Így rejtik el a fenyőfaár-drágulást a trükkös árusok: erre figyelj, hogy téged ne vágjanak át

Akár 20 százalékot is emelkedhet idén a fenyőfa ára - számolt be az Infostart.

"Akár 20 százalékot is emelkedhet idén a fenyőfa ára" - mondta el az InfoRádióban a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. Orlóci László arról is beszét a lapnak, hogy míg az eddig években többnyire méterárat adta meg a fenyőknél, sokan most darabra árulják a fákat, így rejtve el a drágulás mértékét. A szakértő azt tanácsolja, figyelni kell és számolni egy kicsit, a tavalyi árakra rátéve az emelkedést, ebből következtetni, hogy a darabár reális-e vagy sem.