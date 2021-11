Ez már tényleg a gazdagok eledele: miért ilyen drága ez a hús a magyar boltokban?

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A hazai hústermelés több mint felét a baromfiágazat adja, közel 2600 baromfitartó gazdaság állítja elő a friss, egészséges baromfihúst. Ezért nem is meglepő, hogy Magyarországon a baromfihús a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ugyan a csirke a legnépszerűbb húsfajta a magyarok körében, de egyre nagyobb figyelmet kapnak a víziszárnyasok is, mint például a kacsa. A HelloVidék most annak járt utána, hogy milyen mértékben pusztított a hazai gazdaságokban a madárinfluenza, illetve hogyan hatott ez az árakra.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Az elmúlt évben indított kampányt a baromfihús fogyasztásának ösztönzése érdekében az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Baromfi Termék Tanács (BTT). A promóció célja a fehérjében gazdag hús sokféleségének és hasznosságának bemutatása annak érdekében, hogy a mindennapi étkezés részévé váljon. Illetve, hogy a háztartásokat arra buzdítsa, hogy minél több és minél változatosabb formában kerüljön a csirke-, a pulyka-, a liba-, a kacsahús vagy akár a gyöngyöshús és a fácánhús az asztalokra minden nap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hazai hústermelés több mint felét a baromfiágazat adja, közel 2600 baromfitartó gazdaság állítja elő a friss, egészséges baromfihúst és tojást. Magyarországon a baromfihús a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyarok csaknem 35,5 kilogramm baromfit esznek évente. Ugyan nagy problémákat okozott a koronavírus-járvány a baromfi- és a tojáspiacon, a vendéglátást, a közétkeztetést, a turizmust ért korlátozások miatt, de a háztartások körében továbbra is vezető élelmiszertípusnak számít. Sőt, egyre többen választanak a csirke mellett más szárnyasfajtákat is egy-egy fogás elkészítéséhet. A cikkből kiderül, miért ilyen drága a kacsahús Magyarországon!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK