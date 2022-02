Nem kellenek ide pirulák: gazi csodaszer ez a hungarikum, rengeteg betegséget gyógyíthat

A világpiacon alig ismert mézfajta, a legtöbb ember nem is tudja, hogy a méhek a vaddohány, más néven selyemfű nektárjából is készítenek különleges aromájú, rendkívüli gyógyhatással bíró mézet. A Komárom közelében élő Pintér József méhésszel beszélgetett a HelloVidék erről a hungarikumról.

Minden mézfajta sok, rendkívül értékes természetes anyagot tartalmaz, így hozzájárul a jól működő immunrendszer fenntartásához. De mit tud ez a kevésbé ismert fajta, a vaddohány nektárjából készült selyemfű méz, és mitől ennyire különleges? – Erre a kérdésre kerestük a választ Pintér József méhésszel, aki a tavalyi évben először készíttette a méhikékkel ezt a folyékony aranyat.

A Komárom-Esztergom megyében, Dadon élő méhész több mint 15 éve foglalkozik méhekkel, mivel azonban a térségben a selyemfű kevésbé van jelen. Ahogy mesélte, az emberek általában nem ismerik a selyemfű mézet, de aki már hallott róla, az szeretné megkóstolni, nála is sokan érdeklődtek már, ezért gyűjtetett a méhekkel nektárból, és azt érleltette finom édes mézzé.

Pintér József – ahogy mesélte - apósa mellett kezdett el méhészkedni. Később elvégezte a méhésziskolát, Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemre járt, a gyakorlat mellé ott szerezte meg az elméleti tudást.

Onnantól kezdve, hogy végeztem az iskolával, kezdtem el teljes erőbedobással méhészkedni. Jelenleg 84 családdal dolgozom, de az, hogy épp hány családom van, annak függvénye, hogy mennyire kedvez a méhészkedésnek az időjárás. Van amikor csak 60 családom van, de 80-nál többel nem is bírnék el. Nem gépesítettem, mind a mai napig hagyományos technológiával dolgozom, a kaptárakat is magam csinálom fából. Számomra nem is a mennyiség, sokkal inkább a minőség az, ami fontos. Egyedül méhészkedem, a feleségem az, aki besegít. A selyemfűre tavaly sikerült először elmennem, amire viszont mindig járok, az a repce, az akác, a hárs a gesztenye és a napraforgó stb. Ha olyan az idő, hosszúra nyúlik az akác virágzása, akkor lépesmézet is készíttetek a méheimmel.

- közölte Pintér József méhész, aki időközben olyannyira megszerette szakmáját, hogy minden héten két alkalommal online videóban is népszerűsíti a mézek jótékony hatásait, emellett rendszeresen méztúrákat is szervez. Ahogy mesélte, azért is tartja fontosnak az ismeretterjesztést, mert lépten-nyomon azt tapasztalja, hogy az emberek alig két -három fajta mézet ismernek. Többnyire csak azokat, amiket a boltokban kapni: az akácot meg a vegyes virágmézet. A célom az, hogy az emberek jobban megismerjék a mézek jótékony hatásait, és tudatosan és rendszeresen fogyasszák a mindennapjaikban.

A selyemfű mézről is alig hallani, pedig Hungarikumnak számít

