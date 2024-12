Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit

Bár a kapitalizmus alapelve a tisztességes és szabad verseny, a gyakorlatban nem minden vállalat tartja be a játékszabályokat. Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feladata, hogy megakadályozza a tisztességtelen piaci magatartást, és szankcionálja a szabályszegőket. A Pénzcentrum év végi cikkében megkérdeztük a GVH-t az év legnagyobb és legsúlyosabb bírságairól.

A piacgazdaság alapja a tisztességes verseny, amelynek lényege, hogy a vállalatok egyenlő feltételek mellett küzdhetnek meg a fogyasztók kegyeiért. A szabad verseny biztosítja, hogy a vásárlók minőségi termékeket és szolgáltatásokat kapjanak reális áron, miközben a cégeket folyamatos fejlődésre és innovációra ösztönzi. Az elmélet azonban nem mindig találkozik a gyakorlattal: a versenyhelyzet olykor kiskapuk keresésére vagy éppen a szabályok kijátszására csábít egyes szereplőket.

Magyarországon a tisztességtelen piaci magatartás kiszűrése és szankcionálása a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feladata. A hivatal évente számos eljárást indít azok ellen a vállalatok ellen, amelyek versenytorzító vagy fogyasztókat megtévesztő módszerekkel próbálnak előnyhöz jutni. Ezek az esetek nem csupán anyagi károkat okozhatnak a fogyasztóknak, hanem alááshatják a piacba vetett bizalmat is.

A Pénzcentrum év végi cikkében arra voltunk kíváncsiak, milyen szabálytalanságokat tártak fel 2024-ben a GVH munkatársai, és melyek voltak azok a súlyos bírságok, amelyekkel a hivatal példát statuált a szabályszegőkkel szemben. Az alábbiakban a legnagyobb port kavaró esetek részleteit vesszük górcső alá.

Mekkora összbírságot szabott ki a GVH 2024-ben?

A szervezet adatai alapján cikkünk megjelenéséig a Gazdasági Versenyhivatal 2024-ben eddig 2 milliárd 943 millió 829 ezer Ft. versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

A hivatalnál ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy a GVH Versenytanácsa által kiszabott bírságok nem a GVH-hoz, hanem a központi költségvetéshez érkeznek be.

Ez volt az év legnagyobb egyedi bírsága

A Gazdasági Versenyhivatal 2024-ben a legnagyobb jogerőre emelkedett bírságot a Booking.com B.V.-vel szemben indított utóvizsgálatban szabta ki, összesen 382,5 millió forintot. Ez volt minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott GVH-bírsága. Erről egyébként mi is írtunk annak idején a Pénzcentrumon.

A nemzeti versenyhatóság még 2018-ban indított versenyfelügyeleti eljárást a Booking.com B.V.-vel szemben. A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás több ponton is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott: a reklámjaiban hangsúlyozta a szálláshelyek „ingyenes lemondhatóságát”, azonban a fogyasztók a lehetőséget számos szálláshely esetében csak időben korlátozottan vehették igénybe, továbbá magasabb árat is fizettek, mint ugyanazért a szállásért „ingyenes lemondás” nélkül.

Továbbá sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, melyek összességében azt a látszatot keltették a fogyasztó számára, hogy az általa is keresett szálláshely nagy népszerűségnek örvend, korlátozottan elérhető, mely pszichés nyomásgyakorlásra alkalmas. Nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el a SZÉP-kártyás fizetési opcióval kapcsolatos lehetőségek megjelenítése során.

Vannak visszatérő mintázatok

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években több piacon, illetve kereskedelmi gyakorlat tekintetében is azonosított visszatérő problémákat, jogsértéseket. Ide tartozik például a fogyasztók nem megfelelő, elégtelen tájékoztatása, az árazással kapcsolatos visszatérő jogsértések, vagy például az elsősorban az online térben tapasztalható megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok (pl. ún. sötét mintázatok, pszichés nyomásgyakorlás, stb.) – közölte a szervezet.

