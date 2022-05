Így foghatsz kilónként 640 forintot az 1400-as paradicsomon: bárki legyőzheti a gigadrágulást

A Pénzcentrum számításai szerint, ha valaki a nulláról szeretne otthon úgynevezett konténeres, vagyis cserepes módszerrel paradicsomot termeszteni, akkor egy legalább 10 kilós szezonális hozammal számolva a 2. évtől már anyagilag is megérheti neki. Feltéve, hogy a paradicsom bolti fogyasztói átlagára marad ilyen magas mint most, netán még inkább emelkedik. Lapunk kertészmérnök segítségével járta körbe az otthoni paradicsomtermesztés csínját-bínját, majd kiszámoltuk azt is, hogyan alakulnak a bolti paradicsom költségei, az otthoni, erkélyen termesztetthez képest.

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon az élelmiszerek átlagos áremelkedése 15,6 százalékos volt 2021 áprilisa és 2022 áprilisa között. Van azonban jó néhány élelmiszer, aminek az átlagos ára ennél jóval nagyobb mértékben emelkedett a vizsgált egy évben. A boltok sorai között flangálva, az árcímkéket látva sokaknak fordulhat meg a fejében, hogyan lehetne valahogy ellenállni az évtizedek óta nem látott brutális drágulási hullámnak.

Itt vannak például a zöldségek, ha jobban szemügyre vesszük a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szűkített adatsorát, akkor láthatjuk, van egy olyan zöldség, amt manapság jóformán aranyáron mérnek. Ez a paradicsom:

Az adatokból láthatjuk, hogy a 15,6 százalékos átlagos élelmiszerdráguláshoz képest a paradicsom kilós átlagára 45 százalékkal emelkedett egyetlen év leforgása alatt. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy míg tavaly a negyedik hónapban ezer forint alatti kilós áron lehetett paradicsomot venni, addig idén áprilisra ezt már gyakorlatilag mindenhol elfelejthetik a vásárlók. Az infláció szorító hatása alól tehát nincs menekvés, de meg lehet próbálni kicselezni a drágulást.

A régóta nem látott zöldségdrágulás apropóján a Pénzcentrum most annak járt utána, mit tehet az a vásárló, akinek elege van a majd 1 500 forintos paradicsomból. Hogyan, és mennyiért lehetne ezeket a finomságokat otthon megtermelnie az embernek. És egyáltalán megérné? Azért hogy ezt kiderítsük, Megyeri Szabolcs kertészmérnökkel beszélgettünk a témáról. Elől járóban annyit, hogy a szakemberrel jelen cikkben a konténeres, vagyis a cserepes termesztést jártuk körül, a szabadföldi zöldségtermesztést nem tárgyaltuk.

A szabadföldi növénytermesztés mellett egyre elterjedtebbé vált a konténeres kertészkedés és a kis alapterületű balkonkertek kialakítása is

- mondta el a Pénzcentrumnak Megyeri Szabolcs, aki bemutatta azt is, hogy a három zöldség esetében milyen költségekkel, és milyen terméshozammal számolhat az, aki ezek megvásárlása helyett inkább a termesztésre adná a fejét.

Paradicsom termesztés otthon

Egy kilogramm termést egy paradicsomtőtől elvárhatunk a szezon alatt, de egy tő általában ennél többet produkál, így már egy cserepes paradicsommal is hozható ez az eredmény, természetesen több tővel hamarabb elérhető ez a mennyiség, valamint több fajtával is kísérletezhetünk

- kalkulált lapunknak a kertészmérnök, aki elmondta, a betakarítás ideje függ a vetés idejétől is, ha saját palántát nevelünk, de elmondható, hogy február végi-március eleji vetés esetén júniusban már általában megkóstolhatjuk az első terméseket és fajtától függően az 1 kg-os mennyiséget is elérhetjük. Persze ennek ideje is függ a fajtától, hiszen a kisebb termésméretű koktél paradicsom folyamatosan érnek, de kisebb súlyúak, még egy steak paradicsom esetén már egy bogyó megközelíti az 1 kg-os súlyt – tudtuk meg a szakembertől.

