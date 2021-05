Küszöbön az áremelés: jócskán megdrágulhatnak a pékáruk, kenyerek

Takarékosabban bánnak a háztartások a kenyérrel, a pandémiával összefüggő korlátozások is visszavetették a fogyasztást, ami miatt a malmok az idén a tavalyinál 15-20 százalékkal kevesebb búzát őröltek.

A malomipari cégeknek – különösen a nagyobb vállalkozásoknak – végül sikerült annyi étkezésibúza-készletet megvásárolniuk, amennyi kitart az újbúzáig – mondta a VG-nek Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ez a piaci csend, és az, hogy a megvásárolt készletek elegendők lesznek, elsősorban annak a következménye, hogy a malmok idén eddig 15-20 százalékkal kevesebb búzát őröltek, mint egy éve ugyanekkor - mondta. Erre az lehet a magyarázat, hogy az embereke takarékosabban bánnak a kenyérrel, a pékárukkal, kevesebbet dobnak ki. Emellett a turisták is elmaradnak, így a szállodák, vendéglátóhelyek is, illetve az iskolabezárások miatt a menzák forgalma is apadt.

A forgalom visszaesésének az a következménye, hogy sokan nem merték meglépni az áprilisra beharangozott áremelést, de mivel tovább drágult az étkezési búza, kénytelenek árat emelni. A lisztáremelés kérdése valószínűleg az aratás után kerül elő ismét, mivel a cégvezető szerint még soha nem voltak olyan magasak az induló búzaárak, mint az idei új termésé, amelyre tonnánként 60-62 ezer forint körül mozognak a jegyzések.

Mivel a jelenlegi lisztár körülbelül 60 ezer forintos búzaárat feltételez – amelynél az ótermés ára magasabb –, ha az induló árról tovább drágul ősszel a búza, a malmoknak lépniük kell.