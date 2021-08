Itt az ideje az iskolai felkészülésnek – Tippek a gyerekszoba berendezéséhez

Az iskolakezdés fontos időszak a gyerekek életében, így érdemes kellő figyelmet szánni a megfelelő tanulási környezet kialakítására. A berendezés során könnyű elkövetni olyan hibákat, amelyek negatívan hathatnak nemcsak a gyermek egészségére, de iskolai teljesítményére is. Szakértő segítségével adunk tippeket, hogyan teremthetünk olyan ideális teret, amely az elkövetkező években nyugodt és kényelmes miliőt biztosít az új feladatok elvégzéséhez.

Augusztusban a tanszervásárlás és a könyvek beszerzése mellett érdemes a gyerekszobát is a várható igényeknek megfelelően újragondolni, átrendezni.

Falfestés

Mivel a gyerekek itt fogják tölteni az idejük legnagyobb részét, nem elhanyagolható, hogy milyen hangulatú a szoba, amit már a falak színe megalapoz. Sokan ilyenkor cserélik le a kisgyerekkori mintás tapétát egy megnyugtató vagy inspiráló árnylatra: a narancssárga vagy a sárga különböző árnyalatai például stimulálják és növelik az agyi tevékenységet, a kék, zöld vagy lila falak a nyugalmat és a relaxációt segítik elő. Érdemes ezen színeknek is inkább a világosabb, pasztellesebb árnyalatait választani.

Berendezés, asztalok és székek

Ha a falak megvannak, el lehet kezdeni beszerezni a hiányzó bútorokat. Egy okosan berendezett térrel, megfelelő bútorok kiválasztásával biztosítható, hogy hatékonyan teljen a tanulással töltött idő. A legtöbb családban ekkor cserélik le például a gyerekágyat is egy nagyobb verzióra, de fontos szem előtt tartani ilyenkor a praktikusságot és olyan darabot választani, amely bár kellőképen tágas, de ne foglaljon el sok helyet az íróasztal vagy a játszásra szánt hely elől. Szerencsére erre már számos praktikus megoldás van, mint például az olyan magasított emeletes ágyak, amelyek alá tanulósarkot lehet berendezni.

Az egyik legfontosabb döntés az íróasztal kiválasztása, amely akár az egyetem végéig használatban maradhat, ezért érdemes egy nagyobb és strapabíróbb, például fából készült asztalt választani.

"Fontos, hogy a gyerekszobában minél több legyen a természetes fény, amely akár fénycsatorna kialakításával is megvalósítható, illetve elengedhetetlenek a nagyméretű, biztonságos nyílászárók is. Az íróasztalt tanácsos az ablakhoz közel elhelyezni, hogy minél több természetes fény érje a gyerek szemét. Arra is figyeljünk, hogy jobbkezeseknél 60-70 fokos szögben szemből vagy balról érkezzen a fény, míg balkezeseknél éppen fordítva” – tudtuk meg az XXXLutz áruháztól, amelynek üzleteiben 2021. augusztus 6-9-ig minden termék 15% kedvezménnyel kapható.

A bútorok méretének és a formájának is passzolnia kell az adott lakás és a helyiség stílusához. A kör alakú asztalok nagyon jól működnek nagyobb térben, a négyszögletesek pedig nagyon praktikusan elhelyezhetőek, a rövidebb oldalukat akár közvetlenül a falhoz is lehet tolni. Fontos, hogy tágas legyen, több fiókkal és optimális magassággal a megfelelő testtartáshoz. Nem csak az asztal, de a fiókok esetében is fontos, hogy legyen bennük elegendő hely minden szükséges kellék számára.

Szükség lesz egy kényelmes székre is, lehetőség szerint egy ergonomikus modellre, mely segíti a megfelelő testtartást. Hogy ne kelljen évente cserélni a széket, érdemes állítható magasságú modellt választani, ami évről-évre az igényeknek megfelelően lehet igazítani. Jó befektetés egy olyan kialakítású széket beszerezni, mely kissé ívelt és nincs kartámlája, ami segíthet elkerülni a rossz tartásból fakadó gerincferdülést. Vannak már kifejezetten gyermekeknek kifejlesztett forgószékek, amelyek az egészséges testtartás megőrzését segítik elő. Stílusában és kivitelezésben is nagy a választék az áruházakban, kezdve a szolidabb megjelenéstől az igazán modern stílusig, a színekről nem is beszélve. Megvásárolhatóak fém-illetve műanyag lábakkal-kerekekkel, léteznek textilbőr, szövet és úgynevezett membrános "szövet" ülőfelületű forgószékek

Tárolás

Érdemes kiszelektálni a kinőtt ruhákat, és a már nem használt játékokat, hiszen a könyveknek, füzeteknek és a tanszereknek kell a hely, ezért szerezzünk be minél több praktikus és esztétikus, tárolásra alkalmas dobozt, polcot vagy szekrényt. A gyerekszobában is fontos a rendszerezettség, mely pozitívan befolyásolja a tanulás hatékonyságát. A tárolódobozok elengedhetetlen kellékei a rend megtartásának, egyúttal a gyerekek rendre való hajlamát is segítik.

A rendszerezést nagyban megkönnyíti az íróasztal fiókjában lévő fiókrendszerező, ami segít elválasztani a filceket, radírokat, a hegyezőt és a többi apró eszközt. A leggyakrabban használt kellékek egy- vagy többrekeszes dekoratív tartókban az asztalra kerülhetnek. Az irattartóban pedig áttekinthetően elhelyezhetjük a papírokat, magazinokat, de akár a tabletet is.

Ha több tárolóelemre van szükség, jó megoldás lehet az íróasztal mellé állított gurulós zsúrkocsi. Könnyen mozgatható, gyorsan eltávolíthatjuk, amikor útban van. Néhány praktikus műanyag dobozban elférnek rajta a füzetek, könyvek, sőt a tornazsák is. Az egymásba rakható, áttetsző, fedeles dobozok különösen előnyösek, hiszen ezekben mindent gyorsan megtalál a gyerek.

Az időben elkezdett felkészüléssel megteremthetjük a kisiskolás számára az ideális teret, ahol a játék mellett tanulhat és jó kedvvel írhat házi feladatot.

Fotók: XXXLutz