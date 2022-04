Változás a magyar patikákban: erre készülj, ha gyógyszerre lesz szükséged húsvétkor

Ahogy a korábbi években megszokhatták a magyar páciensek, nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn kizárólag az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Ezért akinek esetleg fogytán van a rendszeresen szedett gyógyszereinek készlete, vagy hiányos a házipatikája, az jobb, ha még a héten elintézi a vásárlást. A nagypénteket követő szombatokon a korábbi évekre jellemzően a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati, pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában déli 12 óráig tartanak nyitva, utána pedig az ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.

Érdemes még húsvét előtt betérni a patikába, és feltölteni a gyógyszerkészleteket. Ha rendszeres gyógyszerszedő valaki, akkor mindenképp ellenőrizze, kitart-e a már kiváltott szer a hosszú hétvége végéig. Aki pedig otthon ünnepel, vagy utazik, az se feledkezzen meg a házi patika feltöltéséről, mert egy kellemetlen fejfájás vagy gyomorégés könnyen elronthatja az ünnepet.

A gyógyszertárak idén is zárva lesznek nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn. Ha ezeken a napokon mégis szükség van sürgősen gyógyszerre, akkor az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárakat érdemes felkeresni. Ezek listája elérhető az OGYÉI honlapján. Ezenkívül a gyógyszertárak bejáratánál is jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti, készenléti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is, így az interneten túl a legközelebbi patikánál is szerezhetünk információt az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról.

Nagyszombaton pedig érdemes tájékozódni a nyitvatartásról online vagy a helyszínen, mert feltehetően nem a megszokott pihenőnapi rendben tartanak majd nyitva a patikák.

Az ünnepnapok torlódása miatt kiemelten fontos a rendszeresen szedett gyógyszerek és a váratlan egészségi helyzeteket enyhítő készítmények időbeni beszerzése.

Akárcsak karácsonykor, húsvétkor is fontos, hogy legyen otthon láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. érdemes ellenőrizni a vitaminkészleteket, valamint tartani otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy csökkenteni tudjuk az influenzaszerű tüneteket, ha hirtelen jelentkeznének. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt.

Ezeken túl - ismét hangsúlyozzuk - különösen ügyelni kell a krónikus betegek által rendszeres szedett gyógyszerek, illetve fogamzásgátló szerek receptjének beszerzésére, kiváltására.

A házipatikák legalapvetőbb kellékei az ünnepek alatt:

láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó

hasfogó (pl. széntabletta)

emésztéssegítő, savlekötő szerek

Azt is érdemes ellenőrizni, hogy kitartanak-e az ünnepek alatt a

krónikus betegségekre szedett gyógyszer,

allergiagyógyszer,

fogamzásgátló,

vitamin,

gyógytea,

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,

köptető, köhögéscsillapító,

gyermekek számára adható gyógyszer,

és tápszer készletek.

Aki utazik húsvétkor, annak legyenek az úti patikájában

Láz-, és fájdalomcsillapítók

Görcsoldó

Hányinger csökkentő

Savlekötő

Hasmenés elleni szer

Hashajtó szer

Emésztést elősegítő szer

Fertőtlenítőszer sebre, kötszer, sebtapasz

Fertőtlenítőszer kézre

Lázmérő

Allergiás tünetek elleni szerek

Napvédő krémek

Szúnyog-, és kullancsriasztók

Az is fontos, hogy azért az ünnepek közeledtével ne kezdjünk gyógyszerfelhalmozásba, mert annak csak az a vége, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek hulladékként végzik! Mielőtt rohannánk a patikába feltölteni a készleteket, ellenőrizzük, mi van már eleve otthon - ez az első lépés. Reálisan gondoljuk át mire, és milyen mennyiségben lehet szükség. Írjunk listát, akárcsak a bevásárlás esetén!