egyetlen gombóc fagyi árát. Amit ha példaszámításunk szerint felbontunk, láthatjuk, a megmaradt haszon nem is túl magas.

Az évtizedek óta nem látott drágulás bizony a magyarok kedvenc nyári nyalánkságát, a fagylaltot is elérte. Míg tavaly egy gombócot átlagosan 300-350 forintért adtak a vállalkozások, addig idén az országos átlag 400 forintra körülire nőtt – tudta meg a Pénzcentrum Erdélyi Balázstól, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökétől. A szakemberrel többek között a drágulás okairól, a fagylalt cukrászatokban elfoglalt helyéről beszélgettünk. Sőt, saját kalkulációnkban megpróbáltuk azt is kiszámolni, egy gombóc fagyi ára, milyen tételekből tevődik össze.

Fagylalt drágulás Magyarországon

Ha az idei 350-450 forintos gombócárakról beszélgetünk, érdemes elmondani azt is, hogy egy normál gombóc fagylalt tömege általában 50 gramm körül mozog, de erről Erdélyi Balázs elmondása szerint nincs előírás. Ez pedig azt jelenti, hogy minden üzlet maga választja meg, hogy milyen mennyiséget kínál egy adagnak. Azt is érdemes megjegyezni az átlagárak mellett, hogy a vásárlóknak bizony egy 500 forintos gombócáron sem szabad meglepődniük. Vannak ugyanis olyan üzletek, amik annyira kiemelt helyen helyezkednek el, hogy bizony 500 forintos ár felett is el tudnak adni egy gombóc fagylaltot.

De hogy jutottunk idáig? Tavaly még 300-350 forint között kínáltak fagylaltot a fagylaltosok, akkor egy 10-15 százalékos áremelés volt az azelőtti évhez képest. A szakmai elnök szerint ennek az emelésnek az okai leginkább a munkaerőhiányra és a munkabér költségek növekedésére voltak visszavezethetők.

Idén tavasszal az alapanyag árak emelkedése és az alapanyaghiány okozott nagy riadalmat a szakmában, majd jöttek az energia árak drasztikus emelkedése. Az alapanyagok ára a legtöbb esetben már a duplája a tavalyi árnak, az energia árak pedig a három-négyszeresére növekedtek

- mondta el a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, aki egy érzékletes példával szemléltette is a mostani helyzetet. Például aki eddig 300 000 forintot fizetett minden hónapban az elektromos áramért, az most 1 000 000 forintos számlát kap. Ezt az árkülönbséget pedig már nem lehet áremelés nélkül kigazdálkodni.

Ezek a tényezők okozták az idei nagyobb emelést a fagylaltok áránál, ami 25-30 százalék körül van átlagosan.

„És bármennyire is furcsa, ez az áremelés nem a meggazdagodásról szól, hanem arról, hogy talpon maradjanak a vállalkozások” – tette hozzá a kialakult helyzet értékeléséhez az ipartestület szakmai elnöke. Erdélyi Balázs mindezek mellett elmondta, a drasztikus energiaár-növekedés és alapanyagár-robbanás mellett a szakma továbbra is jelentős munkaerőhiánnyal küzd. Nem csak cukrászt vagy eladót nem lehet manapság találni, de már takarító vagy mosogató személyzetből is hiánnyal küzdenek a vállalkozások.

Mennyire fontos a fagylalt?

Amit a legelején fontos tisztázni, a fagylalt egy cukrászda életében, a vállalkozás működésében mindig nagyon meghatározó tényező volt. Kevesen hinnék, de kicsit még mindig úgy működik a legtöbb üzlet, hogy a fagylalt értékesítésből próbálják tömködni a sütemény áron aluli értékesítéséből származó lyukakat – tudta meg lapunk a szakembertől.

Erdélyi Balázs szerint, amíg egy sütemény ára Nyugat-Európában 4-5 Euró körül indul, ami 1500-2000 Ft, itthon nagyjából a feléért tudják csak értékesíteni a cukrászok a süteményt, pedig a költségekben, alapanyag árakban már szinte nincs is különbség. Ráadásul egy mai, modern süteménnyel sokkal több munka van, mint egy hagyományos süteménnyel és több szakértelmet is megkövetel, ezért a költség oldala is jelentősen emelkedik, míg az árakban, ennek csak a töredéke jelenik meg.

A fagylalt árának emelését valahogy jobban elfogadja a közvélemény, mint a süteményekét. Nem lehet rentábilisan kihozni egy minőségi süteményt 500 Ft-os eladási áron, egy szelet tortának minimálisan 1000 Ft-nak kellene lennie mindenhol, hogy a cukrászda, a vállalkozás működése nem legyen bizonytalan. Amig a sütemények árát nem tudják a kollégák olyan szintre emelni, hogy ne csak egy „drága hobbi” legyen cukrászdát üzemeltetni, addig a fagylalt értékesítésből kell tartalékot képezni

- mondta el lapunknak Erdélyi Balázs.

Egy gombóc fagylalt ára

A fagylalt ára tehát idén markánsabban nőtt, de mint azt a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökétől megtudtuk, a különböző vállalkozások életében kritikus a fagylalt szortimentben elfoglalt helye. De mégis miért fizetnek ennyit a vásárlók? A Pénzcentrumon megpróbáltuk kiszámolni, milyen tényezőkből tevődik össze a most átlagosnak mondható 400 forintos gombóc fagyi.

Kezdjük az elején, a 400 forintból az ÁFA rögtön elvisz 27 százalékot, ami így egy 85 forintos tétel. Ezután körülbelül 315 forint marad. A megemelkedett árak miatt az alapanyagokra számolhatunk körülbelül 150 forintot, a munkabérre 40-et, a járulékokra, adókra, illetve egyéb költségekre 50 forintot, az energiára pedig 30-at. Ezután láthatjuk, hogy egy gombóc fagylaltból a haszon mintegy 45 forint lehet, ami igazából kevesebb mint a járulékokra szánt összeg, és majdnem annyi, mint amennyit a munkabérre.