Ezt kell tudni az új e-autó támogatásról: mennyi pénz jár, ki jogosult pályázni?

Hivatalos: nyártól három szakaszban lehet majd pályázni elektromos autó vásárlására. A felhívásból kiderült, hogy 12 millió forintos értékhatárig az állam 2,5 millió forint támogatást (maximum a vételár felét) ad az autókra, a 12 milliós és 15 millió forint közötti elektromos személyautókat vásárlók pedig 1,5 milliós állami hozzájárulást igényelhetnek. Alább összeszedtük a fontosabb információkat, és az is kiderült, hogy még új Teslára is jut majd az állami ingyenpénzből.

Megjelent az újabb elektromos autó támogatás pályazati kiírása az IFKA honlapján: az újabb ciklust már a Dacia Spring hétfő délelőtti bemutatóján is megemlítették, a hivatalos dokumentumok pedig nem sokkal ezt követően fel is kerültek a részletek. A dokumentumból kiderült, hogy a mostani támogatási ciklus keretösszege 3 milliárd forint, ebből a számítások szerint 1200-2000 darab elektromos járműre ad majd támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Ahogyan korábban is, az új gépjárművek mellett bizonyos feltételek mellett a kereskedők tesztautóit is meg lehet majd vásárolni a program keretein belül. Az e-autós támogatásra magyarországi lakhellyel rendelkező magánszemélyek, illetve magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, egyesületek vagy felsőoktatási intézmények pályázhatnak. Magánszemélyek egy, a szervezetek, intézmények pedig maximum öt autóra adhatnak be támogatási kérelmet.

A pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű beszerzéséhez nyújtható támogatás az alábbiak szerint:

Tisztán elektromos személygépjármű (max. ötszemélyes, M1):

1 millió és 12 millió forint közötti vételárig: 2,5 millió forint, vagy a vételár maximum 50 százaléka a támogatás mértéke.

12 millió 1 forint és 15 millió forint közötti vételárig: 1,5 millió forint, vagy a vételár maximum 50 százaléka a támogatás mértéke.

Tisztán elektromos személygépjármű (hét-vagy többszemélyes, M1):

1 millió és 14 millió forint közötti vételárig: 2,5 millió forint, vagy a vételár maximum 50 százaléka a támogatás mértéke.

14 millió 1 forint és 17 millió forint közötti vételárig: 1,5 millió forint, vagy a vételár maximum 50 százaléka a támogatás mértéke.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az elektromos autós támogatás kombinálható másmilyen támogatással is! Így pedig ha egy nagycsaládos vásárolna 7 személyes elektromos járművet, akkor ő mindét támogatásra jogosult lehet: jelenleg magyarországon egyetlen modell, a Nissan e-NV200-as felel meg a kritériumoknak. Erről itt írtunk részletesebben!

A felhívásban kiemelik azt is, hogy a gépjármű megrendelésefeltétele a pályázat benyújtásának, mely nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének napja.A gépjármű megrendelése és a pályázat befogadása nem jelenti a támogatás automatikus odaítélését. Az elektromos gépjármű nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.

A pályázatok benyújtására 2021.06.14. 8:01 perctőlszakaszosan,illetvea rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség az alábbi időszakokban:

1. szakasz: 2021.06.14. és 2021.07.02. között, erre egymilliárd forint a forrás.

2. szakasz: 2021.08.09. és 2021.08.27.között, szintén egymilliárdos forrással.

3. szakasz: 2021.10.11-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022.06.01-ig. Ide is egymilliárd forintot szánnak, ileltve azt az összeget, ami az első két szakaszból esetleg megmaradt.

A szakaszos lebonyolításra vélhetően azért volt szükség, mert legutóbb az elektromos autós pályázat megnyitását követően gyakorlatilag másfél napon belül ki is merült a keret. Pályázat a fenti időszakokban a pályázati portálon, az elektromobilitas.ifka.hu oldalon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával

Az IFKA külön kiemelte, hogy ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszóból eredő jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.

Már Teslára is jár 1,5 millió támogatás

A múlt héten jelentette be a Tesla, hogy elindult a hivatalos magyarországi értékesítés, a Pénzcentrum pedig a gyártó autóinak hivatalos hazai árlistáját is megszerezte.

Kiderült, hogy a Model 3 legalapabb változata 14 999 999 forintba fog kerülni itthon, tehát a mostani kiírás értelmében erre az autóra pont jár még 1,5 millió forintnyi állmi támogatás, így pedig 13,5 millióért is lehet majd Teslát venni Magyarországon.

Az alap Model 3 fehér színben fér bele a 15 milliós keretbe, 18 colos felnikkel, az alap fekete belsővel. Illetve nincsenek benne olyan funkciók, mint az "Enhanced autopilot", vagy az ennél sokoldalúbb teljes önvezető képesség. Ám ezeket a funkciókat utólag is fel lehet oldani (1,4 millió, vagy 2,8 millió forintért), amelyhez elég a pénz kifizetnünk közvetlenül a Teslának. Nem tudni, hogy a magyar hatóságok hogy viszonyulnak majd az ilyen kiskapukhoz,

de ha valaki bevállalja a legalapabb Model 3-at, akkor a támogatással gyakorlatilag ingyen megkaphatja a kisebbik autopilot-csomagot.

De nem csak a Tesla igyekszik a támogatás mértékéhez belőni az árait: legutóbb szinte minden gyártó igyekezett az akkori felső határ (11 millió forintig járt a maximális, 2,5 milliós támogatás) alá belőni. Vélhetően most is rengeteg elektromos modell árcéduláját írják majd újra, hogy beférjen a 12 millió alatti ársávba.