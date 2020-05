Kuncog a krajcár: ennyit segített az elvitel, házhozszállítás a vendéglátó helyeknek

2020 márciusában 43%-ot esett a vendéglátóhelyek forgalma az egy évvel korábbihoz képest. Az elvitel alig segített valamelyest.

Március 17-től a vendéglátóhelyek is nehéz helyzetbe jutottak a koronavírus járvány miatt, mivel ettől kezdve csak 15 óráig ülhetett be a kedves vendég, ezt követően reggel 6 óráig csak elvitelre volt lehetőség. Március 28-tól viszont már ennyi lehetőség sem maradt, mivel a vendég nem kereshette fel a vendéglátóhelyet úgy, hogy helyben ehessen és ihasson is valamit. Maradt az elvitel és a házhoz szállítás.

Az elvitelre kínálásnak, vagy éppen a házhoz szállításnak is azonban vannak korlátai, hiszen a vendéglátásban a kényelem mellett (nem kell otthon krumplit pucolni) az élménynek döntő a szerepe, az asztaltársaságról nem is beszélve. Megszaporodott ugyan a házhoz szállítás, több vendéglátós futárt lehetett látni az utcákon március vége felé, de hát a statisztika szerint ez nem sokat segített, a vendéglátós piac is nagyot bukott márciusban. Pontosabban a hónap második felében.

Pedig 2020 jól indult a vendéglátásban is, januárban-februárban a kereskedelmi vendéglátás 10% felett nőtt (volumenben, mennyiségben), igaz, a kisebb szeletet jelentő munkahelyi vendéglátás ugyanakkor döcögve indult.

Március második fele: padlón a vendéglátás

A statisztika szigorú, kíméletlenül mutatja a járvány miatti visszaesést a vendéglátásban is. És igazából két hét alatt zuhant közel felével a márciusi vendéglátás. Ebből az is kikövetkeztethető, hogy március első felében még a szokásos üzletmenetet feltételezve - mitől lett volna másként -, a hónap második felében erősen padló közeli volt a vendéglátóhelyek vendégforgalma. A csekélyebb szeletet képező munkahelyi vendéglátás kisebbet bukott:

Címlapkép: Getty Images