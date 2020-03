Ennél a 71 cégnél már dolgozik a Honvédség akciócsoportja: itt a lista

71, az ország működése szempontjából létfontosságú vállalatnál kezdték meg a működést a Honvédség különleges irányítási törzsei - számol be a Honvédelem.hu. Az érintett cégek közt energiacégek, pénzintézetek, gyógyszeripari cégek, kereskedelmi láncok is megtalálhatók.

A napokban kezdte meg Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezetésével tevékenységét a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoport. Az akciócsoportnak az a feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon. Közel 140 létfontosságú szolgáltató céget, gyártókapacitást azonosítottak; amennyiben szükséges, ezek irányítását a helyszínre települő honvédelmi törzsek veszik át.

Az érintett vállalatokhoz néhány tagú katonai, honvédelmi irányító csoportot küldtek ki, melynek tagjai rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is. A vállalatok vezérigazgatóit előzetesen tájékoztatták is a döntésről.Az akciócsoportok feladat egyelőre annyi, hogy nyomon követik és koordinálják a vállalati munkát. Fő céljuk a fizikai biztonság és a működőképesség feltételeinek biztosítása.Tevékenységükről rendszeresen jelentést adnak a Honvédelmi Minisztériumban létrehozott irányítócsoportnak, amely az országos operatív törzsnek jelent.

A honvédelmi miniszter ezen kívül korábban bejelentette, hogy péntek reggeltől nagyobb létszámban jelennek meg a katonák az országban. Korábban azt is jelezték a hivatalos szervek, hogy szükség esetén készen állnak a katonáink arra is, hogy az ország élelmiszer-ellátásnak zavartalan működésében is segítsenek, illetve rendelkezik a Honvédség egy mobil laborral is, melyet szolgálatba tudnak állítani.

A mai napon az alábbi 71 vállalatnál kezdték el a munkát a Honvédelmi Irányító Törzsek:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Mátrai Erőmű Zrt.

MAVIR Zrt.

FGSZ Zrt.

NKM Áramhálózati Kft.

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

NKM Földgázhálózati Kft.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt.

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Pénzverő Zrt.

Pénzjegynyomda Zrt.

Befektető-védelmi Alap

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.

KELER Központi Értéktár Zrt.

Országos Betétbiztosítási Alap

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

“MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság

Magyar Export-Import Bank Zrt.

HungaroControl Zrt.

MÁV Zrt.

GYSEV Zrt.

Volánbusz Zrt.

VPE Kft.



VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Magyar Posta Zrt.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DPMV Zrt. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Délzalai Vízmű Zrt. Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DRV Zrt. Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ZALAVÍZ Zrt. Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

TRV Zrt. Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

NISZ Zrt. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

“Antenna Hungária" Zrt.

“Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Auchan Magyarország Kft

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.

VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság

HM Arzenál Elektromechanikai ZRt

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság

HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt.

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépíto és Telekommunikációs Kft.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság

Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság.

Címlapkép: Getty Images