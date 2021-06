Nagy bejelentést tett az eMAG: itt nyílik az újabb üzletük

Az egyik legnagyobb magyar e-kereskedő cég offline is intenzíven terjeszkedik: eddigi legnagyobb alapterületű üzletét nyitja meg idén szeptemberben Buda legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontjában, az Etele Plazában. Ez nem csupán a megszokottnál jóval nagyobb raktárkészlet fenntartását teszi lehetővé, az eMAG márkabolt showroomja a korábbi üzleteknél sokkal több izgalmas termékkel csalogatja majd az érdeklődőket.

Bár az eMAG neve sok éven át az internetes rendeléssel forrt össze a hazai vásárlók számára, a piacvezető e-kereskedő cég tavaly Magyarországon is megkezdte az offline terjeszkedést. Az eMAG azért nyit fizikai üzleteket (mostanra már három budapesti, és két vidéki boltja van), mert tapasztalatai szerint a vásárlók sokkal jobban megbíznak azokban az e-kereskedőkben, amelyek személyesen felkereshető üzletekkel rendelkeznek. Az sem véletlen, hogy egy internetes szolgáltatásokban jeleskedő vállalat első flagship szaküzletét Budapest első okosplázájában nyitja meg, amely digitális szolgáltatásaival kiemelkedik a mezőnyből.

A kelenföldi pályaudvarral szemben, az Etele téren található Etele Plazában az eMAG vásárlói extra komfortban részesülhetnek: az épület saját navigációs rendszere megmutatja nekik az üres parkolóhelyeket a parkolóházban, a bevásárlóközponton belül pedig a pláza mobilappja segíti őket könnyen megtalálni a szaküzletet.

Az eMAG szeptemberben nyíló új fővárosi üzlete jóval több lesz egyszerű átvételi pontnál: 400 négyzetméteres alapterületével az Etele Plazában nyíló bolt az eMAG eddigi legnagyobb szaküzlete Magyarországon, amelyben minden eddiginél tágasabb showroom fogadja a betérőket: itt a legérdekesebb új termékeket tudják majd kipróbálni az érdeklődők.

Bár a nap bármely pontjában érintkezésmentes átvételt biztosító easybox csomagautomatáink országszerte már több mint kétszáz helyszínen működnek, továbbra is stratégiai fontosságúak az eMAG számára a hagyományos szaküzletek is. Azért döntöttünk egy zászlóshajónakszámító, a szokásosnál több típusú termék kiállítására is alkalmas új üzlet megnyitása mellett, mert a vásárlóink bizonyos típusú rendeléseihez mindig is igényelni fogják a munkatársaink személyes tanácsait és közreműködését

- kommentálta Forrás Ákos, az eMAG értékesítési igazgatója a flagship üzlet megnyitását.

Az offline bolt is növeli az online értékesítést

A hagyományos boltoknál nagyobb alapterület arra is lehetőséget ad az eMAG-nak, hogy a flagship szaküzletben a szokásosnál több terméket tartson raktáron, így a rendelések nagyobb hányadát tudja azonnal kiszolgálni egy normál méretű üzlethez képest. A korábbi tapasztalatok szerint egyébként egy offline bolt megnyitása nyomán rendszerint az internetes rendelések száma is jelentősen emelkedik az adott környéken.

Az Etele Plázában lévő új üzletet naponta kétszer töltik majd fel áruval, így ha például délelőtt még nem elérhető egy termék a boltban, délután már át lehet venni azt. Az ilyen gyors rendeléskiszolgálás Magyarországon egyelőre még ritkaságnak számít.

Ezek mellett az üzletben személyesen jelen lévő munkatársak is sok esetben teszik gördülékenyebbé az ügyintézést a vásárlóknak például azáltal, hogy segítenek kiválasztani a számukra megfelelő terméket, vagy elmagyarázzák nekik, milyen iratokra van szükségük, ha mondjuk hitelre szeretnének megvenni például egy mosógépet.

A Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró és az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál fekvő Etele Plaza elhelyezkedésének köszönhetően napi több tízezer vásárlót vonz majd a fővárosból, az agglomerációból és a multimodális közlekedési csomópontból könnyen elérhető vidéki városokból. A belvárosból akár 10 perc alatt elérhető, 55 000 négyzetméter bérbeadható területű bevásárlóközpont elegáns előcsarnoka, a divatmárkák folyosói, az attraktív belső rendezvénytér, valamint a hatalmas éttermi szinthez közvetlenül kapcsolódó terasz teremt majd egyedülálló világot a látogatók számára.