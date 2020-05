Ezek a magyarok még nem dobták be a törülközőt: nem tudni, meddig tartanak ki

Az enyhítések bevezetésével, a szezon megmentésére készülnek a magyarországi szállásadók. A piacra újonnan belépni kívánók azonban kivárnak, vagy meggondolták magukat - derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból.

A koronavírus megjelenése szinte azonnal lenullázta a szállásadók bevételeit. Márciusban a külföldi vendégek száma 73,6 százalékkal, a belföldieké 63,5 százalékkal csökkent, összesen 68,3 százalékkal kevesebb vendég éjszakázott a szálláshelyeken - áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentésében. Ráadásul amennyiben a PTK előírásai szerint a vendég értesítette a szállást, az utazás koronavírus miatti meghiúsulásáról, a már befizetett előlegeket is vissza kellett utalniuk a vendégeiknek. Ennek ellenére a cégek döntő többsége a kivárásra rendezkedett be, legalább is ezt mutatják a cégmegszűnések havi bontású statisztikái.

A táblázatból jól kiolvasható, hogy a járvány által leginkább érintett március és április hónapokban, nem csak az előző hónapokhoz képest, de a tavalyi év hasonló időszakához képest is kevesebb céget szüntettek meg tulajdonosaik. A szezon újraindításába vetett szerény optimizmus mellett, ennek oka a végelszámolásokkal és felszámolási eljárásokkal kapcsolatos bírósági és hivatali ügyintézés lassulása is szerepet játszhatott. A cégek fennmaradását szolgálhatja a május 19-én bejelentett újabb 150 milliárd forint értékű szálláshelyfejlesztésre fordítható pályázati támogatás, melyet a kormány a Kisfaludy Program keretében hirdetett meg. A szektor újra indulását a szakmai szervezetek, memorandumok és ajánlások elkészítésével is segítik. Ilyet készített a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány is. (www.hah.hu)

Egészen más képet kapunk, ha ugyanezen szektorban a cégalapítások statisztikáit vesszük górcső alá. Az idei március-április hónapokban jelentősen visszaesett az ilyen profilú vállalkozások alapításának száma. A vizsgált időszakban, csak 2019 augusztusában volt ennél kevesebb cégalapítás, amit a szezon vége, illetve a cégbíróság szokásos nyári leállása indokol. A piacra belépni szándékozó befektetőket értelemszerűen elriasztotta a turizmus lefagyása, így vagy másba fektetnek, vagy elhalasztották piacra lépésüket.

A vendéglátás mellett a szálláshely szolgáltatás működése sem fog teljes mértékben visszaállni a járvány előtti állapotra. Úgy tűnik, hogy vendégként hosszú távon hozzá kell szoknunk például a távolságtartás, a maszkviselés és a fokozott higiéniai előírások betartásához. Mindez szükséges ahhoz, hogy újra magára találjon a hazai turizmus - zárja elemzését Hantos Zoltán, az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Címlapkép: Getty Images