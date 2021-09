Ilyen sorsjegy még nem volt Magyarországon: mutatjuk, mi benne a varázslat

Szeptember 10-től felsőkategóriás nyereményt kínáló sorsjeggyel bővül a Szerencsejáték Zrt. termékpalettája. A Varázsfőzet 75 millió forintos főnyereménnyel kecsegtet és főként azoknak a játékosoknak kedvez, akik a hosszabb játékidőt részesítik előnyben.

A szeptember 10-től, vagyis mától kapható sorsjegyen egy hét sorból és öt oszlopból álló főjáték, valamint három darab bónuszjáték található, kombinált típusú játékmenetének különlegességét pedig az adja, hogy a nyeremények nem csak soronként érhetőek el, hanem a sorokon átívelően, különböző színű alakzatokban is. A sorsjegy-portfólió legújabb termékén egy bónusz játék is helyet kapott, a szimbólumkereső villámjátékkal a játékosok a kaparófelület alatt található összes nyeremény együttes összegét is megnyerhetik, így 1 db sorsjeggyel akár 10 nyereményt is elvihetnek. A Varázsfőzettel a Szerencsejáték Zrt. a hosszabb játékidő kedvelőit szeretné megcélozni, a legszerencsésebbek pedig akár 75 millió forinttal is gazdagodhatnak.

A sorsjegy megjelenése a mágia világába repíti a játékosokat, hiszen a népmesékből már jól ismert varázslatos elemek összekapcsolódnak a váratlan szerencsés fordulatokkal, fóliázott kivitele pedig exkluzív külsőt kölcsönöz a Varázsfőzetnek. 75 millió forintos főnyereményével a Varázsfőzet a sorsjegyek felsőkategóriájába tartozik, de 5 darab 10 millió forintos és 10 darab, egyenként 1 millió forintos nyerési lehetőséggel további hétszámjegyű összegekkel kecsegtet a kereskedelmi hálózatba kerülő kaparós.

A Varázsfőzet sorsjegy fizikai formátumban, földi értékesítőhelyeken lesz kapható.