Fontos, hogyha konténeres termesztésre adná valaki a fejét, akkor egy tő paradicsomra 10 literes konténert számítson. Mint az a fentiekből kiderült, az embernek két lehetősége van otthon paradicsomot termesztenie, magról vagy palántáról. Ha az előbbit nézzük, akkor a vetőmag ára függ a választott fajtától valamint a forgalmazótól, ez jelenleg egy tasak vetőmag esetén körülbelül 200-1500 forint között változik. Egy tasakban általában 2-3 gramm mag található, de különleges fajták esetében 10-12 szem maggal (ez jóval kevesebb, mint az átlagos paradicsom-magos tasakok tartalma) kell számolni Megyeri Szabolcs szerint.

Egy tasak mag, ha kis tőszámmal tervezünk, következő szezonra is elég, így két évre tervezzünk vele

- tudatta lapunkkal a kertészmérnök. Ehhez képest a palánták ára némileg drágább, áruk függ a fajtától és a beszerzési helytől is. Kalkuláljunk úgy, hogy a legolcsóbb háztáji palánták 350-450 forint körül kezdődnek, de az oltott vagy különleges termésű fajták palántái ennek többszörösébe is kerülhetnek.

Hogy jön ki a matek?

Első körben számoljunk a vetőmagos módszerrel úgy, hogy valaki végigcsinálja a palántanevelést, és sikeres a kiültetése otthoni körülmények között, akkor mindez 10 tő paradicsomot eredményez neki az első évben. Ha ez bejön, akkor Megyeri Szabolcs korábbi kalkulációja szerint legalább 10 kiló paradicsom elvárható összességében a betakarítás végére. Ha tehát egy 500 forintos paradicsomtasakkal számolunk, akkor mindez azt jelenti, hogy egy kiló paradicsomot 50 forintért termesztettünk meg magunknak, ha csak a magot számoljuk el költségnek. Ennél 2022 áprilisában a boltokban átlagosan

28-szor volt drágább a paradicsom kilója.

Persze csak magból nem lesz paradicsom, ahhoz hogy fel tudjuk nevelni, szükségünk van jó minőségű cserépre. Ilyet Megyeri Szabolcs szerint már 1000-1500 forintért találhatunk, ha tehát például 1 000 forintért veszünk tízet, akkor a költségünk 10 000 forinttal megugrik. Ezekbe természetesen föld is kell, példánknál maradva 10x10 liter. Megyeri Szabolcs szerint a zöldségeknek készült földkeverékek ára 20 literre vetítve 1300-3900 Ft között változik. Nekünk tehát 100 literre van szükségünk 10 paradicsomhoz, ami ha 1 300 forinttal számolunk egy 20 literes földet, akkor az összköltségünk további 6 500 forinttal megugrik.

Ezen felül szükségünk lehet még támasztékra, karóra, kötöző zsinegre, ám ezeket a szakember szerint újrahasznosított anyagokból is elkészíthetjük. Amit viszont nem úszunk meg az egy szezonra vetített tápoldat, amiknek az ára 1500-2500 forint között mozog. Számoljunk most 1 500 forinttal. Összköltségben tehát ott tartunk (legalább 10 kiló terményt remélve), hogy:

vetőmag – 500 forint,

cserép – 10 000 forint,

virágföld – 6 500 forint,

tápoldat – 1 500 forint.

Ez összesen 18 500 forint költség lenne az első évben 10 kiló paradicsomért, ami idén áprilisban 13 900 forintba kerülne a boltokban. Tehát az első évben még 4 600 forint mínuszban lennénk a bolti árhoz képest. És a valamivel több vízköltséggel, illetve a befektetett nevelési, gondozási órákkal nem is kalkuláltunk.

A második évtől viszont már megérné a vállalkozásunk, hiszen a 10 000 forintos cserépköltséggel már nem kellene számolnunk, sőt elvileg még vetőmagból is simán juthatna újabb 10 palánta kinevelésére. Ekkor tehát az összköltségünk 8 000 forint lenne a szükséges föld és a tápoldat végett, ami 5 900 forinttal lenne kevesebb, mint a paradicsom kilójának 2022. áprilisi bolti átlagára. Azt persze nem tudjuk, jövőre mennyibe fog kerülni a paradicsom, de ha azt vesszük, hogy a szakértők szerint a drágulás jó ideig velünk marad, akkor lehet többen elgondolkoznak az otthoni termesztésen.

