Tombol a hőség Olaszországban: veszélybe került a magyarok által is kedvelt sajt

Sós tengervíz a folyótorkolatban, eltűnő itatási és öntözési lehetőségek nehezítik az olasz gazdák mindennapjait Olaszország éléskamrájában. Félő, hogy a tejtermelés visszaesése miatt kevesebb parmezánt gyártanak - derül ki az Index, a CNN-t szemléző cikkéből.

Hetven éve nem látott mélységbe süllyedt a Pó vízszintje, a folyó helyenként csaknem kiszáradt, ami egyre súlyosabb gondot okoz az olasz élelmiszer-előállítás 30 százalékát adó régióban. Az is egyre aggasztóbb, hogy már a folyó torkolatától 20-30 kilométerre is kimutatható az Adriai-tenger sós vize, és a vízszint süllyedésével egyre jobban elönti a medret. Ez már csak azért is probléma, mert a folyó vizével öntözik a környező szántókat és kertészeteket, a növények számára pedig méreg a sós víz.

Massimiliano Fazzini, az Olasz Környezetgeológiai Társaság Éghajlati Kockázatok Osztályának vezetője szerint a jelenlegi, december 1-jén kezdődött hidrológiai évben a Pó folyó medencéjében egyes területeken 45–70 százalék körüli vízhiánnyal kell számolni, arra pedig esély sem volt a télen, hogy a víztározókat feltöltsék. „A helyzet kritikus, és csak rosszabbodhat” – mondta.

Annyi lehet a parmezánnak?

Egy Mantova melletti 300 tehenet tartó gazdaságban a következő a helyzet: ha a tehenek nem ihatnak napi 100–150 liter vizet, hogy a napi 30 literes tejhozamot elérjék, akkor kevesebb eredetvédett Parmigiano Reggiano parmezán sajtot tudnak előállítani. A tejgazdaság vezetőjének, Simone Minellinek a CNN szerint azonban egyre inkább amiatt fáj a feje, hogy mit ad majd enni a jószágoknak, mivel eddig a folyóból öntözte a takarmánytermő területeit, a vízkorlátozások azonban ezt egyre inkább ellehetetlenítik.

Mivel a régióban minden állattartó ugyanezzel a problémával küzd, egyre jobban aggódik, honnan tudna még takarmányt vásárolni. E nélkül ugyanis csökkentenie kell majd az állományt. Ha a tehenek teje elapad, vagy nem felel meg az eredetvédett sajt előállításához szükséges minőségi kritériumoknak, kevesebb parmenzán kerül a fogyasztókhoz is.