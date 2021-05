Újra indul az e-autó láz Magyarországon: sokan akarnak ilyen autókat vásárolni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén is elindult a környezetbarát elektromos autók ártámogatási pályázata, a hétüléses modelleket választó nagycsaládos vásárlók akár 5 millió forintos kedvezményt is kaphatnak a vételárból. Mindez jó eséllyel tovább ösztönzi a statisztikái szerint amúgy is fokozódó érdeklődést a villanyautók iránt: az állami támogatás miatt megeshet, hogy év végére 20 ezer példányosra bővül a zöld autóparkunk - derült ki egy friss iparági elemzésből.

Címlapkép: Getty Images

