Ezeket az órákat veszik most a magyarok: egy részük brutális árakon cserél gazdát

Az okostelefonok és okosórák megjelenésével a klasszikus, analóg karórák hosszú évekre visszaszorultak, az egyik online aukciós és kereskedelmi portál aktuális forgalmi adatai szerint azonban az analóg kronográfok újra kezdik reneszánszukat élni. Az online piactéren a férfi karórák a legkeresettebbek, az eladott órák több mint 80 százaléka ezek közül kerül ki. Ezek közül a legnépszerűbb márkák a Casio, a Seiko és Doxa, a Poljot és a Rolex.

A Vatera forgalmi adatai is alátámasztják, hogy a szenzorokkal telepakolt okosórák korában is egyre többen fedezik fel a kizárólag pontos időt, esetleg dátumot mutatni képes, ám klasszikus formatervű karórák szépségét. Napjaink órarajongóinak könnyebb dolguk van elődeiknél, hiszen az interneten egy sor szakcikket olvashatnak el, de akár egy sor Instagram-oldalról is tájékozódhatnak a legendás modellekről, és a használtpiac helyett online is böngészhetik a kínálatot.

Horror áron cseréltek gazdát a piactéren bizonyos karórák

A Vatera vásárlóvédelmi szolgáltatást kínál: nem csupán az esetleges csaló eladókat szankcionálja, de a pórul járt vásárlókat is kártalanítja, ezért nem meglepő, hogy több millió forintos értékű karórák is gazdát cserélnek a piactéren. A portál most összegyűjtötte mely női és férfi órák keltek el a magasabb összegért az elmúlt 10 évben.

A 2010 óta a Vaterán eladott legdrágább női karórák:

Longines női karóra gyémántberakással: 1 590 000 Ft Rolex női arany karóra: 1 400 000 Ft Rolex Datejust Lady Gold: 799 000 Ft Longines Dolce Vita: 790 000 Ft Rolex Oyster Perpetual: 700 000 Ft

A 2010 óta a Vaterán eladott legdrágább férfi karórák:

Corum Admiral's Cup Gold: 3 100 000 Ft Rolex GMT Master II: 1 460 000 Ft Audemars Piquet Royal Oak: 1 389 000 Ft Panerai Luminor Marina GMT PAM 297: 1 350 000 Ft Patek Philippe férfi karóra: 1 249 000 Ft

Az is jól szemlélteti a legendás korábbi karórák népszerűségét, hogy idén az online piactéren eladott órák közel háromnegyede használt termék volt, és csupán mintegy negyede bontatlan, új termék. Természetesen okosórákat és fitneszpántokat is lehet venni a piactéren, ezek eladásai azonban kevesebb mint tizedét tették ki idén a teljes karóraforgalomnak.

Jelenleg a Vaterán elsősorban a férfi karórák fogynak a legjobban, az idén eladott termékek több mint 80 százaléka ezek közül került ki, 13 százalék körüli a női órák részesedése, a maradék pedig az uniszex kivitelűeké. Márkák terén a közismert de jó nevű brandeket kereste a legtöbb vásárló.

A keresések toplistája a Vaterán:

Omega Seiko Rolex Casio

A klasszikusok mellett a vintage is keresett

Bár egy-egy luxusórát jó áron meg lehet csípni a piactéren, egy tipikus vásárló természetesen jóval olcsóbb karórát választ. Idén a férfi karórák bruttó 16 ezer forint, a női karórák pedig 7500 forint körüli átlagáron cseréltek gazdát, az uniszex modelleket is tartalmazó összesített átlagár pedig 14 ezer forint körüli - tehát valószínűleg sokan csak jutányos áron elérhető divatcikként vásárolják ezeket.

Bár az órarajongók körében a legnagyobb kultusza a mechanikus óráknak van, ma már az időméréshez a kvarckristály piezoelektromos tulajdonságát kihasználva működő kvarcórák között is vannak legendás típusok, például a Tissot és a Certina gyártók kínálatában.

Sőt, az analóg számlapos órák mellett a folyadékkristályos kijelzővel szerelt retró típusok is újra teret hódítanak: a Casio G-Shock-szériájának több százezer forintos, prémium anyagokból készülő modellei például a gyártó nyolcvanas évekbeli digitális kijelzős óráira hajaznak, ám a számlapon lévő napelemből nyerik a működésükhöz szükséges energiát, rádiófrekvenciákon keresztül kapják a pontos időt, beállításukat pedig Bluetoothon keresztül is el lehet végezni, ezek a modellek nem okosórák.