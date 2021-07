Tombol az e-autó láz Magyarországon: újabb sokmilliós beruházások jönnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hazai utakon egyre több elektromos gépjármű cikázik, és a töltő-infrastruktúra is gyors ütemben bővül. Három évvel ezelőtt 108 töltőoszloppal indultunk, ma pedig már összesen 1320 töltő üzemel 183 városban. Az MVM Mobiliti Kft. és a Magyar Közút jelenleg is nagy erőkkel tervezi a töltőhálózat további bővítését és fejlesztését, melybe most az érintetteket is bevonják online kérdőívük segítségével, amelyet a villanyautósok ezen a linken július 5-ig érhetnek el.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint a nyilvános elektromos töltőállomásokon 2020-ban összesen 7,1 GWh energiát használtak fel az autósok, mely energiamennyiség 708 579 töltésből tevődött össze. A 2019-es adatokhoz viszonyítva 25 százalékkal nőtt a töltések száma, és 30 százalékkal a töltésekre fordított energia mennyisége. Mindez tehát jól mutatja, milyen dinamikusan fejlődő területről van szó, ezért a felek célja az országosan egységes elektromosgépjármű-töltési hálózat és az annak fenntartható működését célzó elszámolási, fizetési rendszer kialakítása és üzemeltetése. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legtöbb töltőoszlop, közel 500 darab, Budapesten található, ezek a legtöbbet használt töltők is, ezt követi Győr és Kecskemét jelenleg 39, illetve 37 darab töltővel. Ha bárki szeretne hozzájárulni a jövő közlekedési szokásait nagyban meghatározó, most alakuló trendekhez, mindössze 10 perc alatt kitöltheti az MVM oldalán található online kérdőívet. A témával kapcsolatos további fejleményeket a Magyar Közutat és az MVM Csoport a társaságok social media felületein fogja közölni. A Pénzcentrum korábban a villanyautók magyarországi terjedéséről az állami támogatásokról is számos cikket írt már. A trendekre jellemző Belügyminisztérium adataiból kiderült, hogy május végéig összesen 32 053 zöld rendszámot adtak ki Magyarországon és az is, hogy a villanyautó-támogatás első két körére igényelhető milliárdok órák alatt fogytak el. Kapcsolódó cikkeink: Ennyi volt: pár óra alatt elfogyott az összes pénz a villanyautó-támogatásból

Címlapkép: Getty Images

