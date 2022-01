Ez gyorsan ment: már megvan a kereskedők legújabb trükkje a kormányzati árstop ellen

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 2022. évi 2. heti (webes) kiadása, amiben a hét legfontosabb híreit, cikkeit gyűjtöttük össze.

Zsebre megy

Árstop. Az elszálló élelmiszerárak miatt árstopot jelentett be csütörtökön a miniszterelnök a kristálycukor, a liszt, a napraforgóolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej tekintetében. Az adott árucikkek árát a tavaly október 15-i állapotokra kell visszaállítaniuk a boltoknak. A csütörtöki kormányinfón az is kiderült, hogy e hat élelmiszeren túl a csirkefarhát is bekerült az árstopos körbe, valamint, hogy hamarosan bárki kaphat negyedik oltást Magyarországon.

De nem kell aggódni,a termelők és a kereskedők is megoldják majd, hogy ne veszítsenek az árstoppal, véli az agrárközgazdász, aki szerint a jobb minőségű magyar áru külföldre mehet, a helyére pedig jöhet az olcsó importáru.

Nem vagy könnyű helyzetben, ha új autót szeretnél. Magyarországon ugyanis jócskán elszálltak az autóárak: míg a tavalyi toplistánk szerint már 3,7 millió forint alatt is be lehetett ülni egy-egy fapadosabb modellbe, mára már csak két kisautó maradt ebben az árkategóriában. Ha valaki mindenképp új kocsit venne, és nincsenek nagy igényei, annak mára inkább 4,7 millió körülre kell belőnie a költségvetést, ha családi méretben gondolkodik. A legolcsóbb új autók toplistájára most egy Suzuki is felkerült, két Dacia-modell pedig kicsúszott a top 5-ből. Részletek itt.

Akkor sem vagy könnyű helyzetben, ha fáj a fogad. A koronavírus-járvány hatására ugyanis feltorlódtak a betegek a fogorvosi rendelőkben, a várólisták egyre hosszabbak. Ezen a helyzeten az sem segít, hogy 277 fogorvosi körzetben nincs, aki ellássa a betegeket, ami az összes fogorvosi szolgálat 6,8 százaléka. Főként vidéken kevés a szakember, és egyre több páciens választja inkább a magánrendelőket. Cikkünk a témában itt található.

Iszonyú szegénységben él közel 1 millió magyar. Hazánkban ugyanis 900 ezer embert érint az élelmiszer-szegénység, ami azt jelenti, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy két naponta húst egyenek. Ha ez egész Európai Uniót vizsgáljuk, arányaiban a magyar adat a negyedik legrosszabb. Részletek itt.

Képtelenség tartani a tempót a bolti kasszásokkal. Bár mintha az utóbbi időben lassítottak volna őrületes tempójukon a Lidl és az Aldi kasszásai, nem minden vásárló lélegezhetett fel. Legalábbis a Pénzcentrum nem reprezentatív felméréséből az derült ki, hogy a válaszadók – akik 31 ezren voltak – majdnem 60 százaléka nem tudja tartani a tempót a villámgyors pénztárosokkal. Részletek ebben az anyagban.

Ezt kell tenni, ha a számládon beterheli, de mégsem ad pénzt az ATM. Először a banknál kell panaszt tenni, utána viszont jöhet a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület. E testület egyik tagja publikált most tanulságos cikket a Pénzcentrumon a témában. Részletek itt.

Terjed a mézhamisítás. Magyarországon az akácméz kilós átlagára több mint 60 százalékkal emelkedett 2018 és 2021 között, így pedig a kedvelt méztípus a mézhamisítók célkeresztjébe került. A vásárlóknak ráadásul nem könnyű első ránézésre megállapítani vagy akár ízlelés alapján kiszúrni, hogy hamis mézzel van dolguk. A Pénzcentrum annak járt utána, hogy mégis hogy lehet vásárlóként elkerülni a kamu mézet és mit tervez az ügyben a hatóság.

Üdvözlöm

Ebben a rovatban általában interjúkat ajánlunk, ám most egy másik cikkről lesz só, melynek elkészítéséhez szintén egy beszélgetés tette hozzá a legtöbbet, amit Csenteri-Dénes Ildikó HR coach-csal folytattunk a sokaknak épp aktuális éves munkahelyi értékelésről. Az egész cikket is érdemes elolvasni, itt csak egy rövid részt emelünk ki.

