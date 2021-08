Indul az őszi roham a barkácsáruházakban: ezt keresi most minden vásárló

A koronavírus okozta járvány miatt az elmúlt időszakban ideiglenesen bevezetett otthoni oktatás és tanulás alapvetően befolyással volt az iskolai kellékek értékesítésére, ugyanakkor a barkácsáruház idén forgalomnövekedéssel számol, illetve széles termékválasztékkal, különösen forgószékekkel és az íróasztalokkal várja az iskolásokat és szüleiket.

Annak ellenére, hogy a pandémia miatt a 2020-as tanév bizonytalansággal indult, az iskolával kapcsolatos termékkörök tekintetében a Praktiker forgalomemelkedést tapasztalt a tavalyi tanévkezdetekor, és az idei első becsengetés előtt is ezzel számol. A barkácsáruház választékban most is megtalálhatóak azok a termékek, amelyek alapvetőek az otthoni tanuláshoz és különösen nélkülözhetetlenek akkor, ha esetlegesen ismét sor kerül az oktatási intézmények újabb lezárására.

A tavalyi évhez képest az íróasztal választékunk jelentősen bővült, valamint az irodai forgószékek széles választékával is megoldást kínálunk az otthon tanuló általános- és középiskolásoknak

– fogalmazott a B. Molnár Erzsébet kategóriamenedzser. Hozzátette, hogy – a színválasztékot figyelembe véve – több mint 20 féle íróasztal és 30 féle forgószék található az áruházlánc választékában. A barkácsáruházak emellett többek között iskolaszerekkel, füzetekkel, tolltartókkal, hátizsákkal és tornazsákkal, hagyományos és LED asztali lámpákkal, kréta- és mágnestáblákkal, illetve tároló dobozokkal várják a szülőket.

Nő az online értékesítés

A forgószékek esetében továbbra is a funkcionalitás, az ergonomikus kialakítás a fő szempont Jó példa ezekre a gamer székek, a hálós illetve az úgy nevezett bőr főnöki irodai székek, azonban az olyan trendkövető darabok is megtalálhatók a választékban, mint például a műanyag székek. A Praktiker piaci tapasztalatai szerint továbbra is keresettek a helytakarékos számítógépasztalok és a kombinált megoldást nyújtó polcos-szekrényes kialakítású íróasztalok, de

keresettek lesznek az elegánsabb megjelenésű fémlábas, valamint magasfényű fehér íróasztalok is.

B. Molnár Erzsébet hozzátette, hogy évről évre növekszik az iskolával, tanulással kapcsolatos termékek online értékesítése. A szóban forgó eszközöket a fogyasztók több mint 20%-a vásárolja meg a Praktiker webshopján keresztül. B. Molnár Erzsébet az iskolakezdéssel, az otthoni tanulósarok berendezésével kapcsolatban is megosztotta véleményét, hogy a szeptemberi iskolakezdet előtt mit érdemes figyelembe venni.

Praktikus tanácsok az ideális tanulósarokhoz

Az iskolai évek során a gyerekek rengeteget ülnek, ezért elengedhetetlen egy olyan rutint megteremteni az otthoni környezetben is, ahol rendszeresen felállnak, megszakítják pár percre a tanulást. Érdemes figyelmet fordítani a kényelmes és ergonomikus székre, illetve asztalra. Fontos, hogy az asztal ne legyen se túl magas, se túl alacsony, a szék lehetőleg legyen változtatható ülésmagasságú, valamint a hát és a derék megfelelő alátámasztása is elengedhetetlen.

Az asztal alá gördíthető fiókos szekrénykétől kezdve a polcokra elhelyezhető mappákig többféle megoldás létezik, hogy mindennek legyen helye. A fiókos szekrénykék nem véletlenül örvendenek nagy népszerűségnek, mivel egyszerűen el lehet süllyeszteni a fiókokban szinte bármilyen dolgot: íróeszközöket, füzeteket vagy éppen könyveket.

A klasszikus kréta-, parafa- vagy mágnestábla minden otthoni tanulósarok elengedhetetlen része – fotót, házi feladatot, fontos dátumokat egyaránt elhelyezhetünk rajta, így válik egy kis falrész funkcionális dekorációvá.

A szórt kék fényben nehezebb tanulni, mint egy meleg fényű oldalvilágításban. Gondoskodjunk tehát arról, hogy a fények is a tanulást szolgálják: mellőzzük az egyenletes szórt fényeket, az asztalhoz mindenképp tegyünk egy kis lámpát, aminek irányított fénye van, valamint legyen valamilyen kellemes háttérvilágítás is.

Tegyünk a gyerekszobába virágot, növényt, ami nemcsak dekorációként lesz jó, de a kisiskolás megismerheti, hogy milyen dolog valamivel törődni – a zöld ráadásul a nyugalmat keltő színek egyike.