Hol van nyitva bolt, gyógyszertár húsvét alatt? Így alakul az üzletek nyitvatartása az ünnepi hétvégén

Bárkivel megeshet, hogy lefelejtett valamit a bevásárlólistáról, vagy sürgősen gyógyszerre lenne szüksége és a vásárlás nem várhat húsvét utánig. Bár a boltok és patikák többsége húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is zárva tart, akadnak ügyeletes gyógyszertárak és kisebb üzletek, amelyek nyitva tartanak.

Hol van nyitva bolt húsvétkor?

Mivel a boltok ünnepi nyitvatartását jogszabály szabályozza, a legtöbb üzlet zárva van vasárnap és hétfőn - az egyes boltláncok húsvéti nyitvatartásáról itt írtunk részletesen. Az biztos, hogy egyes CBA, Coop, és Reál boltok, vagy kisebb üzletek nyitva lehetnek az ünnepnapokon is - a nyitvatartásról a konkrét boltra keresve érdemes tájékozódni az interneten, illetve az üzletek ajtaján kihelyzett tájékoztatókból. Az ünnepi hétvége valamennyi napján nyitva lesznek a benzinkutas Sparok az OMV- és Lukoil-kutakon, hasonlóképp a Mol-töltőállomásokon található Fresch Cornerek, illetve a Shell-Tesco Minishopok. Várhatóan a non-stop üzletek egy része sem pihen a négynapos hétvégén, így a Manna- és a Roni-hálózat egységei is felkereshetők.

Ügyeletes gyógyszertárak, patikák húsvét alatt

Ahogy a korábbi években megszokhatták a magyar páciensek, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn kizárólag az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Ha ezeken a napokon mégis szükség van sürgősen gyógyszerre, akkor az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárakat érdemes felkeresni. Ezek listája elérhető az OGYÉI honlapján. Itt megyénként és településenként is kereshető, hol található a legközelebbi ügyeletes vagy készenlíti gyógyszertár.