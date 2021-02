A bankok versenyképessége azon múlik, hogy sikerül az átállás a digitális ügyfél-kiszolgálásra

A jó pénzügyi partner ismérve, hogy rugalmas, hajlandó alkalmazkodni a cég életében bekövetkezett változásokhoz. Üzletkötőink folyamatosan proaktívan keresik ügyfeleinket, hogy megtaláljuk számukra minden helyzetben az ideális megoldást - mondta Krekó Amália, az UniCredit Bank Középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója.



Az UniCredit Bank rendkívül gyorsan és rugalmasan reagált a pandémiás helyzetre, a törlesztési moratórium elrendelését követően, amint megjelentek az első támogató hitelprogramok, be is vezettük azokat. Az elsők között tettük elérhetővé ügyfeleink számára az MNB új Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá termékét. Az Eximbank által refinanszírozott Kárenyhítő Hitelprogram keretében kedvező kamatozású hiteleket biztosítunk; az új Széchenyi Kártya Plusz Program bevezetésével a kis- és középvállalatok juthatnak azonnali likviditási forrásokhoz továbbá finanszírozási forrást nyújtunk a jövőbeli növekedés lehetőségét megalapozó beruházások megvalósítására is.



A Széchenyi Kártya Plusz Program új hitelei rendkívül alacsony - a teljes futamidő alatt fix - kamattal érhetőek el. E támogatott hiteltermékek egy része hitelkiváltásra is fordítható, így a vállalkozásoknak lehetőségük nyílik hiteleik optimalizálására. Szintén kínáljuk az Európai Bizottság COVID-19 Közleménye alapján meghirdetett, átmeneti támogatásként nyújtható hitel- és garanciaprogramokat, köztük a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nagyon kedvező árazású Krízis Garanciaprogram termékét is.

Hogy tapasztalták, mire volt a legnagyobb hatással a vírushelyzet?



A vírus megjelenése óta tovább nőtt a digitális csatornák jelentősége. Több éves fejlesztéseket kellett hónapok, de akár hetek alatt megvalósítani a vállalkozásoknak, kicsiknek nagyoknak egyaránt, hogy alkalmazkodni tudjanak a megváltozott piaci helyzethez. A bankszektor sem volt kivétel ebben, hirtelen kellett egyensúlyt találni az ügyfelek és a dolgozók egészségének védelme és a zavartalan ügyfélkiszolgálás között.



Az UniCredit Bank mindent megtett az első napoktól kezdve, hogy dolgozói megfelelő biztonságban dolgozhassanak, az ügyfélkiszolgálás zavartalan maradjon és vigyázzunk mindenki egészségére és biztonságára. Ez legfőképpen a digitális szolgáltatásokkal volt lehetséges. A bankok versenyképességének záloga - és egyúttal jelentős kihívás -, hogy mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül az átállás a digitális ügyfél-kiszolgálásra.



Hogyan változtak meg a korábbi szokások, például a személyes találkozások?



A corporate bankolás hagyományosan személyes tanácsadáson alapul, hiszen sokszor rendkívül bonyolult pénzügyi helyzetre kell megoldást találni a cégvezetőnek és a banknak közösen, de a 2020-as év átírta a hagyományokat. Az ügyféltárgyalások nagyrésze átkerült az online térbe, mindenki életében egymást érték a videókonferenciák, az először még kényelmetlennek tűnő online rendszerek a mindennapok hatékony támogató eszközeivé nőtték ki magukat.



Krekó Amália Fotó: UniCredit Bank Fotó: UniCredit Bank

A legtöbb hiteltárgyalás, amely segítséget vagy több esetben éppen növekedési lehetőséget nyújtott a vállalati ügyfeleinknek ilyen körülmények között zajlott. Várakozásainkkal ellentétben sok esetben nemhogy nem hátráltatta, hanem sokkal hatékonyabbá tette a megbeszéléseket, hiszen térben távol lévő feleket hozott azonos időben egy helyre, gyorsítva ezzel az egyébként többkörös egyeztetéseket.



Hogy oldották meg az online kapcsolattartást?



A digitális transzformáció a vállalkozások életében is elkezdődött jó pár évvel ezelőtt mind a belső folyamataikban, mind pedig a külső partnerekkel való kapcsolattartásban. Az elmúlt közel egy évben hihetetlen mértékben megnőtt az igény Bankunk felé is erre, amelyhez mindkét oldal folyamatos fejlődésére van szükség.



Jó példa erre, hogy ugyan sok éve elérhető a digitális aláírás Magyarországon, gyakorlati alkalmazása nem terjedt el tömegesen, mert nem volt rá igazán szükség. A piaci helyzet megváltozása önmagában jelentős katalizátor volt, azonban mellette nagy hajtóerő lesz a vállalkozások digitális fejlődésében a javában zajló generáció váltás. A fiatal cégvezetők és tulajdonosok már teljesen új igényekkel, új szemlélettel fordulnak pénzügyi partnereikhez, magánszemélyként már elérhető online szolgáltatások aktív felhasználójaként elvárják, hogy vállalkozásuk képviselőjeként a vállalat nevében is élvezhessék ezeket a megoldásokat. Illetve be is látják, hogy ezen online, digitális megoldások alkalmazására a saját vállalkozásukat is fel kell készíteniük. Bankunk minden szegmens sajátosságaira figyel, és hagyományosan erős kapcsolatainkat fenntartva, kiemelt figyelmet fordítunk ügyfeleink speciális igényeinek magas színvonalú kiszolgálására.



Manapság az ügyfeleknek is fontos szempont a vállalatok fenntartható működése. Mit tesz ezügyben az UniCredit Bank az ügyfeleiért?



Társadalmi szerepvállalásunk részeként elindítottuk a Social Impact Banking programunkat, melyben olyan vállalkozásokat és közhasznú szervezeteket finanszírozunk, amelyek mérhető szociális javulást hoznak a társadalom számára. Ez a társadalmi hasznosságú finanszírozási forma a kedvező kamattal és biztonságos futamidővel nyújtott hitelek mellett pénzügyi tréninggel, tapasztalatcserével is segíti az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás, a szociális lakásépítés vagy épp a szociális mezőgazdaság területén dolgozó szervezeteket.



Mit tanult a Bank a vírus miatt kialakult helyzetből? Mit tervez a jövőben?



Az UniCredit Bank a jövőben is azon fog dolgozni, hogy a magas szakmai felkészültség mellett a hatékonyságot is figyelembe vegye, a folyamatokat egyszerűsítse és a digitális megoldásokat keresse a professzionális ügyfélkiszolgálás érdekében. Ügyfeleink kétoldalú partneri viszonyt várnak el, amelyben a mi pénzügyi tudásunk és a cég szakmai hozzáértése közös célt szolgál: kihívásokkal teli időszakban - mint amilyen ez a mostani is - a vállalkozások támogatását, életben tartását, jó időkben pedig a profitnövelést, piacbővítést. A digitalizáció mellett újabb finanszírozási formákra, ügyfélszegmensekre is gondolunk, hiszen a Social Impact Banking program keretében a jövőben még tágabb teret kívánunk adni azon elkötelezettségünknek, hogy minél több olyan vállalkozást finanszírozzunk, melyek a társadalom számára mérhető értéket teremtenek.