Ezekre az autókra jár a milliós állami támogatás: itt a teljes lista

Nyártól ismét igényelhető lesz az állami támogatás elektromos autók vásárlására: maximum 2,5 millió forinttal száll be az állam a zöld rendszámos gépkocsik vételárába, de 12 milliós vételár felett már csak 1,5 milliót adnak. A Pénzcentrum most összeszedte, melyik magyarországon kapható elektromos modellre mennyi állami támogatás jár.

Nyártól három szakaszban lehet majd pályázni elektromos autó vásárlására. A felhívásból kiderült, hogy 12 millió forintos értékhatárig az állam 2,5 millió forint támogatást (maximum a vételár felét) ad az autókra, a 12 millió és 15 millió forint közötti elektromos személyautókat vásárlók pedig 1,5 milliós állami hozzájárulást igényelhetnek.

A pályázati tájékoztató szerint a mostani támogatási ciklus keretösszege 3 milliárd forint, ebből a számítások szerint 1200-2000 darab elektromos járműre ad majd támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium - további részletek itt. A pályázatok benyújtására 2021.06.14. 8:01 perctől szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség az alábbi időszakokban:

1. szakasz: 2021.06.14. és 2021.07.02. között, erre egymilliárd forint a forrás.

2. szakasz: 2021.08.09. és 2021.08.27.között, szintén egymilliárdos forrással.

3. szakasz: 2021.10.11-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022.06.01-ig. Ide is egymilliárd forintot szánnak, ileltve azt az összeget, ami az első két szakaszból esetleg megmaradt.

A kiírásban kiemelték, hogy a támogatásokat össze lehet vonni, így pedig van egy olyan autó Magyarországon, amelyre akár 5 millió forintos állami hozzájárulás is igényelhető. Ez a 7 üléses Nissan e-NV200-as, amelyre járhat egyrészt a nagycsaládosok 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatása, másfelől pedig a a villanyautós pályázatra is jelenthezhetnek a nagycsaládosok újabb 2,5 millióért.

Ugyanis a Nissan e-NV200 Evalia kezdő listaára bruttó 14 340 000 forint, Visia alapfelszereltséggel, harmadik üléssor beépítésével, ebből lejön a 2,5 milliós nagycsaládos támogatás, amivel máris bekerül a 12 millió alatti ársávba, így jár a maximális e-autó támogatás is. A végösszeg így 9 340 000 forint lesz. Egyébként a magasabban szerelt verziókra is lehet állami támogatást igényelni, ám azokra csak 1,5 milliót adnak a villanyautós pályázaton.

Ezekre járnak az ingyenmilliók

Persze, ez egyéni eset, de húsznál is több olyan modell is van Magyarországon, amelyekre lehet igényelni az elektromos autókra járó támogatást. A Pénzcentrum most összeszedte, mennyibe is kerülnek a Magyarországon kapható elektromos modellek: a felsorolásban az egyes autók legolcsóbb listaárait vettük figyelembe, és már le is vontuk belőle az igényelhető támogatás összegét.

A vételár mellett vásárláskor a másik fontos tényező a becsült hatótávolság, így ezt is feltüntettük a listában.