Számoljunk palántával

Ha nem magról ültetünk, akkor bizony palántákat kell venni. Ha a legolcsóbb háztáji palántákról beszélünk, akkor egy palántát a szakértő szerint 350 forintért már be lehet szerezni. Ha ebből veszünk tízet, akkor a palántáinknak 3 500 forint lesz az összköltsége. Korábbi kalkulációnkból tudjuk, hogyha nincs cserepünk, akkor az még 10 000 forintba fog kerülni, 100 liternyi virágföldért pedig 6 500 forint körüli összeget szinte biztosan ki kell perkálnunk, plusz még az 1 500 forintos tápoldat a szezonra.

Így 10 kilogramm paradicsom termesztéséhez első évben 21 500 forintot kellene fizetnünk, ami 7 600 forinttal többe kerülni, mit 10 kiló paradicsom bolti átlagára jelenleg Magyarországon. Természetesen, ha bejönne a dolog, akkor ebből a költségből is lejönne a második évre a cserepekre szánt 10 000 forint, ami ha megtörténik, még palántákkal számolva is 2 400 forinttal jobban járnánk, mintha a boltban vásárolnánk. Ez persze már jóval kevesebb, mint a majd 6 000 forintos előny a magról ültetett növények-bolti ár viszonylatában (a vizet és gondozásra fordított energiát itt se felejtsük).

Ennyi az annyi:

Hogyan lesz sikereses az otthoni nevelés?

Konténeres nevelés esetén a megfelelő fekvés, tehát kellő napfény biztosításán túl, biztosítani kell egy megfelelő ültetőközeget (földet). Ez a fejlődés kezdeti szakaszát megalapozza, majd ezt követően már általában június közepétől elkezdhető a tápoldatos plusz tápanyag kijuttatás is, hiszen ez szükséges a termésérleléshez, így már kifejezetten zöldségek számára létrehozott folyékony tápoldatok is léteznek, melyek adagolása egyszerű

- hívta fel a figyelmet Megyeri Szabolcs. A kertészmérnök ezen felül elmondta azt is, hogy a paradicsom vízigénye közepesnek tekinthető, azonban itt fontos megemlíteni a helyes öntözés technikát is. Soha ne öntözzük túl a növényeinket, mivel az állandóan nedves, pangó vizes körülmények a gyökerek pusztulását okozhatják, mely végzetes esetben növényünk pusztulását is maga után vonja.

Az öntözések között várjunk addig, míg a föld tapintásra már nem érződik nedvesnek, így nem öntözünk feleslegesen

- tanácsolja a szakember. Jó észben tartani azt is, hogy a konténeres zöldségtermesztés gondozási munkái az öntözésből, tápanyag kijuttatásból, paradicsom esetében kacsolásból, karózásból állnak. Ezek nem naponta ismételendő munkák, így sok időt nem vesznek el, ráadásul nem kell számolni a gyomlálásra, kapálásra szánt idővel, mint a szabadföldi növények esetében.

Éppen ezért a legnagyobb időráfordítást az öntözés és a termések betakarítása jelenti.

Nagyban éri meg igazán

Ha megnézzük az eddigieket, akkor pusztán a számokból az szűrődik le, hogy a kezdeti befektetés után, a második évtől már bárkinek megérheti akár az erkélyén is paradicsomot termeszteni. A példánkban használt 10 tő viszonylag kis helyen is elfér, és természetesen a várható megtakarítás mellett hobbinak sem utolsó.

Természetesen 10 kiló paradicsom egy több fős családot nem tud kiszolgálni, főleg akkor nem, ha mindenki nagy paradicsomimádó. De egy párnak már elég lehet, főleg ha többletélményként élik meg, hogy a reggelihez kellő paradicsomért csak az erkélyig kell szaladni, és onnan frissen szakítani egy darabot. Az igazán nagy megtérülés természetesen a szabadföldi termesztésben van. Ott viszont már az öntözés költsége is jobban játszik, illetve kapálni is kell, tehát a munkaidő hossza is megnövekszik. Arról nem is beszélve, hogy egy nagyobb kertbe kiültetett növényekre sokkal nagyobb hatással van az időjárás, illetve a kártevők, úgyhogy ezekkel is mindenképp számolni kell.