Többek között ez is indokolja, hogy a nemzeti versenyhatóság évek óta nagy figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára. A GVH egyre több ügye érinti a digitális teret, különböző online platformok működését, illetve kereskedelmi gyakorlataikat.

– tették hozzá.

A versenyhivatal szerint ezzel kapcsolatban lényeges az is, hogy a GVH 2024 tavaszán zárta le eljárását a Viberrel szemben, korábban pedig a Google-t az Apple-t és a TikTok-ot is megregulázta. A nemzeti versenyhatóság jelenleg is eljárást folytat a Microsoft-tal és a Temu-val szemben. Utóbbi tekintetében az európai versenyhatóságok közül, a GVH elsőként, már idén márciusban versenyfelügyeleti eljárást indított, illetve a közelmúltban összehangolt európai fellépés is kezdődött a Temu online piactérrel szemben.

Mindemelett a GVH az elmúlt években több területen, illetve piacon is végzett ágazati vizsgálatokat, gyorsított ágazati vizsgálatokat (Pl. építőanyagok, hőszigetelő anyagok, COVID-antigén gyorstesztek, italkereskedelem, tej és tejtermékek piaca, tartós élelmiszerek piaca, online szálláshelyfoglalás) amelyekben az adott piacokon tapasztalt piaci zavarokat vizsgálta, illetve tett javaslatokat azok kezelésére.

– emelték ki.

Hogyan változtak a bírságok statisztikái az elmúlt évekhez képest?

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy relatíve hektikusan alakult az elmúlt években a bírságok összege. Így, bár a szabálytalanságok mintázatai ismétlődhetnek, a kiszabott bírságok mértéke gyakran eltér, hiszen minden ügynek egyedi körülményrendszere van.

A GVH felhívta a figyelmet arra, hogy a 2021-es kiugró adat oka, hogy a GVH abban az évben zárta le a Nitrogénművek Vegyipari Zrt.-vel és vállalkozáscsoportjával szemben folytatott, a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartell-megállapodás vizsgálatára indított eljárását. A műtrágya kartell résztvevőire a GVH Versenytanácsa összesen 14,1 Mrd Ft bírságot szabott ki. Utóbbi üggyel kapcsolatban aktuális, hogy a súlyos kartellezést, így a GVH legfontosabb megállapítását 2024 októberében megerősítette a bíróság.

A GVH-nak sem érdeke, hogy mindig mindenki gigabírságot fizessen

A versenyhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben ún. bírságcsökkentést alkalmaznak.

Az egyes eljárások során a GVH számos együttműködési lehetőséget is biztosít a vállalkozások számára. Az eljárások során a vállalkozások által tanúsított együttműködés, a jogsértések elismerése, a jogorvoslatról való lemondás, illetve a cégek által tett kötelezettségvállalások, a fogyasztóknak közvetlenül biztosított jóvátételek, vállalt megfelelések, megfelelési programok a GVH Versenytanácsa által kiszabott bírságösszegeket jelentősen csökkenthetik.

– mondták el.

A szervezet szerint ennek elsősorban az a célja, hogy a GVH az egyes eljárásaival hosszú távú hasznosulást érjen el, elősegítse a jogsértést elszenvedett fogyasztók közvetlen kompenzálását, és biztosítsa a jogsértések megszüntetését, jövőbeli elkerülését az érintett vállalkozásoknál.

A bírságcsökkentés terén még nagyobbak lehetnek az eltérések

Ahogy az az alábbi táblázatban látható, két olyan év is volt, ahol csak maga a bírságcsökkentés meghaladta a teljes éves bírság összegét

"Ezzel az együttműködésre alapozott preventív szemlélettel a GVH hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez is, illetve elősegíti a jogkövetése törekvő vállalati kultúra, illetve kereskedelmi gyakorlatok terjedését, általánossá válását" – magyarázta a szervezet.

Címlapkép: Róka László MTI/MTVA