"Alapvetően a teljesítményértékelési rendszer egy szakmai és vállalati értékeken alapuló szakmai és emberi oda- és visszajelzés. Ez utóbbi is nagyon fontos, hiszen a legtöbb munkáltató még úgy kezeli a teljesítményértékelést, hogy csak ő mond véleményt, ami nyilván szubjektív, és egy bizonyos időszakról szól csak. Még ha éves is a neve, a legtöbbször az utolsó 1-3 hónapos teljesítményről beszélnek."

Még több jó cikk

Egy kisebb lakás ára. Ennyit érhet az a karóra, amit Balogh Levente viselt a Cápák között legutóbbi adásában - szúrta ki egy önjelölt értékbecslő. A Szentkirályi Ásványvíz elnök-tulajdonosa nemrég egyébként arról beszélt a Pénzcentrum Első Yard című podcastjében, hogy bár használja a luxust, de az nem érdekli olyan nagyon. Ha téged mégis az óra érdekel, akkor kattints ide, ha pedig a Balogh Leventéről szóló műsorunk, akkor meg ide.

Nincs elég háziorvos. Jelenleg 643 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon, melyek 87 százaléka már több mint fél éve áll üresen. Ezek a praxisokhoz 829 ezer beteg tartozik, s bár a magyar egészségügyben a szakemberhiány nem újkeletű probléma, az utóbbi években – valószínűleg nem kis mértékben a koronavírus-járvány hatására – csak romlott a helyzet. A javulásra pedig nemigen lehet számítani, hiszen a háziorvosok átlagéletkora Magyarországon nagyjából 60 év, rengeteg idős szakember van a szakmában, akik közül a következő időszakban sokan vonulhatnak nyugdíjba. Cikkünkből az is kiderül, hogy miért szakad egyre több feladat a háziorvosok nyakába.

Tényleg ez az autó hozhatja el a Tesla-uralom végét? Vasember asszisztense egy Hyundai Ioniq 5-össel csapatja az új Pókember filmben, az autót pedig sokan emlegetik Tesla-gyilkosként. Most a Pénzcentrum szerkesztője a modellből rögtön a legmagasabb felszereltségű verziót hajtotta egy héten keresztül, hogy kiderüljön, tényleg Tony Stark intézője hozta-e el Elon Musk végjátékát. A villanyautót valóban nagyon jól összerakták, de azért vannak még idegesítő részletek. Tesztünk részletesen itt olvasható.

710 milliót kapott egy vállalkozó a Cápák közöttben. Az RTL Klubon futó műsorban az egyik jelentkező nemcsak, hogy megríkatta a nagyhalakat, hanem végül sokszázmilliós üzletet is kötött velük. Mivel óriási pénzről van szó, a cápák hangsúlyozták, hogy a befektetési lehetőséget még körbe kell járniuk a műsor után, de ha mindent rendben találnak, a fiatal vállalkozó 2 millió euróra, azaz mai árfolyamon 710 millió forintra számíthat. Részletek itt.

Dől a lé külföldről. Több mint 1015 milliárd forintot utaltak haza 2020-ban a külföldön dolgozó magyarok, az egészségügyi dolgozóknak pedig gyakran különösen megéri külföldre költözni. Bár az ápolók bére januártól emelkedett, a nyugati munkalehetőségek még mindig elég kecsegtető fizetéseket kínálnak. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy milyen lehetőségekkel várják külföldre a magyar ápolókat idősgondozói állásokra: mint kiderült, a csúcsfizetés mellé sok helyen szállás és ellátás is jár. Részetekért katt ide!

Máshol olvastuk

Rákaptak a magyarok a bankkártyás vásárlásra: soha annyi kártyás vásárlást nem indítottak Magyarországon, mint 2021 harmadik negyedévében – közölte a Világgazdaság. Összesen 322 millió tranzakciót bonyolítottak le hazai kibocsátású fizetési kártyákkal tavaly július elseje és szeptember vége között. Ez az érték 15 százalékkal haladta meg az előző negyedé tranzakciószámát, ami, amely az eddigi rekord volt.

