Brutális ütés ez a kávékedvelő magyaroknak: nagy a baj, hiány jöhet a feketéből

A termőterületek eltolódása, valamint a legjobb területek méretének csökkenése miatt súlyosan visszaeshet a kávétermelés - írja a Másfélfok.hu. A lap szerint a termőterületek besorolása is változni fog.

A globális kávéfogyasztás 33 százalékát 2020-ban és 2021-ben is Európa adta. Az európai piac két legnagyobb ellátója Brazília és Vietnam, mert az európai fogyasztóknak nagyon fontos, hogy a kávé, amelyet megisznak, hogyan és milyen körülmények között készül, jó részük a Fairtrade-logós termékeket keresi.

Most az éghajlati változások miatt eltolódások válhatóak a termőterületekben, ami a minőségi besorolásra is hatással lesz. A lap szerint a jövőben változhat az, hogy egy termőterület kiválóan, közepesen vagy nagyon alacsony szinten képes a kávét előállítani. Ezek a bizonytalanságok pedig időszakos hiányhoz vezethetnek, ha nem is akkorához, mint a 2000-res évek elején voltak. A termőterületek zsugorodása pedig nem csak a kávéra, hanem a kesudióra és az avokádóra is hatással lesznek, amelyek szintén népszerű növények.