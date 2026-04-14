Semmit sem ér a népszerű étrendkiegészítő? Kiderült, mi történik valójában a lenyelt porokkal a gyomrunkban
Egészséges táplálkozás mellett a nincs szükség a kollagén külső pótlására, mert a szervezet a bevitt fehérjékből C-vitamin, réz és cink együttes jelenléte mellett elkészíti és fedezi a saját kollagénszükségletét. A mesterségesen előállított kollagénkészítmények fogyasztásakor fontos tudni, hogy e nyomelemek és vitamin fogyasztása nélkül még az alkotóelemek sem szívódnak fel.
A kollagén a szervezetben legnagyobb mennyiségben előforduló fehérje, ami mintegy „ragasztóként” működik. Elsődleges funkciója a bőr feszességének és rugalmasságának biztosítása, emellett nagyon fontos alkotóeleme a porcoknak, ízületeknek, kiemelt szerepe van a csontok, inak, szalagok és a bélfal épsége szempontjából, illetve befolyásolja a haj és a köröm erősségét is – sorolja dr. Lakatos Péter egyetemi tanár.
A Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatóhelyettes arra is kitér, hogy 30 éves kortól a kollagén termelés lassan – nők esetében a menopauza után pedig hirtelen – elkezd csökkenni. Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy esetleg érdemes-e pótolni?
Ha szájon át visszük be kollagénporok formájában, az nem fog kollagénként bekerülni a szervezetbe, mert az emésztőnedvek szétszedik a gyomor-bélrendszerben – mint minden más fehérjét is – aminosavakra. Az aminosavak ugyanis minden fehérje, így a kollagén építőkövei is
– szögezi le a professzor.
Hozzáteszi, hogy egészséges, változatos étrend mellett nincs szükség külső kollagénbevitelre, ugyanakkor lehetnek olyan élethelyzetek, mint például klimax időszakában vagy sportolóknál intenzív izomterheléskor, amikor érdemes lehet a kollagén építőelemeit pótolni.
Ám ahhoz, hogy ezekből a szervezet kollagént tudjon készíteni magának, három tényezőnek kell teljesülnie.
Az első, hogy fehérjét kell bevinni, melynek kiváló forrásai a hal, a marha, a csirke, a csontleves, a kocsonya, illetőleg a növényi fehérjék, például hüvelyesek. Másodszor elengedhetetlen a kollagén képződéshez a C-vitamin, ami legnagyobb mennyiségben a paprikában, a citrusfélékben, a bogyós gyümölcsökben és a savanyú káposztában található meg. Ezeken túl pedig a cink és a réz is szükséges, amelyeket pedig diófélékből, magvakból, illetve hüvelyesekből lehet fedezni. Tehát, ha ezeket fogyasztjuk, akkor a szervezet kollagén-szintetizáló, -gyártó képességét támogatjuk. Direkt kollagént hiába pótolunk, az nem fog kollagénként felszívódni
– hívja fel a figyelmet a professzor.
Ha valaki ízületi panaszok esetén, és ha a bőr rugalmasságának javítására mégis szeretne kollagént fogyasztani, akkor hidrolizált formában tegye, mert ennek a felszívódása jobb. (A hidrolizált kollagén egy olyan speciálisan előkészített kollagén forma, amelyet enzimes eljárásokkal kisebb részekre bontanak a jobb felszívódás érdekében.)
De ilyenkor is tartsuk szem előtt, hogy nem az a kollagén épül be, amit megeszünk, hanem annak az aminosavai a fent említett három tényező teljesülése mellett. Ha ezeket nem fogyasztjuk a kollagén mellé, akkor abból semmi nem fog felszívódni.
A pozitív hatások így is csak hosszú távon, 8-12 hét után érezhetőek. A kollagén ajánlott mennyisége idősebb korban 2,5-5 gramm naponta, ezzel javulhat a bőr feszessége, rugalmassága, míg az ízületek és porcok védelme érdekében sportolóknak akár 10-15 grammra is szükségük lehet.
