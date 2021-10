Csúcsdrágulás rengeti meg az őszt: ezek a termékek kerülnek 30-35 százalékkal többe, mint tavaly

Az már most látszik, hogy hosszú árstagnálás után, 2021 bizony a drágulás éve lesz Magyarországon. Ezt pedig már a statisztikai adatok is alátámasztják, most például 2020 szeptember és 2021 szeptembere között átlagosan 5,5 százalékkal nőttek az árak hazánkban. Igen ám, de a Pénzcentrum kutatási rámutatnak arra, jócskán találni olyan termékeket a boltok polcaink, amik ennél jóval hajmeresztőbb dráguláson mentek keresztül. Ezek között ráadásul sok az élelmiszer, amit mindenki nagyon fájón érez a pénztárcáján.

Durván kilőttek idén szeptemberben a fogyasztói árak Magyarországon. A KSH hivatalos adatközlése szerint júliusban még 4,6, augusztusban 4,9 százalékos volt az éves infláció, szeptemberre azonban már 5,5 százalékot mértek. Ez azonban az éves országos átlag, ennél bőven akadnak olyan termékek, szolgáltatások, amiknek az ára a többszörösére drágult egy év leforgása alatt.

Éppen ezért a Pénzcentrumon, a KSH bővített, majd 180 terméket és szolgáltatást felvonultató tájékoztatójából kigyűjtöttek, melyek azok a termékek vagy szolgáltatások, amik a legdurvábban drágultak 2020 szeptembere és 2021 szeptembere között. Ezen felül pedig megnéztük azt is, hogy egy hónapos távlatban, tehát idén augusztus és szeptember között miként alakult a helyzet.

Olaj, paradicsom, vaj – egekben az árak!

Egy éves távlatban, tehát 2020 szeptembere és 2021 szeptembere között az egy literes étolaj ára emelkedett a legnagyobb mértékben Magyarországon. Összességében 35,9 százalékkal. Az étolajat egy másik élelmiszer követte a csúcsdrágulók listáján, mégpedig a paradicsom, ennek kilós átlagára ugyanis 31,5 százalékkal emelkedett.

A drágulási lista harmadik fokára a gázolaj litere léphetett a maga 22,4 százalékos átlagos áremelkedésével, amitől nem sokkal maradt le a 4. helyen tanyázó 95-ös autóbenzin sem, aminek az átlagára 21,9 százalékos emelkedésen ment keresztül.

Ahogy a listán látjuk, a top 10-be bőven befértek még a cigaretták is, amik most megint jócskán drágultak, ahogy látjuk, majd 20 százalékkal. De ugyancsak kilőtt az uborka kilós ára, akárcsak a margariné vagy a vérnyomásmérőké is. A topdrágulók közül a pénztárcánk egyértelműen az alapból nagyobb értékű termékek esetében érezhet brutális változást: egy 70-90x110-140 cm-es konyhai asztal átlagára például majd 9 000 forinttal magasabb, mint egy éve, de a vérnyomásmérők is átlagosan majd 3 ezer forinttal többe kerülnek manapság.

Egy hónap alatt is durvulnak az árak

Bár a KSH idevágó statisztikája szerint idén augusztus és szeptember között átlagosan csak 0,2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, azért jócskán találni olyan termékeket hazánkban, amiknek ennek a sokszorosával lőtt ki az áruk gyakorlatilag egyik napról a másikra.

Így például egy hónap leforgása alatt például a Magyar Nők Lapja 26,8 százalékos áremelkedésen ment keresztül, így ami augusztusban még 299 forintba került azért most 379-et kell kicsengetni. De ugyancsak brutális havi árrobbanáson ment keresztül a paradicsom kilója is, egy hónap alatt átlagosan 17,4 százalékkal kerül több a zöldség. Átlagára 523 forintról 614-re ugrott.

Ahogy látjuk, több mint 5 százalékos áremelkedést mértek még az uborkánál, a zöldpaprikánál, a margarinnál, a gurulós bőröndnél, a gyermekkocsinál, de még a gépsonka kilójánál is. Majdnem 5 százalékos átlagár-emelkedést produkált még ezek mellett az LCD-tévé és a narancs kilója is. A tévék ezáltal átlagosan mintegy 4 ezer forinttal többe kerülnek most, mint a nyár végén, de ugyanennyivel többet kell kiperkálni a babakocsikért is.